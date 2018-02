Il est des concepts qu'on utilise sans y penser, qu'on prend pour naturels et inaltérables, et qui impactent notre vie personnelle et notre organisation sociale de manière discrète mais implacable. La monnaie mérite de figurer au sommet de ces concept.



Des développeurs français ont pris la question à bras-le-corps, et ont décidé de produire leur propre crypto-monnaie, respectant la Théorie Relative de la Monnaie, elle-même basée sur les valeurs des logiciels libre.

Essayons d’y voir plus clair.

I. Utilisez-vous des euros, ou êtes-vous utilisés par eux ?

À moins de suivre un parcours universitaire en économie (où le sujet sera traité en une paire d'heures), nous n'avons aucune formation sur l'origine de ces symboles que nous utilisons tous les jours et pour lesquels nous sacrifions la plus grande partie de notre énergie.

Le travail produit-il de l'argent ? Non. D'où viennent les euros en circulation, alors ? Soit ce sont des euros centraux (des vrais euros), et vous n’en avez jamais vu, soit ils sont créés lorsqu’un état, une entreprise ou une personne contracte un emprunt. https://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs

Qu’est-ce qui donne de la valeur à vos euros ? La difficulté de produire des billets et des pièces ? Certainement pas. L’immense majorité des euros sont immatériels, des chiffres sur un écran. La seule chose qui donne de la valeur à votre compte en banque, c’est votre foi, votre croyance que d’autres vous donneront des biens et des services (la véritable richesse) contre ces unités symboliques.

Pour le dire autrement : quand vous empruntez 100 000 € à la banque, elle ne vire pas cette somme sur votre compte. Elle invente, crée ex nihilo, produit cette somme pour l’occasion. Seule condition, définie par les fonds de réserve fractionnaire : détenir 10 % de la somme en monnaie centrale. En réalité les banques on de nombreux moyens de détourner cette limite. Et que se passe-t-il tandis que vous remboursez ? La monnaie est progressivement détruite, et ne restent au final que les intérêts, conservés par la banque.

Cette manière surprenante de produire de la monnaie a des conséquences : à chaque instant, il y a nécessairement plus de dette en attente de remboursement que de monnaie en circulation. C’est l’effet incontournable des intérêts. Démonstration : Soit N la somme totale des euros en « circulation » (en réalité la finance et l’évasion fiscale immobilisent la majorité de cette somme). Ce montant N a été crée par un crédit total, également de N. Combien doit être remboursé ? N + I, le principal et les intérêts. Il n’existe donc jamais assez de monnaie pour rembourser tous les crédits d’un coup.



Comment l’économie survit-elle à ce paradoxe ? En faisant appel à la croissance ! On réflechit rarement à ce qui croît dans la croissance : c'est le crédit. Il faut sans cesse que les acteurs économiques empruntent, à rythme toujours accéléré, pour générer la monnaie qui permettra de rembourser les crédits passés. C’est une course en avant sans fin, un jeu de chaise musicale dément.



Il arrive que la croissance de la dette ne soit pas à la hauteur : quand les emprunteurs et les prêteurs perdent confiance dans la capacité à rembourser (qui a dit « quand ils réalisent soudain les règles du jeu auquel ils jouent » ?). C’est à alors la crise, et d’immenses quantité des dette deviennent insolvables et disparaissent sans avoir et remboursées.

Au-delà des conséquences systémiques de cette monnaie dette, il y a aussi des conséquences individuelles. La plupart des acteurs économiques sont nécessairement endettés, et tenu de rembourser à travers des échanges de travail et de bien, sachant qu’il n’y a pas assez de monnaie pour tout le monde. Nous sommes donc condamnés à la compétition et à tenter de ne as faire partie de ceux qui échoueront nécessairement. Voilà une origine discrète mais implacable de symptômes tels que le stress et le burn-out.



II. Tout ceci est-il inéluctable ?

La compétition, l’écrasement du plus faible est-il une loi de la nature ? Doit-on accepter le darwinisme social et justifier ainsi les souffrances que nous inflige cette organisation monétaire ? Darwin nous dit que le plus adapté survit, on entend le plus impitoyable. Pourtant, les interactions entre espèces sont au moins autant de la coopération que de la compétition. http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=307 Les plantes ne peuvent vivre sans l’aide des champignons, le poisson pilote lave le requin, les fourmis partagent leur nourriture ...

Pouvons-nous imaginer une économie construite sur la coopération et non sur le manque monétaire structurel ? Comment cela se passerait-il ?

Les bases de cette réflexion ont été posées par Stéphane Laborde et sa Théorie Relative de la Monnaie.http://4emesinge.com/comprendre-la-theorie-relative-de-la-monnaie-avec-stephane-laborde/ Pour résumer : une monnaie équitable serait créée au profit de tous les acteurs économiques (dividende universel), à un taux toujours identique. Ainsi, deux acteurs économiques bénéficieraient de la même création monétaire, même s’ils vivent à des époques différentes.

On peut expérimenter la différence entre une économie basée sur la dette et une économie libre, basée sur le partage, grâce au jeu ğeconomicus. https://www.youtube.com/watch?v=n8GpDmbE92w

Et on peut commencer à participer à une économie réelle affranchie de l’euro, grâce à la ğ1. https://duniter.org/fr/ C'est une crypto-monnaie basée sur un blockchain, comme le bitcoin. Mais contrairement au bitcoin, les unités ne sont pas créées par la puissance de calculs des "mineurs" (ce qui rend le bitcoin extrêmement énergivore), mais à égalité sur tous les comptes certifiés.



Créer un compte prend 2 minutes. https://g1.duniter.fr/#/app/home Vous pouvez télécharger une application sur votre smartphone et faire vos transactions n'importe où. https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.duniter.cesium Devenir producteur de ğ1 demande la certification par 5 autres membres certifiés. On peut déjà acheter et vendre des biens et services entre particuliers. https://www.gchange.fr/#/app/home La communauté grandi, la confiance dans la monnaie croît. Celle-ci prend dons de la valeur, et pourra bientôt être côté par rapport à l'euro.

Utiliser la monnaie de son choix est un droit constitutionnel. N’est-il pas temps d’user de ce droit, de faire un premier pas pour quitter la galère invisible qu’est la monnaie dette ?



À vous de voir !