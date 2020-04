La France traverse-t-elle réellement une « crise sanitaire sans précédent » ?

Je suis aussi allé voir les chiffres de l’Insee.

Le média à étudié sérieusement ces chiffres.

J’aime les chiffres mais le covid 19 ne m’impressionne pas.

Vers le 23-13 mars j’avais modélisé l’édidémie etje voulais voir l’influence de la date de début de distanciation sociale. J’avais pris comme dates le 16 et le 18 mars. Le 18 ça faisait de 2000 à 6000 morts supplémentaires pour une histoire de saturation des hôpitaux. De 2000 à 6000 c’est pas très précis, sur de l’exponentiel l’écart se barre vite en couille.

Avant une épidémie on modélise, pendant on regarde si le R0 ou le Rt correspond au modèle et c’est seulement après l’épidémie que l’on à des chiffres potables pour analyser.

Rien que sur le nombre de morts il peut avoir un rapport de 2 et c’est le plus précis.

Avec le nombre de morts on a le nombre de cas 12 jours plus tôt en moyenne. Sur le nombre de cas, l’erreur minimum c’est un rapport de 5, un rapport de 30 est courant et j’ai vu du rapport de 100 aux USA avec leurs premiers chiffres.

La seule chose assez fiable est le temps de doublement, si on prend 10% des échantillons ou 100% la pente sera toujours la même.

Un matheux en voyant la courbe se dit « tiens, une courbe en S ». On a le R0 et la population française, ça fait une belle courbe de gauss. Si on laisse faire sans confinement le covid 19 ça dure 10 semaines environ. Avec un confinement selon les scénarios c’est 15 à 20 semaines pour atteindre l’immunité de groupe.

Le scénario confinement et immunité de groupe ne peut pas tenir dans la durée.

Surtout que vu de l’extérieur, le confinement à la française est franchement stupide. On voit des hélicos à la chasse au promeneur solitaire et on voit le métro bondé le matin.

Chez moi ça piste pour la distanciation sociale. Si je vais faire un tour dans la forêt j’ai un salut amical de la part des flics, par contre la nuit ils arrêtent ceux qui n’ont pas de motif à être dehors.

Aujourd’hui j’ai acheter le modèle de masque fait par les usines militaires, ils sont confortables et lavables. Il reste d’autres modèles habituels mais ils ont du succès.

Le budget santé ici c’est 4,4% du budget français. Le gouvernement est corrompu mais pas vendu aux marchés financiers, la quarantaine est plus cool est intelligente. A voir les courbes française et locale j’ai l’impression qu’ici ils vont mettre 2 semaines de moins pour traiter l’épidémie. Ici il y a 3 clusters et il y a encore des provinces sans covid 19 depuis début mars.

Continuez donc à faire de belles courbes et de belles théories avec des chiffres faux d’un rapport moyen de 20.

Pour ceux qui ne sont pas malades donc non concernés par le taux de létalité mais par celui de mortalité qui concerne la population on a les chiffres pour tout les pays ici.

https://coronavirus.politologue.com

Méfiez vous des taux de létalité, il sera haut si le dépistage est mauvais. Au début dans la province de Hubei il était à 5, avec la précision du dépistage il est descendu à 1,2%. Sur les bateaux ou le dépistage se faisait à 100% sur le diamond princess malgré un clientèle âgée, la taux de létalité était de 1%.

Certains vont se dire en voyant les chiffres que le taux de mortalité est plus élevé dans les pays occidentaux. Pas de tricherie ou de génétique mais une vision ultra-libérale de la santé.