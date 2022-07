La France, un vaste lupanar politique ?

Le mauvais pli.

« Eric Coquerel pourrait-il être amené à quitter son poste ? » Déjà !

Qu’est-ce qui se passe ? Ce sont les dernières cartouches désespérées qui escomptent égarer notre lucidité parce qu’elles sont tirées en dessous de la ceinture ? Pour défendre quoi au juste ?

Parce quand on a pris le mauvais pli, pendant des années de se défouler sur un adversaire politique en tentant de l’enfermer dans une caricature largement relayée dans les médias complaisants et ici bien sûr, en ne voyant pas qu’il s’agissait en réalité de la réponse politique d’un mouvement social traversant toutes les couches de la société et qui se construisait pas à pas. Mu par des aspirations démocratiques, sociales et de responsabilité économique et écologique.

Alors il ne reste plus que ce genre d’expédient.

Parce qu’il aurait fallu, si le modèle de référence était réellement une démocratie mature qui fonctionne, défendre dans la lumière ses propres idées, sa propre conception de la démocratie, de l’intérêt général, de la conduite de l’économie, de la responsabilité écologique. Avancer ses propres propositions clairement au lieu de jouer à cache-cache avec les supposées ignorance, crédulité et naïveté, la suggestibilité et les réflexes conditionnés attendus chez nos concitoyens en pensant qu’ils étaient influençables et manipulables à l’infini.

Heureusement qu’un nouveau tournant vient d’être pris. Tout sera fait pour le contourner et l’étouffer. Sans surprise. Soyons lucides et pleinement présents. Ne nous laissons pas faire et construisons ensemble tranquillement mais résolument un autre monde. Pas à pas. Instruits par l’expérience. Le retour de notre investissement citoyen et vigilant en est la ressource qui sera durable si nous en avons la volonté et le courage.