La Gauche divine bernée par Battisti

Ces bobos gauchistes devraient être accusés pour complicité de meurtres avec une organisation terroriste. J’ai peur que non seulement il n’en soit rien mais qu’ils continueront à jouer aux grandes consciences éclairant le peuple. L’exemple a été donné par Le Monde qui après avoir célébré la « Libération de Phom Penh » lors de l’arrivée des Khmers rouges et du début du génocide cambodgien et répandu tant d’autres erreurs n’a pas hésité à vouloir jouer aux décodeurs dénonçant les « fake news » (sauf les siennes) et éclairant le pauvre peuple.

Il paraît que l’on a à faire à des « intellectuels », mot évoque l’intelligence, la compréhension du réel, or qu’il s’agisse du communisme, du terrorisme, de l’immigration, du multiculturalisme, du « Russiagate » avec D.Trump et de tant d’autres sujets, ils se sont trompés bien plus souvent que le commun des mortels. Peut-être faudrait-il trouver un autre mot. L’expression biblique de faux prophètes combinant la prétention morale et le manque de discernement leur conviendrait. Errare humanum est, perseverare diabolicum, effectivement, là on est plutôt dans le diabolique.