La France tout entière est devenue une formidable bulle sociale et réglementaire

Les derniers avatars du prélèvement à la source et les immenses interrogations que posent désormais la complexité de toute réforme prouve que la société française est devenue une immense bulle de complexités, de paperasse, de procédures bureaucratiques totalement inutiles ou décourageantes.

Les Français vivent avec 300 000 règlements, lois et textes divers censés organiser toute leur vie économique, sociale et financière.

Plutôt que d'lagguer et de simplifier (comme l'ont fait de nombreux pays depuis 30 ans) nous avons continué à produire moult lois et règlement comme si plus aucun capitaine (Président de la République ou Ministre) n'était capable d'arrêter une machine règlementaire devenue folle, incompétente et ravageuse (des bonnes volontés et capacités d'innovation et d'entreprenariat).

Un véritable éco-système (une quasi industrie) vit sur la bête et oeuvre à ces changements sans fin (des journalistes, des experts, des consultants, des députés, des fonctionnaires, des organismes de formation, des rédacteurs de livres, des médias....), ils éloignent le citoyen de la réalité en produisant de la complexité, de nouveaux textes (ces fameux décrets d'application qui rajoutent de la complexité et des difficultés) et une insécurité croissante (qui nourrit la défiance et les populismes)

En France tout est interdit jusqu'à preuve du contraire

Quand dans un pays l'Etat régit chaque aspect de la vie sociale, économique, personnelle de chaque citoyen le chaos est inévitable : chaos due à l'incompréhension, la méconnaissance, la complexité, la mauvaise coordination de ces ensembles hétéroclites et indigestes de milliers de page de codes (2000 pages pour le code des impôts, plus de 3000 pages pour le Code du travail, de la construction, pénal, des élections...).

L'Etat perd sa crédibilité et ses forces en prétendant tout prendre en charge

En entreprise comme dans la vie sociale on connaît ce travers de certains services (ou personnes) qui à force de prendre tout à leur compte ne parviennent plus à rien faire, sont submergés et inefficace malgré toute la bonne volonté et l'implication des services ou des personnes.

Avec le projet de prélèvement à la source le rideau de fumée entre la société civile et Bercy se lézarde

Comme E Macron (pour des raisons qui lui appartienne) à commencer à ouvrir la boîte de Pandore de cette réforme à multiples tiroirs de la perception de l'impôt par les entreprises (oublions ce ridicule vocable de Source de l'argent, comme si l'argent coulait à flot, d'une source intarissable) les Français de plus en plus nombreux s'empare du sujet (qui les concerne presque tous) et on découvre à ce titre



- que les employeurs n'en veulent pas (ni les artisans, ni les TPE, ni les grandes entreprises) car l'impôt est un face à face entre l'Etat (qui doit continuer à prélever) et les contribuables (qui doivent être responsabilisés sur leur contribution au bien commun sans que cette contribution soit masquée ou externalisée)



- que les administrations (relayées désormais par certains syndicats) ne pourront pas suivre ou même mettre en œuvre le PAS (les mairies ne sont pas toutes dotées de systèmes automatisés et uniques de paie), que la DSN ne fonctionne pas bien partout, que les cas particuliers sont des millions



- que les Français paieront toujours des impôts, plus élevés pendant une bonne partie de l'année malgré cette appellation trompeuse d'année blanche (une année transitoire où l'on va découvrir des milliers de bugs)

Pour un Etat modeste, efficace et bienveillant

L'Etat façon IIIe République ne fonctionne plus, pourtant notre pays semble encore poursuivre dans sa direction de l'Etat providence qui loge, finance, éduque, soigne, protège... tous les citoyens d'un pays. C'est devenu impossible et il faut (malheureusement peut-être mais par souci premier d'efficacité) revenir aux missions régaliennes de l'Etat (la défense, la justice, la sécurité et l'impôt) en laissant au privé (mis en concurrence) toutes les autres missions (de service public) que l'Etat est désormais incapable de remplir efficacement.

La seule alternative à cet Etat modeste pour le XXIe siècle serait le communisme avec le tout Etat mais personne n'y a intérêt et les quelques exemples de pays restant communistes devraient dissuader les Français de tomber dans ce populisme.