La Grande Librairie ou le bonheur de la lecture...

Ce jeudi 21 décembre 2017, une émission consacrée à la littérature Jeunesse lors de la Grande Librairie...

Un beau moment, un vent de fraîcheur et un magnifique éloge de la lecture...

Comment inciter les jeunes à lire ?

La lecture n'est-elle pas déterminante dans la construction de chacun d'entre nous ?

Dessinateurs, écrivains étaient invités à cette célébration de la littérature...

Pef, Marcel Rufo, Anne-Laure Bondoux, Grégoire Solotareff, Marie Desplechin étaient sur le plateau de François Busnel.

C'est maintenant un fait établi et reconnu : un enfant qui lit dès le plus jeune âge progresse plus vite que les autres...

Ainsi, les contes de fées, un grand classique de la littérature, font souvent intervenir le thème de la peur, une façon de maîtriser l'angoisse, de se l'approprier, affirme Marcel Rufo.

L'enfant apprend aussi à faire aussi la différence entre littérature et réalité.

Marie Desplechin dans l'Ecole de ma vie évoque, quant à elle, un enfant qui n'aime pas lire : beaucoup d'enfants, de nos jours, ont ainsi du mal à entrer dans la lecture.

La lecture peut faire peur : elle est souvent associée au travail, à la relégation, à la punition.

Il faut dépasser cette idée d'effort et le contexte familial est en ce sens important : avec un groupe, on rentre dans l'humanité... lectures du soir faites par les parents, visites à la bibliothèque, choix de livres...

La lecture, c'est d'abord un rapport humain.

Pef intervient alors et nous donne une belle leçon de poésie : la première lettre de l'alphabet, dit-il, tout le monde va me dire c'est "a", non, ce n'est pas le "a", mais c'est le premier homme quand il a vu le premier lever de soleil, il s'est écrié : "o !"

Enfant, Pef a pris sa plume, il a tracé un "o", puis on lui a demandé de tracer un "u". Deux petites ficelles d'encre... c'est rien mais ce fut comme une explosion ! Et il a fait "ou ou !", il avait alors le plaisir d'amener tous les loups du monde...

Et c'est depuis ce jour-là que l'écriture est devenue, pour lui, un plaisir !

Pef évoque ensuite ses lecteurs, des enfants... Des anecdotes cocasses, émouvantes... des souvenirs pleins de fantaisies, de tendresse, de sensibilité.

Anne-Laure Bondoux dans L'aube sera grandiose pose le problème des secrets de famille : comment en parler ?

La poésie est encore convoquée, le temps de l'ennui qui peut faire surgir la poésie...

On évoque une grand-mère qui avait un don pour choisir les mots : plaisir, sensualité des mots...

Des conseils de lecture sont ensuite donnés par un libraire : Légendes d'automne, Le guet, Qui es-tu Alaska ?, Et si l'amour, c'était aimer...

Grégoire Solotareff, quant à lui, s'est spécialisé dans la littérature pour enfants.

Il évoque souvent dans ses bandes dessinées la peur, le rire empêché, la différence, tout ce qui peut déranger ou effrayer.

Puis, vient un moment de lecture à haute voix, une forme de partage, encore.

Deux enfants invités sur le plateau lisent deux extraits : un passage dans la série Le Manoir, le premier tome L'exil, et un autre de Vendredi ou la vie sauvage.

Deux moments forts où les enfants quittent le texte et regardent le public, comme pour passer le texte et le partager.

L'émission s'achève avec l'illustrateur du Seigneur des Anneaux de Tolkien, Alan Lee... Le livre est aussi l'occasion de développer la culture graphique de chacun d'entre nous, avec des talents aussi divers que ceux de Pef, de Grégoire Solotareff, ou d'Alan Lee...

En résumé, une belle invitation à la lecture, à l'art et au partage...

http://rosemar.over-blog.com/2017/12/la-grande-librairie-ou-le-bonheur-de-la-lecture.html

https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/saison-10/355293-la-grande-librairie.html