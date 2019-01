La Grande Bretagne après le Brexit

Dans une interview accordée au Sunday Telegraph, le Secrétaire britannique à la Défense, Gavin Williamson, a révélé que son pays ouvrirait deux nouvelles bases militaires outre-mer après sa sortie de l'Union européenne. La Grande Bretagne en installera une dans les Caraïbes et une autre en Asie du Sud-Est. Williamson a également demandé aux Britanniques de cesser de sous-estimer l’influence mondiale de leur pays, ajoutant que le Royaume-Uni d’après le Brexit occupera une place de choix sur la scène internationale. "Nous devons être tellement plus optimistes quant à notre avenir lorsque nous sortirons de l'Union européenne", a déclaré Williamson.

Le ministre britannique de la Défense a déclaré que le Brexit représentait un moment historique pour son pays et un tournant majeur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Williamson a déclaré qu'il était temps de "refondre" le rôle du Royaume-Uni dans le monde entier [et] de jouer sur la scène mondiale le rôle que le monde "s'attend à ce que nous jouions".

Cependant, le point le plus important dans les déclarations de Williamson est peut-être le changement de la stratégie de 1968 à l’est de Suez, à la suite de quoi le Royaume-Uni s’est retiré des bases en Asie du Sud-Est et dans la région du Golfe. "Cette politique a pris fin et la Grande-Bretagne est redevenue une puissance mondiale."

Les deux nouvelles bases pourraient être situées à Singapour ou à Brunei dans la mer de Chine méridionale, sur l’île de Montserrat ou à Guyana dans les Caraïbes et ouvriront dans deux ans, a indiqué le journal citant une source britannique.

La déclaration de Williamson marque la venue d’un nouvel acteur dans la lutte de l’hégémonie et de l’influence internationales. Il est toutefois frappant de voir comment la Grande-Bretagne souhaite reprendre son rôle historique alors que l'isolationnisme dans la politique étrangère américaine se développe, comme le gouvernement Trump réduit la présence militaire américaine dans le monde entier.

La nouvelle politique britannique soulève également d'importantes questions sur les puissances montantes telles que la Chine et le nouveau rôle britannique en Asie du Sud-Est. Alors qu’ellel cherche à limiter l’influence américaine dans son voisinage, il serait difficile de prédire la réaction de la Chine à ce nouveau rôle britannique.

Une nouvelle loi serait en cours d’élaboration, qui conférerait une protection et une immunité accrues aux soldats britanniques contre les poursuites à l’étranger, ce qui pourrait prouver l’intention du Royaume-Uni d’envoyer ses forces militaires dans des zones de conflit éventuelles.

L'idée d'un nouveau « Royaume-Uni global » implique que le Brexit ne sera pas uniquement économique.

Les rôles stratégiques seront redéfinis, y compris les rôles militaires de certains pays européens. Le président français Emmanuel Macron a appelé à une force européenne commune pour défendre la sécurité du continent. Il avait précédemment déclaré que "l'UE est maintenant très faible, très lente et inefficace" et qu'il faut du courage pour continuer après le Brexit, avec des projets comprenant la nomination d'un ministre des Finances de la zone euro, un budget commun et la mise en place d'une force d’intervention européenne rapide.

Il peut être prématuré de prédire les résultats de tels changements en Europe, en particulier parmi les opinions divergentes sur les propositions de Macron. Macron pourrait également se concentrer sur les affaires intérieures au cours de la prochaine étape qui suivra la crise des Gilets jaunes.

Les rôles de la Grande Bretagne et de l'UE changeront définitivement après le Brexit. Les pays du CCG devraient donc étudier ces nouveaux rôles et réfléchir à leurs implications potentielles.