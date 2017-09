La girafe du président Macron

@Bonjour Fergus,

Tu dois avoir prit les fables de La Fontaine pour écrire avec une telle plume. Mais il ne faut pas se leurrer il me semble que c’est toi qui me disait « Macron vient de faire un excellent discours dans le cadre de l’Europe qui vise les intérêts de la France ». Il y a dans les rues ce jour des personnes qui manifestent, hé oui ce sont « des retraités ». Tous les intervenants sur ce fil, si Macron ne vend pas complétement le patrimoine total de la France seront demain, des nouveaux à se mordre les doigts pour tenir plus un rôle d’observateurs que de combattants. Ton article mélange avec dextre humour et railleries. Bien, mais la solution se trouve où ? Combien sont ceux qui savent jusqu’où Macron est capable d’aller ? En ce qui me concerne je l’ignore. Qu’il faille des réformes cela est indéniable. Mais le dicton le dit bien : « Si tous les cocus, ne devaient plus sortir dans les rues, la France serait un immense désert » Là en la circonstance les plus avantagés sont bien les classes les plus aisées. Donc ils ne nous restent plus qu’à essayer de faire l’imitation de Van Gogh et prendre une palette et de l’eau de javel pour tenter un mirage. Réellement sait-il lui-même où il va ? les faits empirent de jour en jour. Cdt