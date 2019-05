La gauche la plus bête du monde

Personne ne peut contester que cette élection a été marquée par un duel LREM et RN. Personne ? Et pourtant, ici et là on a entendu qu’il s’agissait d’une manipulation du pouvoir, d’une entente pour reproduire un dernier duel passé, enfin toutes les bonnes raisons évidentes et incontestables sur la manipulation par les médias, l’ingérence du pouvoir, … Mais, à quoi bon chercher les vraies raisons de cette bipolarisation du débat : c’est un fait incontournable.

Le mot « gauche » est utilisé pour l’associer à déroute, défaite, … mais aussi éclatement. Mais qu’en est-il ? En jouant au calcul simpliste de l’addition des « mouvements de gauche ou qui s’en réclame », il apparaît que cette bipolarisation indépassable n’est pas si évidente que cela.

Ps, Génération-S, PCF, … là on peut s’arrêter pour constater déjà un total de 12 % pour une gauche classique, celle qui avait porté Mitterrand au pouvoir.

Un petit effort et pensons qu’il n’est pas interdit d’y associer les Verts, là cela commence à avoir du sens : 25,4 %. Ouah au dessus des indépassables de la bipolarisation.

Et si ? Bon plus facile maintenant que LFI est descendu de son piédestal mais s’associer avec les sociaux traîtres ? Enfin, si Mélenchon avale son chapeau, on peut ajouter ce résultat exceptionnel de LFI à 6,31 %. Et là , voila donc que l’on frôle les 32 %.

J’arrête là les additions électorales, quoique, il n’est pas interdit de penser qu’une part des électeurs de LREM serait tentée de revenir au bercail et rajouterait quelques pourcentages.

Mais cet exercice sur papier a de forte chance d’en rester là. Hier Jadot sautait au plafond, il se voyait déjà dans le rôle de Mélenchon pour 2022. Ce même Mélenchon, déprimé par le résultat, a renouvelé son désir de fédération, mais déjà Corbière a commencé à parler d’incompatibilité. Le PS et Génération-S ont dépassé le stade végétatif, ils attendent d’être rebranché, le PCF est toujours droit dans ses bottes, on ne change pas une stratégie qui fait perdre.

Voilà donc, le quidam qui avait une sensibilité de gauche va se retrouver à choisir entre un ultra-libéral qui ne dit pas son nom et une droitière qui dissimule sa position.