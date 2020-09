La Grande Muette ex-parlementaire

Demandons haut et fort à nos parlementaires de bien vouloir se réveiller ! Rappelons-les à leur devoir de contrôle de l'exécutif ! Rappelons-leur, ainsi qu'à tous ceux qui se prétendent démocrates, que les grands médias, propriété à 90 % des grandes fortunes, ne sont ni la seule source d'information à leur portée, ni des modèles de pluralisme ! Exigeons l'arrêt de cet état d'urgence sans motif et de cette mascarade covidesque destructrice !

Des voix se sont élevées de par le monde pour dénoncer, et faire la preuve, de l'imposture pseudo-scientifique où se sont fourvoyés les Etats - des voix de plus en plus nombreuses émanant de la société civile comme de spécialistes en santé publique (1). Alors qu'il est de plus en plus intenable de continuer à ignorer ces voix, doit-on en conclure que muselage et confinitude ont décérébré nos parlementaires dont le silence est devenu assourdissant.

Et pour commencer, du fait de quelle déclaration de guerre, de quelle série d'attentats politiques a-t-on décrété l'état d'urgence ? Quel motif gravissime a pu justifier l'abolition de la démocratie, la mise au rancart du parlement, la décision autocratique de l'exécutif de former son comité scientifique (dépourvu de base légale et dont la majorité des médecins est en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique), quand il existait déjà des institutions ad hoc ? (2) (3)

Car que voyons-nous, maintenant que commence à se dissiper l'épais nuage de désinformation généralisée, de fausse comptabilité, de terreur inoculée ? : La lourde masse avec laquelle on n'en fini plus d'écraser une mouche. Car cette pandémie, dite covid-19, qu'il va bien falloir un jour, sauf à se parjurer, reconnaître comme la grippe saisonnière de 2019-2020, présente une courbe d'évolution tellement similaire à celles des années précédentes que c'en est confondant (si bien sûr on s'en tient aux faits réels – y compris aux effets délétères de ce climat de panique savamment entretenu -, et non à des abstractions comptables ou des élucubrations telles que « malades asymptomatiques »).

Il est proprement révoltant de voir persister dans ce mutisme tous ceux qui se disent républicains ou démocrates et qui ont voix au chapitre, qu'ils soient élus ou membres d'un parti ; qui regardent encore, sans réaction, la poursuite de cette gestion calamiteuse incontrôlée, la démolition de nos économies réelles et la perspective d'un endettement public exponentiel ; qui attendent béatement d'un chef omnipotent, à la tête d'une junte en blouses blanches, la solution vaccinale exclusive (4) à la crise sans doute la plus opportune qu'ait connue le néo-libéralisme.

Au moins pourrons-nous peut-être tirer de cette aventure un bénéfice : Nous réveiller de ce rêve que nous vivions sous un régime démocratique - si peu démocratique qu'un coup de vent le renverse ; ouvrir les yeux sur l'absence de pluralisme congénital aux grands médias et la main-mise de l'exécutif sur l'audio-visuel dit « public » ; ouvrir les yeux sur la main-mise de l'industrie pharmaceutique sur nos institutions de santé publique nationales et internationales...

Demandons haut et fort la levée de cet état d'urgence aussi intolérable qu'injustifié, l'arrêt immédiat de cette mascarade et le réveil de tous nos parlementaires, ainsi que l'ouverture d'une commission d'enquête sur les responsabilités de l'exécutif dans la gestion de cette crise.

