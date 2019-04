La Fraternité est-elle un concept scientifique ?

Posons les bases de la métaphysique. Comment fait-on le progrès ? Entend-on seulement son mécanisme de base ? Et que sera-ce dès lors qu'il sera entendu ? Des questions qui, je l'espère, trouveront une réponse. Car, généralement, on ne pose des questions que quand on a la réponse : les questions, après tout, sont des moteurs de progrès qui réclament aussitôt des solutions. Alors, quoi d'autre ! Un échantillon. Peut-on être Scientifique en matière de Fraternité ? Autrement dit, la Fraternité est-elle une déduction de la Science ?

Socrate, un fraternel non-scientifique

Pourquoi diable ne nous enrichissons-nous pas comme ça, avec un maximum de gain, un minimum de travail, en secouant un peu ses salariés sans verser dans la maltraitance ? Pourquoi diable eût-il fallu quelque fanal qui s'assortit si mal avec l'ensemble du tableau ?



Pourquoi ne peut-on pas être féministe et avoir raison ? Pourquoi ne peut-on pas être capitaliste et s'enrichir paisiblement ? Pourquoi ne peut-on pas être gilet jaune et être moralement supérieur ? Pourquoi, mon Dieu, au fond, dois-je dire ceci en ayant probablement tort de le dire tel ?



Justes cieux, il a fallu un nombre incalculable de macaques pour en arriver là où nous sommes.



Voilà un mystère qui, j'en suis sûr (c'est solide), se met hors des théories scientifiques, mais qui y rentre par la porte de derrière : que quelque chose ne va pas, et que notre sente évolutive qui pointe vers le nord nous montre un nord froid, impétueux, difficile, tendu, horrible, à rebours de nos spécifiques instinctuels. La preuve : la philosophie.



Si les choses évolutives allaient bien, il n'y en aurait pas (de philosophie) !



D'où vient en fait l'idée de Faute que nos aïeux ont mijoté. Or, quelle est cette idée incongrue ? La Faute, c'est le guerredon de la conscience.



Tout à la fois mauvaise rétribution conceptuelle et fait commis.



Soit : le savoir punitif d'une chose qu'on a fait dans l'ignorance, en ignorance entière de l'acte. Cette Faute ne se rapporte à rien d'autre qu'à un état d'esprit de violence. Toutes les religions pointent notre foncière incompétence, nos rechignements, nos hésitations à l'égard de l'angoisse, tandis que nous nous ruons à rebours du chemin qui y mène.



La Faute, c'est non seulement vis-à-vis de plein de choses, mais aussi à l'égard de la Faute elle-même. Dans tous les cas, la Faute se définit comme notre instinct de conservation pervers. Il s'agit à chaque reprise de n'y voir rien que notre propre intérêt (ce pourquoi on commet la Faute de la Faute, c'est-à-dire qu'on ignore fautivement la Faute). Intérêt vivant de l'ignorance, car on agit que dans la nescience fondamentale des brisures. Alors nous, gros macaques, sommes désormais brisés rien que d'en être – des macaques brisés ! Et pour cause : quoi de plus humiliant que de se voir retirer le blanc-seing de l'ignorance ?



Ce qu'on reproche à Darwin, c'est comme ce qu'on reproche à Freud... De nous soustraire notre blanc-seing ! De nous empêcher de faire de la science, par exemple, en disant (horresco referens) qu'elle est l'Alpha et l'Oméga, et que c'est à coup de computatif qu'on rangera le monde. Or, ce que les scientifiques reprochaient à raison chez les religieux au XIXe siècle (de ne pas voir la vérité), la philosophie leur reproche la même chose aujourd'hui sous d'autres termes : que la raison qui institue le lien social s'appuie sur un discours pervers, qui ne prend pas en compte (par exemple) que la fraternité n'a rien de scientifique.



Les scientifiques (supposés) le nient pour ce qui y pointe, savoir un autre discours qui sape leur société.



Regardez par exemple les ânes archistes : que ne font-ils pas pour avoir du pouvoir ?

La connaissance pure défie toujours les prédictions de la science. Ce sont des religieux qui ont dit que le Dieu était trine, par conséquent bizarre, surprenant et retors, donnant naissance à pleins d'idées salubres ! Or, c'est Aristote qui a posé les bases de la science empirique : la lune est parfaite et l'esclavage relève du bon sens.



Galilée eût-il été aristotélicien pendant l'Antiquité, ou néoplatonicien ? Eût-il pensé le monde sans esclaves ?



Au fond, c'est égal. Car la connaissance pure vous a pris dans son vortex, à preuve l'effet de répugnance que vous avez devant les postulats du transhumanisme : la balistique veut vous enseigner l'Amour, alors qu'elle n'enseigne rien de mouvant ! Mais l'Amour relève du vrai hétérogène de la durée, autrement dit de l'intuition. Lequel pose l'axiome de la complexité, de l'infini ! L'infini n'est pas une déduction comme le pense Descartes, mais une drôle de connaissance qui, comme la fraternité, recèle du merveilleux.



Après, qu'on se serve des bouts de la vérité éparse ne prouve rien, sinon la perversité parfois des hommes saints. Néanmoins, ces histoires sont souvent quelque peu fictives.



Suffit de regarder le procédé des saints : leur maxime est de dire leur faute de ne pas voir les leurs, pas de ne pas en faire (selon la théologie catholique) ! Ce qui change tout. Partant, cette position les confine forcément à entrapercevoir la complexité infini de l'univers : apparaît d'emblée dans l'esprit de défaite et de culpabilité nos incapacités, en premier lieu nos incapacités à comprendre le mal qu'on fait. Par conséquent, la culpabilité équivaut d'abord à une vraie connaissance de notre méconnaissance du réel trop subtil.



La fraternité ne vit-elle pas de cette idée, d'ailleurs, qu'un ennemi puisse être un ami puisque le réel est trop subtil ?