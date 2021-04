La France sacrifiée pour un lit d’hôpital

Le manque de lits d’hôpitaux en service de réanimation et la tenue de comptabilité journalière, presque heure par heure de leur nombre est le symbole d’une épidémie qui ressemble de plus en plus à une télé réalité sanitaire, un jeu de la mort dont les candidats sont le peuple français et les petits entrepreneurs. Impossible de prévoir l’avenir. Les règles de ce jeu se modifient à mesure qu’on y joue.

« Nous sommes en guerre » !

Macron l’a dit au journal de 20h. Mais qu’a fait ce chef de guerre depuis un an à part pérorer et confiner en vain toute une économie ? Rien.

Si l’on compare le taux de mortalité en France à celui d’autre pays qui n’ont pas confiné, force est de constater que le confinement made in France n’a pas d’impact sur le taux de mortalité du « virus ».

On ne soigne pas les malades, mais on tue les biens portants. C’est ça l’égalitarisme de ce pseudo socialisme qui sert en réalité les intérêts du grand capitalisme.

Où sont les hôpitaux de campagne que l’on construit en temps de guerre et que les chinois eux ont construit immédiatement ? Où sont les lits de réanimation supplémentaires un an plus tard ? Il n’y en a pas. Y a-t-il un vaccin européen comme il y a des vaccins chinois, russes, cubains et américains ? Non, il n’y en a pas non plus. Mais alors, à quoi sert l’Europe si elle n’est pas capable de créer un vaccin ? Si la France est trop petite pour les grandes crises, l’Europe est-elle trop grande ?

L’Europe, ficelage de pays hétéroclites voulu par les américains au lendemain de la seconde guerre mondiale dont les élites ont été arrosés par les milliards du plan Marshall. Ficelage qui rappelle l’une des stratégies de l’art de la guerre de Sun Tzu. Deux flottes navales sont prêtes à s’affronter sur une rivière, l’un des seigneurs sur le conseil d’un traitre fait ficeler sa flotte afin que ses bateaux soient plus stables et que ses combattants n’aient pas le mal de mer. Elle constituera ainsi une cible plus facile pour les archers de la flotte adverse qui l’incendieront.

L’Europe ne sert-elle que la corruption, le lobbying normatif, la spéculation sur la paire euro dollars, la possibilité de faire travailler l’ouvrier pauvre d’europe de l’est dans les pays riches d’Europe de l’ouest, la création monétaire, et les plans massifs d’accueil de millions de réfugiés ? Autrement dit l’Europe ne sert-elle qu’au Mal et à la destruction ?

La novlangue qui accompagne COVID19 est révélatrice du mal français.

Un gouvernement de pantins au sein duquel un « j’ai décidé » masque un « nous sommes tous incapables » malséant et surtout un « c’est pas nous qui décidons » peu avouable. Un gouvernement fils corrompu d’un mariage entre un socialisme perverti et un capitalisme crapuleux dont les mots infantilisant et débilisants laissent croire aux français que les maux dont ils souffrent sont le résultat de l’incompétence de leurs dirigeants alors que la classe dominante s’enrichit grâce à des lois qui n'ont rien d'hasardeuses et une fiscalité parfaitement ciselée. COVID19 est l’aboutissement et l’accélération d’une crise organisée depuis 50 ans pour le plus grand profit du CAC40, des élites soixante-huitardes millionnaires et des rentiers.