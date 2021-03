La Gauche... Comme disait Guy BEDOS....

La mécanique en forme de piège de nos institutions.





A mon avis, la situation est simple. Les enjeux sont connus, les programmes aussi et aussi les absences de programmes qui ne seront que des programmes de campagne donc. Ce qui en dit long sur l’idée que se font certains de la politique et du rôle qu’ils attribuent à leurs concitoyens.Suis-je sévère, je ne sais.



La mécanique en forme de piège de nos institutions est bien acquise maintenant, du moins je l’espère, qui fait que l’élection se gagne au premier tour.

Qui fait que ceux qui veulent à tout prix et en dernière instance maintenir les fondamentaux du néolibéralisme parce qu’ils ont tout à perdre dans la domination économique jamais vue qu’ils ont sur nous et qui visiblement ne leur suffit pas ont tout intérêt à faire en sorte que se multiplient des candidatures au premier tour sous couverture de gauche ou d’extrême droite ou supposée inclassable (Onfray par exemple) qui se diront rassembleuses.

Depuis longtemps les conditions de rassemblement autour d’un projet à discuter et développer ont été réunies et les urgences, la nature des problèmes, les enjeux et les moyens sont connus. En tant que citoyen je me demande pourquoi il y a eu cette longue attente. A chacun ses responsabilités. C’est clair et au fond, c’est plus franc comme cela.

En fait, c’est maintenant aux citoyens dans la pleine acception du terme, de réfléchir aux enjeux, de comparer les parcours, leur cohérence et la persévérance des engagements pour se décider au 1er tour au besoin en oubliant leur candidat de cœur naturel ou les fidélités qui les ont fait perdre la dernière fois pour pouvoir se faire entendre au second tour. Sans plus de besoin de pseudo-sauveurs de la dernière ligne droite qui ne manqueront pas de fleurir afin de biaiser l’expression démocratique et/ou de se retrouver avec un faux-nez de gauche venu pour customiser les politiques publiques néolibérales. Cela s’est déjà vu me semble-t-il.

Et si les responsables politiques à gauche ont un sursaut pour se rassembler sur des bases claires ce sera tant mieux et nous serons assez grands pour savoir ce que nous avons à faire en tant que citoyens espérons le.