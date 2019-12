La grève idéale...

Contrairement à ce qui est dit couramment, à savoir du mal de toute personne utilisant la grève comme moyen de pression, il existe des formes de grève qui sont remarquablement bien vues. En effet, elles sont "bien vues" parce que parfaitement invisibles !! Et là, les usagers et surtout le gouvernement est à cent pour cent pour, vu que ça ne dérange personne...

Qui se soucie d'une grève à l'ONF ? Franchement... Des types payés pour surveiller les arbres !! Comme dirait l'autre, OSEF !! (Faites attention, je fais souvent du second degré, je le précise pour certains...)

La meilleure des meilleures est celles des soignants à l'hôpital.

-Aaaaaahh, aaahhh, je souffre !!

-Oui Monsieur, je vais m'occuper de vous... Je suis en grève, notez-le, c'est marqué sur ma blouse.

-Aaaaaahh, très bien, je vous approuve, mais soignez-moi d'abord. Après, si vous voulez, pour les autres, ben, ils attendrons !!

-Ne vous inquiétez pas, je suis en grève, mais je travaille, voire même encore plus que la normale !!

Imaginez un instant que dans ces cas de figure où les gens continuent à assurer normalement le service, nos dirigeants se moquent royalement de ce que veut dire le mot "grève".

L'idéal à venir - mais c'est déjà parfois le cas - serait que les gens en congés payés continuent aussi à assurer le service normalement, sans prime ni récupération.

Impossible ? Ben voyons...

Je bossais dans une TPE en électricité bâtiment. Pendant la période d'été, on avait, logiquement, trois semaines de congés payés. Le patron nous demandait s'il nous était possible d'assurer une "permanence urgences" pour les bons clients ayant un problème grave, ce qui se produisait parfois...

Et que croyez-vous qu'il se passait ? Les interventions pendant les congés étaient-elles rémunérées de façon spéciale ? Ben non, pas du tout. Aucun frais de déplacement pris en compte, pas de prime, juste le temps passé et facturé chez le client pris en compte.

Je précise aussi que le droit de grève dans une TPE implique très rapidement la perspective de pointer au chômage...

Si je prends aussi le cas magnifique des auto-entrepreneurs et autres système UBER.

Pas de problème. Tu bosses, t'es payé, tu bosses pas, faut taper dans les réserves. Compte tenu des rémunérations moyennes des AE, il vaut mieux ne pas partir trop longtemps, c'est le cas de ceux que je connais. De fait, on a la disparition des congés payés, vu que la start-up nation se targue de vouloir uniquement des gens travailleurs indépendants...

Pour revenir au sujet initial, nous sommes actuellement dans une remise en question permanente du droit de grève, et, en parallèle droit de manifester.

Genre : Vous avez le droit de faire grève mais nous ferons tout pour que vous passiez pour des salauds "preneurs d'otages", avec le tintouin fait autour des bras cassés islamistes ou pas ayant tué des gens, ça marche du feu de dieu !! Ne manque plus que des grévistes barbus à passer en boucle sur BFMTV... On cherche des figurants !!

Vous avez aussi le droit de manifester, mais c'est à vos risques et périls... Une grenade lacrymo mal lancée, une de désencerclement dans la figure quand ce n'est pas une balle en caoutchouc perdue par le plus grand des (malheureux) hasards et hop, une vie fichue en l'air !!

Comprenez-le bien. On est là pour faire respecter l'ordre et on le fera.

Quand à ce qui est de faire durer vos petites manifestations en tout genre, ne vous cassez pas la tête, on a eu un bon entraînement avec les gilets jaunes !! Ils se sont fatigués avant nous. Pendant que ces pégreleux se gelaient les miches sous la pluie ou dans des cahutes improvisées sur les ronds-points, nous, on faisait bombance bien au chaud !!

La télé et ses psittacidés on bien appris la leçon. Chaque jour qui passe, le nombre de grévistes ou de manifestants diminue. Ben, devine !! Déjà que ce sont en général des personnes qui vivent dans une situation précaire, chaque jour non payé les plonge un peu plus la tête sous l'eau.

Le dérangement causé sur les usagers usagés, c'est le cas de le dire, ne fait qu'accroître l'agressivité des citoyens envers ces méchants grévistes privilégiés - alors qu'eux ont besoin de bosser pour vivre - et cela arrange bien les affaires du gouvernement.

A grand renfort d'interview et de micro-trottoir "aux p'tits zognons", la télé conforte le bon travailleur dans la justesse de ses récriminations.

Alors, pas de grève idéale ?

Ben si. Lors du conflit de la seconde guerre mondiale, il avait été instauré le système des STO. ET parmi tous ces gens travailleurs obligés pour le IIIème Reich, beaucoup avaient établi une règle de grève du zèle, se limitant uniquement à ce qui était demandé sans aucune initiative autre, voire d'utiliser toute possibilité normale de saboter le boulot dans la mesure du possible.

Ne dramatisons pas, nous ne sommes pas en état de guerre ouverte. Elle est juste dans l'ordre normal de la lutte des classes, avec une donnée supplémentaire qui est l'approche inéluctable d'une limitation des grands profits.

Mais une grève de tout un chacun qui ferait que nous limitions l'activité au strict nécessaire, sans aucun superflu, aurait un double intérêt, voire même des effets positifs cachés.

Premièrement, un ouvrier qui embauche normalement ne serait pas pénalisé au niveau salaire, et c'est une bonne chose. Par contre, il peut se trouver qu'il soit fatigué de façon opportune et ralentisse de façon calculée son activité.

Prenons l'exemple des malheureux CRS, épuisés par tant de tirs de LBD et de coups de matraques donnés. Face à cette "mirifique" proposition de nouvelle retraite, ils se sont fait porter pâles par paquets de dix chez le toubib. Aucune sanction du gouvernement et une réponse quasi immédiate sur l'assurance de conserver les avantages du régime spécial "poulet élevé au grain"...

Et les retraités, vous me direz ? Ben oui, c'est vrai, les retraités ne travaillent (quasiment) plus... Du moins les plus nantis. J'ai un frère qui pose encore des carreaux à plus de 75 ans, et ce n'est pas vraiment de tout repos. De toute façon, c'est "ça ou crève", alors, il a choisi !!

Cependant, ceux qui ont un peu de moyens peuvent faire le choix de ne plus acheter le superflu, de ne plus proposer de bénévolat, de ne plus aider sur des petits travaux du domaine public... Faire croire à l'opinion que les anciens sont des boulets que la nation traîne aux pieds tient de l'escroquerie intellectuelle monumentale !! En plus, les personnes qui prêchent cette cause insultent l'avenir, car, un jour ou l'autre, l'âge a raison des volontés les plus farouches.

Je propose vaguement une idée qui, en définitive, est en train de se généraliser dans les esprits.

Les gilets jaunes ont obtenu 17 milliards de financement. C'est répété en boucle, personnellement, j'aimerais qu'on m'en donne le détail parce que je n'ai noté qu'une restitution de la CSG volée indûment. Pour les hausses homéopathiques des montants des retraites, il me semble qu'on était dans les minimums prévus par les règles économiques. Alors, je pense plutôt à une perte de recettes envisagées que de réelles dépenses engagées.

En réalité, le constat est bien plus nuancé. Les pertes financières, sans oublier les préjudices physiques et moraux diverses - je me suis vu personnellement suspecté d'actions délictueuses avec enquête, prélèvement ADN et tout et tout !! - ont été sévères.

Et, droit dans ses bottes, le gouvernement Macron nous impose (j'ai pas dit "propose", c'est pas le genre de la maison) un système de retraite directement inspiré des consignes du fonds d'investissement américain Blackrock, lequel avait été reçu à l'Élysée dès 2017, ce n'est pas un hasard. Les relations entre Larry Fink et Emmanuel Macron ne sont un secret pour personne.

Face à ce rouleau compresseur de la finance mondiale et, bien sûr, européenne, il ne sera possible de réagir efficacement qu'avec des solutions fines et calculées.

L'affrontement "de face" me semble pour le moment, perdu d'avance. Il faut savoir s'adapter ou s'incliner...