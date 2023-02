« ...La gauche la plus bête du monde.. »

"Contester avant de se décider. Tel est le mot d'ordre de la Nupes qui, en cette nouvelle journée de mobilisation, apparaît dans tous ses états. En cause, le tirage au sort surprise intervenu mardi 31 janvier en conférence des présidents de l'Assemblée, tranchant le débat sur la motion référendaire qui sera débattue la semaine prochaine au Palais Bourbon, avant l'examen du projet de réforme des retraites. Un recours au hasard, censé départager les deux textes quasi-identiques qui étaient en concurrence : celui des communistes - cosigné par le PCF, le PS, EELV et LFI -, et celui du Rassemblement national. Or c'est celui des lepénistes qui a eu gain de cause, alors que les élus de gauche estimaient que leur motion - déposée avant celle du RN - devait être, selon le règlement, celle qui aurait dû être mise d'office à l'ordre du jour.



Il n'en sera rien. Un verdict vivement contesté par les élus de la Nupes, qui ont écrit une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour le regretter. Dénonçant une « décision arbitraire » et « scandaleuse », les quatre groupes de gauche demandent l'annulation de ce tirage au sort. « Choisir son opposition de confort qui ne combat ni dans l'Assemblée ni dans la rue le jour d'une énorme mobilisation populaire : la honte ! », a notamment tancé Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI au Palais Bourbon". (Le Figaro - 1/02/2023)



" Ouin ouin, on veut pas voter leur texte, on veut pas jouer avec eux, c'est rien que des fachos ".



Dieu que cette gauche est bête ! Dans les cortèges des 19 et 31 janvier, on trouvait évidemment de tout en termes d'électeurs, et notamment des charters entiers d'électeurs du RN, dont les conditions sociales n'ont rien à envier à celles des électeurs de la Nupes. Seulement voilà, au combat de fond, que le RN comme d'habitude déserte parce qu'ils ont poney, piscine ou pépitos, la gauche comme toujours sort la carte Vichy. Celle-là même qui envoie leurs électeurs originels dans les rangs du RN.



Etonnez-vous avec ça que le RN monte à chaque scrutin et que la gauche mélenchoniste soit vue aux yeux de l'opinion comme plus radicale et plus dangereuse que le parti à la flamme tricolore. Ces gens-là ont perdu tout sens tactique et se confondent avec leurs caricatures de citadins bobos déconnectés des réalités de la France profonde. La pureté morale au-dessus de tout, et l’échec au bout du mur des lamentations.



La politique, ça n'a rien à voir avec la moraline, c'est un combat où on se rend coup pour coup et où on construit des alliances de circonstance pour mieux les détruire dans la foulée. Quand on combat une réforme aussi néfaste rejetée par 72% des français, on ne fait pas le tri, on prend les voix et on se compte. C'est ce principe de bon sens qui a été à l'origine du NON au référendum de 2005. Tu signes une motion référendaire RN ? Tu signes juste un texte avec une pince à linge s'il le faut, mais tu signes. Surtout quand neuf mois auparavant tu as fait le castor et que tu t'es persuadé contre toute logique que ton chef allait entrer à Matignon pour justifier ton vote.



Du coup, la mère Le Pen une fois encore sort la tête haute sans se fatiguer, elle dont le groupe signe à peu près toujours contre les intérêts de la base. La gauche désunie peut hurler, ça ne change rien au cours des évènements. La seule qui soit actuellement habile, c'est elle. Elle ne produit rien sinon des postures et des discours, elle ne se mêle pas aux combats de boue et vient à la fin de l'examen procéder au ramassage des copies.



Résultats des courses ? La motion référendaire est morte-née, les multiples amendements Nupes enterrent l'utilité de la commission parlementaire, les débats en hémicycle seront encore une fois du pur théâtre où les hurlements des uns recouvriront les braillements des autres. Et tout se jouera en coulisses avec des petits arrangements entre amis à Matignon.



Enfin l'article 47.1 sonnera la fin de la récré après 20 jours. Direction le Sénat !



Et qui une fois de plus en sortira vainqueur dans l'opposition ? Le RN, pardi ! Ce qui fait parfaitement l'affaire pour Macron et pour les siens, pour qui une victoire en 2027 du RN permettrait de se faire une cure de virginité 5 années durant pour mieux revenir le coup suivant. On applaudit bien fort la gauche la plus bête du monde qui aura fait la courte échelle à la bête immonde.



Sur l e RN - quelques petits rappels utiles :



1/ Lors du précédent débat sur les retraites, en 2019, Marine Le Pen avait déjà été absente. Comme lors des débats sur l’Impôt sur la fortune, la taxe sur les profiteurs de crise, la nationalisation des autoroutes ou le Référendum d’initiative citoyenne (RIC).



2/ Lorsque Marine Le Pen est présente, elle vote contre l’intérêt des travailleurs : contre la hausse du SMIC, contre le gel des loyers, contre le blocage des prix.



3/ Mais lorsque Marine Le Pen est présente, elle vote pour les intérêts du capital : contre la taxation des super-profits, contre l’imposition des multinationales, contre une réforme de l’impôt sur les sociétés qui favoriserait les petites et moyennes entreprises.



4/ Quand les députés du RN sont présents sur les retraites, ils veulent vider les caisses de retraite et fragiliser la sécurité sociale. Comment ? En proposant la mise en place de primes exonérées de toutes cotisations sociales. Le RN préfère mettre en place des primes sans cotisations que de taxer les ultras riches. Pour rappel, une taxe de 2% sur la fortune des 42 milliardaires français suffirait à financer le déficit des retraites. Quand on l'interroge sur cette proposition, Marine Le Pen hausse les épaules et parle de "solution simpliste" qui ne résoudrait rien.