La France serait-elle prête à affronter la deuxième vague de Covid-19… ou la première ? Didier Raoult aurait-il (parfois) raison ?

Revue de presse/web sur le thème de la (des ?) vague(s) épidémique(s) de Covid-19. Les sujets du confinement généralisé, de la quarantaine, des masques, des tests, de l’hôpital, du traitement précoce du SARS-CoV-2 en médecine de ville et du déconfinement sont abordés : en France hier, aujourd’hui et demain ainsi qu’à l’étranger. Retour sur les déclarations de ceux qui mènent le paquebot France.

Chèque Niouze.

La France semble sur la fin d’une vague de Covid-19. On entend parler d’un « premier cas "typique Covid" dès le 16 novembre 2019 » à Colmar en Alsace [1]. Début de la vague ?

Brice de Nice ou Didier de Marseille ?

Le 5 juin 2020 nous pouvions lire « "Toutes les conditions sont réunies pour une deuxième vague épidémique de Covid-19", prédit le biomathématicien Lionel Roques, interrogé par Sciences et Avenir. »[2]. Selon ses travaux, la seconde vague de SARS-CoV-2 en France n’est pas certaine, mais elle serait « très probable » [2].

D’autres travaux de modélisation ont été également proposés par une université de Singapour dès le mois d’avril[3][4][5][6]. De nombreux pays ont été étudiés. Ces travaux indiqueraient une propagation de l’épidémie selon une vague unique, qui atteindrait pour la France 99 % de son avancement aux alentours du 19 mai 2020. Une date indicative de « fin » d’épidémie serait le 9 août 2020[3]. Un autre travail de modélisation a été fait par une équipe de Montpellier et mis en ligne le 20 mai[7][8]. Selon ce travail le début de la vague épidémique de Covid-19 en France serait à situer autour du 15 janvier 2020, et la fin vers la mi-août.

Pour le professeur Didier Raoult, il serait usuel pour les épidémies liées à des virus respiratoires de donner lieu à une courbe de suivi en forme de cloche, ie une seule vague[9][10][11].

Pourtant ce virus semble assez fantasque au niveau de sa dynamique épidémique dans certains pays comme les États-Unis[12]. Problème de gestion politique et d’un manque de tests dans ce pays ? En Iran on parle d’une seconde vague : relâchement sur les gestes barrières ou sur le port du masque ?[13] Second foyer d’épidémie ?[14] Par ailleurs, on commence à entendre parler de vague plutôt modérée finalement[14b].

Alors, ce virus se comportera-t-il comme un virus respiratoire classique ? Oracle de Marseille ? Ou de Delphes ?[15][16][17] En terme de simulation de la dynamique épidémique, on peut mettre en perspective le taux de personnes infectées déterminé par les modélisations (3,7 % par l’INRAE[2][18] et 3,4 % par l’Imperial College de Londres[19][20][21]), avec les valeurs mesurées et annoncées par l’IHU de Marseille (3,1 % à 3,5 %[22])…

Confinement général vs mise en quarantaine des personnes infectées.

On peut également remarquer que les études par modélisation, françaises[2][8] ou britannique[19][20][21], mettent beaucoup l’accent dans la discussion sur l’importance du confinement généralisé, et donc les risques de relâchement…Serait-ce lié au fait que la France et le Royaume-Uni aient opté pour un confinement strict ?

Toutefois, c’est un peu oublier l’importance de la mise en quarantaine des personnes infectées lors d’une épidémie, comme le rappellent les docteurs Nicole et Gérard Delépine[22b][23][24]. C’est l’exemple des bons élèves asiatiques (Corée du Sud, Japon, Taïwan et Singapour) et européens (Autriche et Allemagne), dans une moindre mesure. Didier Raoult dès la mi-mars présentait un plan d’action précisant l’importance des tests pour détecter, cibler et traiter les personnes infectées[24a][24aa].

Gestes barrières, distanciation physique et capacités d’accueil en réanimation.

Très tôt les gestes barrières et la distanciation physique ont été présentés comme mesures efficaces contre la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Il faut relever qu’un effort manifeste a été réalisé pour assurer une certaine capacité d’accueil en réanimation à l’hôpital. Toutefois, le sujet du tri des patients a dès fin mars été abordé[24b][24c][24d]. On se souvient avoir entendu parler de discriminations concernant l’admission à l’hôpital vis-à-vis des personnes âgées (hébergées en Ehpad par exemple) ou des personnes en situation de handicap[24e][24f][24g][24h]. On se souvient aussi du Rivotril®[24i]…

Au-delà des gestes barrières, d’une certaine distanciation physique et des capacités d’accueil en réanimation à l’hôpital, les masques et les tests de dépistage étaient importants pour éviter le confinement généralisé, arme de l’indigent. Il semble clairement que la France n’était pas globalement prête pour la première vague. Toutefois, on peut lire début juin : « “La France s’en sort mieux que beaucoup face à cette pandémie, en particulier par rapport aux États-Unis, à l’Italie, en Espagne et plus encore à la Grande-Bretagne”, observe le New York Times »[24j].

Désormais, avec les première puis seconde (deuxième ?) étapes de déconfinement, que pouvons-nous lire… Arpentons la toile…

Les masques.

Le 19 avril 2020, lors d’une conférence de presse avec Edouard Philippe et Olivier Véran on avait cru comprendre que sur le sujet des masques, il n’y avait pas de « consensus international »[25]. Au passage, nous pouvons remarquer que sur ce thème, la France semble accorder de l’importance à ce que pensent ou font les autres pays…

Le jeudi 28 mai 2020, lors de la présentation de la 2ème étape du plan de déconfinement, on entend Édouard Philippe déclarer : « […] le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires […] »[26]. Serait-ce manger son chapeau… ou son masque ? Toujours sur les masques, on entend plus tard que, grâce à « un gros effort de communication qui a été fait à la fois par les pouvoirs publics […] » et « beaucoup de petits clips […] je [Édouard Philippe] pense que nos concitoyens au fond savent comment on porte le masque » [26]. Il n’aura fallu qu’une quarantaine de jours à notre peuple de Gaulois pour apprendre grâce aux efforts de communication du gouvernement (entre autres) à porter un masque…

Au moment de la 2ème étape du plan de déconfinement, la France semblerait ainsi prête en ce qui concerne les masques, à affronter…la première vague ?

Au pays des droits de l’homme, nous pourrons décider de nous souvenir également de cette citation : « La liberté enfin va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. » [26]. Aujourd’hui on lit : « Le gouvernement veut maintenir la possibilité d'interdire les manifestations, malgré la fin de l'état d’urgence sanitaire »[26b]. C’est dommage pour les soignants qui avaient prévu de manifester le 16 juin. Certaines manifestations semblent bien décidées à se maintenir[26c].

Les paroles passent et le citoyen oublie ?

Sur les masques, une étude faite par des universitaires allemands et danois est sortie début juin 2020[27][28]. La ville d’Iéna en Allemagne fait partie des villes suivies[29]. On peut lire : « Lorsque Mitze et ses coauteurs observent l’impact de l’obligation du port du masque pour l’ensemble du territoire allemand, ils concluent que celui-ci réduit les taux de croissance d’infection au Covid-19 dans une proportion comprise entre 40 % et 60 %. » [27]. On peut se demander comment les Allemands ont pu oser opter pour les masques en l’absence de consensus international. Les Français et les Britanniques étudient le confinement, les Allemands étudient les masques.

Quant au problème des masques à l’hôpital, la France avait appliqué une « doctrine restrictive »[27b]. Réellement prête pour une première vague épidémique ?[27c]

Les paroles passent et le citoyen oublie ?

Les tests.

Le 7 mai 2020, à l’occasion des annonces concernant la première étape de déconfinement, on pouvait lire : « La France « est prête pour tester massivement, […] la capacité de dépistage est aujourd’hui au niveau des besoins estimés » à 700.000 tests par semaine, selon le ministre. »[30][31].

Toutefois, lors du pic épidémique à la mi-avril[32], le nombre de tableaux cliniques de type Covid-19 vus en médecine générale par semaine, pourrait être situé aux alentours de 170000 voire 340000, selon une enquête auprès de 2339 médecins[33].

La capacité de 700000 tests PCR annoncée le 7 mai aurait-elle été suffisante pour la première vague ? De plus il faut préciser que si on parle d’une capacité hebdomadaire en tests de 700000, actuellement le nombre de tests réalisés dans les faits chaque semaine serait de l’ordre de 262000[34]. Fin mai, plus tôt dans l’épidémie donc, il nous semblait lire un nombre moins élevé : 210000[35].

Sur les tests PCR, on se souvient que l’Allemagne testait massivement, depuis fin janvier et, qu’après avoir signalé leur compétence pendant des semaines, les laboratoires vétérinaires avaient été autorisés à dépister le Covid-19 chez l’homme seulement début avril[27c]. Le 7 juin 2020, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, rappelait : « Nous assumons le fait d’avoir proposé le confinement durant les trois journées très difficiles des 12, 13 et 14 mars. Ce n’était pas notre décision, car elle appartient au politique. Ce n’était pas une bonne décision mais la moins mauvaise, étant donné les outils que nous avions : 3 000 tests par jour, quand les Allemands en avaient plus de 50 000. »[36]. Au sujet des tests, la France n’a pas semblé accorder de l’importance à ce que faisaient d’autres pays…

Pourtant quelques jours après les annonces du premier ministre du 7 mai, même en secteur hospitalier, les réactifs tardaient toujours à arriver et les automates semblaient attendre inactifs depuis des semaines[30].

Quant aux tests sérologiques, le 9 juin 2020 on pouvait lire que des tests remboursés par la sécurité sociale seraient « peu voire pas fiables ». Des « révélations sur un nouveau scandale sanitaire »[37] ?

Le 28 mars 2020, on lisait « Édouard Philippe défend l'action du gouvernement face au coronavirus : "il n'y a pas eu de retard" »[38].

Les paroles passent et le citoyen oublie ?

Tensions en médicaments à l’hôpital.

Durant la crise sanitaire des tensions en médicaments semblent avoir été bien réelles à l’hôpital[38]. Face à la pénurie, l’autorisation permettant l’usage de médicaments vétérinaires dans les services de réanimation avait été donnée[27c].

Aujourd’hui, les produits anesthésiants manquent toujours, les opérations sont repoussées[39][40][41]. Olivier Véran aurait déclaré : « « La chirurgie programmable devra attendre cet été » » [40]. La France n’est pas encore prête semble-t-il pour le quotidien, alors pour une deuxième vague…

Au sujet des opérations, Gérard Delépine écrit : « Désastre sanitaire et économique du blocage de la chirurgie »[42]. On peut lire entre autre : « Les ARS, agences régionales de santé, structures administratives et non médicales, ont même fortement suggéré de traiter des cancers coliques et pulmonaires reconnus par radiothérapie ou chimiothérapie, alors qu’un tel traitement est nettement moins efficace que la chirurgie et que les services de radiothérapie surchargés donnent souvent rendez-vous dans deux mois ou trois mois… ».

On se console en se disant qu’en attendant une prise en charge on peut toujours aller au café ou au restaurant. Ils ré-ouvrent, c’est le « retour des jours heureux » en citant Emmanuel Macron[43].

Les paroles passent et le citoyen oublie ?

Traitement précoce du Covid-19 en médecine ambulatoire.

Puisque la France parfois regarde ce qui se fait à l’étranger. Au sujet de la médecine de ville, un rapport daté du 15 avril 2020, sur la gestion de l’épidémie en Corée du Sud indique « Devant l’absence de preuves thérapeutiques, qui prévaut aujourd’hui dans tous les pays au sujet de l’hydroxychloroquine, l’attitude des autorités de santé coréennes repose sur la confiance envers les prescripteurs. En tout état de cause, aucune polémique ne s’est développée ici sur le sujet, et chacun est à l’œuvre, du bas vers le haut, des praticiens vers les autorités, pour trouver au plus vite un consensus thérapeutique face à la maladie. »[44][45][46].

Le protocole de prise en charge précoce présenté par Didier Raoult (azithromycine associée à l’hydroxychloroquine[46b][46c][46d][46e]) fait toujours débat. Soulignons que des médecins de ville (certains faisant partie du collectif « Laissons les médecins prescrire »[47]) se seraient même porter volontaires, pour tester la bithérapie de Didier Raoult sur eux-mêmes , en cas d’infection au covid[48]. Le docteur Thierry Lardenois aurait proposé cette idée au ministère de la santé à quatre reprises. Il n’aurait pas eu de réponse[49].

Le 4 avril 2020, le professeur Christian Perronne appelait au pragmatisme[50]. Aujourd’hui encore, les avis divergent et on ne sait plus trop si l’hydroxychloroquine est réellement interdite[51].

En revanche, on avait cru comprendre qu’une molécule à action antivirale devait être utilisée dans les premiers jours des symptômes[52]. Dès le mois de mars, des médecins généralistes ont cherché à proposer des approches thérapeutiques précoces contre le SARS-CoV-2, sans hydroxychloroquine, et basées sur l’azithromycine ou d’autres antibiotiques[53]. Les indicateurs médicaux seraient bons. Malheureusement le 9 juin 2020, France Soir titre : « Covid-19 : restriction de la liberté de prescrire de l'azithromycine, un déni de soin pour les patients ? »[54]. On peut lire : « Ce matin, médecins, sages-femmes et pharmaciens ont reçu une lettre par email du Directeur Général de la Santé, Jérôme Salomon, faisant référence à un avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) restreignant la prescription d'antibiothérapie pour les patients atteints de COVID-19 […]. C'est clairement l'utilisation d'azithromycine qui est visée. ». Le collectif « Laissons les médecins prescrire » réagit rapidement[55]. Pourtant, selon Didier Raoult, l’azithromycine est le traitement de référence des infections respiratoires[56][57]…

Sur la prise en charge précoce du Covid-19 en médecine de ville, la France ne semble toujours pas prête à affronter la première vague[53]… D’ailleurs, puisque la France s’intéresse aux autres pays, elle pourrait également proposer cette restriction de prescription aux pays utilisant les antibiotiques similaires à l’azithromycine contre ce coronavirus. En effet, aujourd’hui, sur la plateforme Sermo[58], une enquête sur plusieurs milliers de médecins (plus de 20000 semble-t-il, sur plus de 30 pays) du monde entier place toujours l’azithromycine, et les antibiotiques similaires, en tête des médicaments utilisés pour traiter les patients Covid-19 hors hôpital. Car il semble que dans de nombreux autres pays du monde, on traite cette maladie aussi (d’abord ?) hors hôpital.

En revanche, on entend que des médecins atteints de Covid-19 n’auraient pas hésiter à s’appliquer la bithérapie proposée par Didier Raoult[59], y compris parmi des « défenseurs de l’étude Discovery »[60]. Au moins, on pourrait dire que certains médecins auraient été prêts dès la première vague…

En attendant, il nous reste le paracétamol et la vitamine D, que l’académie de médecine recommande depuis le 22 mai (en cas de carence ou en terme de supplémentation selon les situations) aux patients Covid-19[61]. L’arsenal thérapeutique en ambulatoire s’étoffe en France… Et les inégalités de traitement demeurent[30] ?

Déconfinement.

Aujourd’hui, l’épidémie est « contrôlée »[62]. C’est assez regrettable pour les essais cliniques, plus ou moins prometteurs[63], qui risquent de manquer de patients à recruter…

L’application controversée StopCovid[64] est arrivée le 2 juin[65]. Si elle possède une utilité quelconque, cela ne se manifestera qu’en cas de « reprise de la pandémie » [65]. Mieux vaut tard que jamais ?

Le déconfinement peut sembler bien long. L’aurait-on fait durer parce qu’on commençait à être plus apte à affronter la première vague ? En France, certains lycées n’ont ré-ouvert aux élèves que le 8 juin[66]. Ils travaillaient sur les protocoles sanitaires depuis fin avril[67]. Accélérer le rythme du déconfinement aurait signifié s’asseoir sur des semaines de travail visant à appliquer les protocoles. À l’école, seulement 22 % des élèves sont revenus[68], parfois pour une journée d’école toutes les deux semaines, selon les possibilités d’accueil[69]. Quelle vague attend les enseignants à la rentrée ?

D’ici là, il y aura les vacances. Pour ceux qui pourront en prendre, entre limitations de congés, de RTT ou augmentation du temps de travail[70]. À propos de congés, le conseil scientifique souhaiterait arrêter ses travaux « à partir de début juillet »[36]…

En attendant la France doit « enfourcher le tigre »[71]. On se souvient d’Emmanuel Macron annonçant un plan d’aide pour le secteur de l’automobile. Ce « « secteur a connu une baisse d’activité, en moyenne, de plus de 80 %. C’est sans précédent, hors temps de guerre », a relevé le président de la République »[72]. Pourtant, on se souvenait avoir entendu : « Nous sommes en guerre »[73]…

Autocohérence « restrictive » ou pragmatisme jambon-fromage[27c] ?

Des vagues de déclarations en tout cas… Les paroles passent et le citoyen oublie ?

