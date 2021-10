La galerie marchande...

@Fergus

Pas tellement non , ici a peut pret 1500 habitant , principalement ruraux dont les vente de produit ne leur permettent plus d’ acheter et qui donc fonctionne en economie locale ...

par dessus cela , le developpent de la livraison 24/48h as supprimer la niche ecologique des detaillant qui servait de tampon d’ achat autre fois , tout en uberisant les chaufeur livreux qui dooivent se taper tout les col enneigé au mepris de la securité ...parfois 4 fois par jours .

Enfin les aide covid sont supprimé , mais les client ne revienne pas , ils ont prit d’ autre habitude et ne reviendrons pas ...

les employé au chomage , se veront indemniser au lance pierre ...

et les commercant , vont deposer le bilan et payer des année les pret aupres des banque ...

Tout cela pour un covid qui bizarement s’ est mit en vacance ... alors meme que partout ailleur il est toujours present faute d’ election ...

le bilan de macron est lourd , et la veritable gauche n’ as meme pas de candidat credible , pas etonant que les gens pauvre se tourne vers le RN ou zemmour .

Et que la colere gronde dans les rue .