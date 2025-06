La France tire toute l’Europe vers le bas

@titi

Visiblement vous confondez normes et réglements.



Non, je fais un amalgame pour le coup. Puisque les 2 proviennent en grande partie des mêmes sources. (différents lobbies indus et financiers)

Bon nombre de textes sont pré rédigés et transmis aux députés et sont repris tels quels, ils ne s’en cachent même plus ...

Les normes europééennes sont faites pour privilègier les transnationales afin de toujours plus annihiler toutes concurrences et mettre un billet d’entrée bien trop lourd pour d’éventuelles nouvelles concurrences...

ne pas oublier que certains ont pour origine la France.

Et alors ? C’est censé nous rassurer ?!! On a ce qu’il faut en terme de technocrate pour nous pondre des bouses infames. On a même une usine dédiée.

Le RGPD en est un bon exemple. Sous couvert de bon sentiment, c’est un nid à emmerde et coûte un fric monstrueux aux entreprises.

Quand vous en arrivez à devoir embaucher des bonhommes spécifiquement pour faire appliquer 1 loi/directive, qui n’apporte rien en terme de VA et de CA à l’entreprise, c’est que c’est de l’escroquerie.

Maintenant, imaginer avec le cumule de toutes ces conneries, surtout dans l’industrie + notre propre propension au merdier administratif en France ...