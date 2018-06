La « gestion des élèves » au sein des établissements scolaires japonais

Partie 1 : Introduction au Seito Shidou et ma perception du système japonais

Enseignante titulaire d'anglais en lycée au Japon depuis 3 ans (en savoir plus sur moi et mon parcours), je vous propose aujourd'hui de découvrir comment on "gère les élèves" (bien que ce terme soit totalement inapproprié, vous allez le voir) au sein des établissements nippons.

Au Japon, on appelle « seito shidou » le terme qu'on utiliserait en France pour "gestion des "élèves". Il n’existe pourtant pas d’équivalent en français, même pas ce fameux « gestion des élèves », parce que justement, il ne s’agit pas de gestion. En anglais, le terme correspondant est « student guidance ». « Guider les élèves sur le chemin de la vie » si vous vous sentez l’âme d’un poète. Si le seito shidou n’a pas d’équivalent en français, c'est sûrement parce que ce rôle d’éducation n’est traditionnellement pas exigé des enseignants Français. Le fait est que les enseignants Japonais jouent un rôle primordial dans l’éducation des élèves Japonais.

En tant que Français, je pense que nous avons un clair désavantage dans ce type de travail, tout simplement car nous n’avons généralement en tête aucun modèle d’enseignant qui aurait aussi joué le rôle d’éducateur (à la Japonaise, j’entends) au sein des établissements dans lesquels nous avons étudié. En tout cas, je n’ai personnellement aucun modèle auquel me référer pour ce rôle, ce qui s’avère être un important handicap pour l’exercer au quotidien. Si on ajoute en plus les différences culturelles évidentes et les méthodes d’éducation qui ne se ressemblent en rien, vous pouvez deviner que je me balade en territoire inconnu depuis le début. Il y a bien sûr des livres pour se renseigner sur le sujet, mais ils ne traitent souvent pas de cas particuliers, ni ne donnent de directives d’action pour tel ou tel type de cas.

Le seito shidou s’apprend sur le tas d’après ce qu’on m’a dit, ou bien en observant les autres enseignants, ou encore en leur demandant des conseils sur la conduite à tenir dans telle ou telle situation. On fait des erreurs (on en fait encore plus quand on est de culture différente), donc il faut juste s’habituer à être totalement incompétent sur le sujet pendant quelques années. Perspective très rassurante, vous en conviendrez (oui, c’était ironique). Ajoutez à cela que je suis quelqu’un d’impatient, intransigeant et très directif (tout ce qu’il ne faut parait-il pas avec des adolescents), je pense que vous pouvez comprendre que le seito shidou, c’est franchement pas gagné d’avance pour moi.

Mais comme j’ai la volonté d’apprendre, j’observe. Je prends note des différences, j’essaie de réajuster mes valeurs et mes croyances pour m’adapter à mon nouvel environnement, et même si j’arrive à percevoir des tendances, l’ensemble reste encore assez loin de ma portée pour l’instant, en particulier car il va à l’encontre de tout ce que j’ai connu. Un exemple ? J’ai connu le système de croix au lycée : une croix pour exercice non fait, une croix pour un retard, une croix pour oubli de matériel, etc. Au bout de 3 croix, nous avions 1 heure de colle. La schlague pour nous faire rentrer dans le rang. Eh bien au Japon, il n’y a pas d’heures de colle. Pour commencer. Ensuite, il n’y a généralement pas de système hyper répressif pour faire en sorte que les élèves obéissent. Donc pas de croix pour exercice non fait, oubli de matériel ou autre.

Tout se gère avec “bienveillance”. On ne sanctionne pas les oublis de matériel, les exercices non fait etc. Le but est de faire en sorte que les élèves adoptent les bons comportements, de façon naturelle, grâce à un encouragement constant de la part des enseignants. Un exemple : dans le collège ou j’exerçais il y a 4 ans, les élèves qui arrivaient en retard, même en plein milieu de journée, n’étaient jamais rappelés à l’ordre, pas plus qu’on exigeait d’eux des explications. Ils rentraient simplement en classe, même en plein milieu de cours. On les accueillait à bras ouverts. Le concept derrière tout ça ? Pour faire simple : au lieu de frapper le chien qui revient vers vous après 10 min à l’appeler en vain, vous le félicitez d’être revenu vers vous avec moultes calinoux pour qu’il apprenne qu’il est toujours bon de revenir auprès de son maitre. Renforcement positif en somme. Oui, les humains ne sont pas des chiens. N’empêche que c’est la seule image qui me semble pouvoir illustrer la situation. Autant dire que j’ai du mal à m’habituer au concept moi qui ne suis habituée qu’à la schlague des heures de colle et au rapport de force constant avec les élèves. Bien entendu, les exclusions temporaires ou définitives existent et sont utilisées sans retenue lorsque le comportement a été jugé inexcusable. Il existe en plus des sanctions d’avertissements, travaux d’intérêt général, etc. utilisés lorsque jugés nécessaires. Mais je me demande comment les élèves en viennent à rentrer dans le rang, à obéir, alors qu’on exerce apparemment peu de contraintes sur eux, comparé à ce que j’ai connu dans mon lycée français il y a plus de 15 ans…

Il faut s’intéresser au concept d’amae (lien 1, lien 2) pour essayer de comprendre. Il existe vraiment une interdépendance affective qui est créée et renforcée au quotidien entre enseignants et élèves, et entre élèves eux-mêmes. Les élèves ne veulent pas nuire aux enseignants ni aux autres élèves et veulent faire des choses “bien” (comportement + études) pour faire plaisir à l’enseignant, se faire féliciter etc. Et ce comportement est renforcé par les actions entreprises par les enseignants (renforcement positif). Mais c’est sans oublier la valeur groupe qui est très forte et qui cultive la crainte de l’exclusion par comportement inadapté, amenant à la perte du soutien du groupe. Ce dernier étant considéré comme protecteur et rassurant, les gamins apprennent à redouter de perdre ce soutien, d’être exclu. Comme on leur apprend aussi que leur déchéance aura des répercussions sur leur famille et les membres de leur groupe (la honte partagée, qui peut mener aussi à une mise à l’écart pour se débarrasser de l’élément considéré comme un boulet pour le groupe), ils se retrouvent dans un système particulièrement vicieux, mais diablement efficace, d’infantilisation et de contrôle répressif de leur comportement, basé sur la peur…

Ce système peut paraître non souhaitable d'un point de vue français, mais il est tout à fait adapté à la société japonaise qui est très exigeante envers ses membres qui la composent. J'ai décrit ce système avec nombre de termes négatifs mais les résultats que je constate à mon petit niveau (et qu'on ne peut que constater au niveau national par ailleurs) sont époustouflants : certains gamins arrivent dans notre lycée avec un manque certain d'adaptation aux exigences de la société japonaise (en gros, ils sont mal élevés, même d'un point de vue français, parfois n'ont pas beaucoup de morale) et sortent de notre lycée totalement rééduqués, transformés, aptes à s'insérer dans la société japonaise, sans nuire à autrui, ni à eux-mêmes.

Je pense écrire d'autres articles sur le sujet, notamment des études de cas, mais en attendant vous pouvez aller lire un autre article de mon blog sur le Seito Shidou et ma façon de l'appliquer dans ma matière (en anglais).