La France s’inquiète-t-elle vraiment du peuple du Niger ?

@Tolzan

"Hier les Occidentaux, demain les Chinois ou les Russes."

Tu prends tes désirs pour une réalité ?

Tu aimerais bien que les Russes et les Chinois pillent l’Afrique comme l’ont fait les Européens ? Tu te sentirais moins humilié ?

Au niveau des hommes tu as peut-être raison, l’instinct bestial et l’avidité personnelle font sans doute partie de notre héritage commun.

Mais la Société a aussi pour but de corriger ces instincts. Une société plus structurée et plus autoritaire devrait se mieux porter que les bandes de pillards qui ont conquis l’Amérique ou l’Afrique et dont l’enrichissement individuel était la seule raison d’être.

Et aussi, nous ne sommes plus à la même époque. Les pillards sont déjà passés, ce que les Russes et les Chinois veulent bâtir c’est un monde multipolaire pour rempacer le monde colonial pourri de nos ancêtres.

Alors, ravale ta haine et laisse-les faire. Ca ne pourra pas être pire que ce qu’on fait les Occidentaux.