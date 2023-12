La guerre civile et la Sécession américaine

Sept chapitres pour raconter la guerre civile entre 1861 à 1865 ont été présentés sur ARTE. Les yankees industrieux nordistes vs les agriculteurs sudistes. Lincoln, Grant vs Lee. se sont retrouvés au panthéons des héros de cette guerre américains : C'est une guerre qui s'est terminée par le premier assassinat d'un président américain. Une guerre après laquelle on dit, comme toujours, à sa fin "plus jamais cela". Chaque titre qui suit, contient le lien vers les épisodes de guerre du documentaire "Guerre de Sécession".

Au Nord, une économie florissante grâce à une industrie constituée de transport, de métallurgie, et de confections textiles.

Au Sud, une société patriarcale et agrarienne fondée sur l'esclavage. Une population américaine doublée en 20 ans, avec 31 millions d'habitants en 1860. L'immigration vers cette terre promise, pour des Européens d'Angleterre d'Irlande et d'Allemagne, à la recherche de pain, de paix et de liberté qui avait fait des Etats Unis, un modèle d'application réussie de la démocratie déçue en 1848.

Cette Amérique était construite en une fédération de 31 Etats "Unis" mais dans deux mondes opposés et aux antipodes l'un de l'autre "Mason-Dixon" dans un climat froid au Nord et au Sud, un Dixieland fournissant principalement du coton, du tabac et du riz.

L'installation particulière de l'esclavage a commencé en 1619 pour atteindre les 4,5 millions de noirs. Une croisade abolitionniste a commencé avec Thomas Paine et W.Lloyd Garrison. , "La case l'oncle Tom" de H.B. Stove, G.Fitzhugh et John Calloun pour provoquer la désunion.

L'éveil de l'extrémisme en 1854, l'activisme de John Brown provoque les complots et les haines. Les élections de 1860 avec W.H.Seward hostile à l'esclavage et Lincoln qui les remportent. Le bombardement de Fort Sunter met le feu aux poudres. L'insurrection de Jefferson Davis fait sauter le lien entre les yankees qui ont des ressources vs les rebelles qui ont des forces mais aussi des faiblesses.

Des généraux vont se suivre de chaque côté avec 29 millions d'hommes au Nord et 6 millions au Sud. Sous la supervision de Grant, Mc Clalland, Meade vs Beauregard.

Les fédérateurs ont été George Washington (1732-1799), Thomas Jefferson (1743-1826), Theodore Roosevelt (1858-1919) et Abraham Lincoln (1809-1865) comme on peut le voir au Mount Rushmore National Memorial qui le contient couvre dans son ensemble une surface de 5,17 kilomètres carrés et culmine à une altitude de 1745 mètres. A. Jackson n'en fait partie.

Avec "Les Nordistes produisent l'argent capitaliste et les Sudistes le dépensent" devient le slogan, le clivage ne pouvait que se produire.

Les événements se sont précipités avant la guerre de Sécession éclate le 12 avril 1861.

Entre le Nord abolitionniste et le Sud esclavagiste, rien n'allait plus. En 1860, le Président Abraham Lincoln nouvellement élu, l'est surtout par les Nordistes. Il tente coûte que coûte de préserver l’unité du pays mais les États du Sud font sécession et quittent l'Union pour devenir des Confédérés.

.En 1862, une guerre moderne éclate, et transforme la lutte de Lincoln pour préserver l'Union en une quête d'émancipation des esclaves. Les conflits politiques, la campagne désastreuse de McClellan, la bataille des navires cuirassés, la vie de camp, et les rumeurs européennes sur la restructuration de la Confédération font recette.

Le premier discours de Sherman alors qu'il pense la guerre terminée est caractéristique de sa pensée : "Aucun d'entre vous ne juge la guerre plus sévèrement que moi. Nous ne pouvons pas changer le cœur du Sud, mais faire la guerre soit si terrible, si inopportune qu'il faudra des générations avant d'y songer à nouveau".

Lincoln attend une victoire. L'émancipation des esclaves en dépend. Les tactiques brillantes de Jackson et Lee retardent les ambitions du président. L'invasion de Lee en septembre provoque la sanglante bataille d'Antietam.

1863 est une année décisive pour la guerre de Sécession. Le Nord s'oppose à la Proclamation d'émancipation de Lincoln. La vie devient difficile dans les régiments et le désespoir se fait croissant au Sud. Lee envahit le Nord pour attirer Grant loin de Vicksburg, conduisant à la bataille de Gettysburg, la plus grande de l'histoire américaine.

L'épisode débute en novembre 1863 avec le discours célèbre de Lincoln à Gettysburg et explore le rôle des femmes comme infirmières. Après une comparaison biographique de Grant et Lee, l'épisode relate la série extraordinaire de batailles en Virginie du Nord, de Wilderness à Petersburg, où en 30 jours, les deux armées perdent plus d'hommes que pendant trois années de guerre.

L’élection présidentielle de 1864 oppose Abraham Lincoln à son ancien général en chef George McClellan. Il semble que l’enjeu soit l’avenir même de l’Union, d’autant qu’un nombre croissant de nordistes commence à rejeter la guerre. Mais trois victoires à Mobile Bay, Atlanta et Shenandoah Valley viennent opportunément au secours de Lincoln. Les rêves d’indépendance de la Confédération sont bientôt réduits à néant

Le discours d'investiture de Lincoln "Nous espérons de tout cœur en priant avec ferveur, que le terrible fléau de la guerre sera bientôt derrière nous. Mais si Dieu veut qu'il continue jusqu'à ce que les richesses accumulées par 250 années d'un travail forcé inique aient été dilapidés et que chaque goutte de sang versé par le fouet soit payé en retour par une autre, versée par l'épée, ces paroles prononcées, il y a 3000 ans retentiront de nouveau 'Les jugements du Seigneur sont tous vrais et justes'. Sans en vouloir à personne, charitables envers tous, convaincus du bien tel que Dieu nous le donne à voir, mettons tout en œuvre pour achever la tâche commencée, pensez les plaies de la nation, veillez sur celui qui a combattu, sur sa veuve et son orphelin. Faisons tout pour établir et chérir une paix juste et durable contre nous et avec les autres nations"'. L’assassinat de Lincoln cinq jours plus tard, les deux camps se sont fait face à une succession d’événements terribles. Après les poignantes funérailles du président, chronique des derniers soubresauts de la guerre.

Les deux généraux principaux se sont rencontré face à face, Lee face à Grant une première fois avec la reddition de Lee face à Grant. Seule alternative possible pour un général en cas d'échec est de se retirer du commandement en capitulant avec un drapeau blanc. Une réconciliation est obligatoire. Les rebelles redeviennent des compatriotes mais moins nombreux. "God bless America". Le livre "Ainsi meurent les tyrans" paraissait le 15 septembre 1865.

Réflexions du Miroir

Les films de cette guerre civile sont très nombreux.

La liste des meilleurs films est à cette adresse.

Ils commencent d'après cette liste à sortir en 1926 par "Le mécano de la générale" avec Buster Keaton qui a été considéré comme l'un des « meilleurs films de tous les temps selon la presse » sur le site Allociné.

La liste se termine en 2017 avec "Les Proies", qui, raconte, l'histoire d'un pensionnat pour jeunes filles qui demeure totalement en dehors des conflits qui font rage jusqu'au jour où il recueille un soldat, gravement blessé. Le film a remporté le prix de la mise en scène, au Festival de Cannes.

C'est dire que le souvenir de cette guerre civile reste mijoter dans les esprits américains comme une tare indélébile.

Les guerres font partie de l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. "L'art de la Guerre", écrit par le général Sun Tsu, donne une analyse rationnelle d'une guerre intelligente par des stratégies indirectes reliée à l'économie, la ruse, la connaissance de l’adversaire et l’action psychologique entre deux adversaires de forces différences et pour minimiser les dégâts collatéraux pour les civils.

Dans l'histoire, presque tous les pays du monde ont été impliqués dans une guerre. De nombreux pays se sont battus pour obtenir leur indépendance, suites à des alliances et un jeu de dominos. D'autres guerres se sont déclenchées dans le cadre d'une prise de pouvoir, très localisée et déclarées suite à une étincelle pour devenir une guerre civile.

"Une guerre civile est la situation qui existe lorsqu'au sein d'un État, une lutte armée oppose les forces armées d'un État à des groupes armés identifiables, ou des groupes armés entre eux, dans des combats dont l'importance et l'extension dépasse la simple révolte ou l'insurrection alors que le mot "guerre" est réservé au conflit armé international. Les premières guerres civiles modernes datent de la fin du xviiie siècle et du xixe siècle. Il s'agit surtout de guerres d'indépendance qui consacrent le principe de l'État-nation comme les États-Unis d'Amérique, le Mexique et la Grèce. Après une pause apparente marquée par les deux conflagrations mondiales au début du xxe siècle. Les conflits internationaux semblent se raréfier, les guerres civiles se sont par contre multipliées après la fin de la Seconde Guerre mondiale comme les guerres d'indépendance ou de décolonisation en Indonésie de 1945 à 1949), Algérie de 1954 à1962), les guerres civile ou d'indépendance supportées ou fomentées par les États-Unis ou l'Union soviétique, des "proxy wars" par procuration de la guerre froide qui permettaient à deux blocs d'assurer ou étendre leurs zones d'influence respectives comme en Grèce de 1946 à 1949, en Indochine de 1946 à 1954, en Angola de 1975 à 1992, au Mozambique de 1979 à 1992. Les guerres civiles ont été souvent à caractère ethnique ou religieux comme en Yougoslavie, au Rwanda, en Tchétchénie, apparues particulièrement dès la fin du 20ème siècle", dit Wiki

Entre 1861 et 1864, la guerre civile Etats-Unis semblait ne pas dépendre d'une différence de richesses. Le christianisme était prépondérant du Nord au Sud. Le Nord vivait dans une période en plein développement industriel et le Sud réalisait son développement dans l'agriculture aidé par l'esclavage. Les raisons ont surtout été poussées par des extrémismes de tous côtés. L'abolition de l'esclavage a été plus un prétexte moral pour justifier cette guerre civile. La volonté du Nord industriel à chercher à conserver la complémentarité agricole du Sud pour Abraham Lincoln. Ce qui l'inquiétait plus, c'était l'éclatement des Etats-Unis en deux confédérations comme on le reconnait dans un pays comme la Belgique.

La diplomatie était inexistante pour résoudre une crise civile par des compromis. Aucun contacts de dirigeant entre le Nord et le Sud. Il a fallut que les deux armées se soient retrouvées à genou pour créer un armistice forcé.

Quelle est la différence entre la guerre civile américaine de 1861-1865 avec les guerres civiles aujourd'hui ?, question posée à ChatGPT :

La guerre civile américaine de 1861-1865 était un conflit majeur aux États-Unis entre le Nord (les États de l'Union) et le Sud (les États confédérés), principalement en raison de tensions liées à l'esclavage, aux droits des États et aux différences économiques et culturelles. Comparer cette guerre civile avec les conflits contemporains nécessite de prendre en compte les contextes historiques, politiques, sociaux et économiques propres à chaque situation.

Causes et contexte : La guerre civile américaine était en grande partie liée à la question de l'esclavage et à des tensions économiques et politiques profondes entre le Nord industriel et le Sud agraire. Les guerres civiles contemporaines peuvent découler de diverses causes, telles que des rivalités ethniques, religieuses, politiques, économiques ou territoriales. Évolution du conflit : La guerre civile américaine a été caractérisée par des batailles conventionnelles entre des armées organisées, tandis que de nombreuses guerres civiles contemporaines impliquent des éléments de guérilla, de terrorisme et de conflits asymétriques. Internationalisation : La guerre civile américaine était un conflit interne, tandis que certaines guerres civiles contemporaines peuvent être influencées par des acteurs étrangers, qu'il s'agisse d'interventions militaires, de soutien financier ou d'ingérences diplomatiques. Technologie et communication : Les avancées technologiques ont considérablement évolué depuis la guerre civile américaine, ce qui a des implications majeures sur la nature des conflits contemporains, y compris les médias sociaux, la cyber-guerre et l'utilisation de technologies modernes dans les opérations militaires. Droits de l'homme et normes internationales : Les guerres civiles contemporaines sont souvent évaluées à l'aune des normes internationales des droits de l'homme, avec des pressions de la part de la communauté internationale pour mettre fin aux atrocités et aux violations des droits de l'homme. Ces normes n'étaient pas aussi fortement établies pendant la guerre civile américaine.

Il est important de noter que chaque guerre civile est unique et complexe, avec des causes et des dynamiques spécifiques. Les comparaisons doivent être faites avec prudence, et il est essentiel de comprendre les nuances de chaque contexte particulier.

Le moins que l'on puisse en dire c'est que ChatGPT ne se mouille pas.

Aujourd'hui, il n'y a plus que les vétérans de ces guerres aux dates de commémorations qui rappellent les désastres des guerres auxquelles ils ont participé et dont ils n'ont que des médailles à accrocher sur leur vestons pour souvenir de gloires. Ce sont les contrastes idéologiques qui mènent de plus en plus à des clashs qui peuvent virer en guerres civiles. Les malaises entre communautés naissent par des oppositions ethniques, politiciennes ou religieuses. Les médias ne sont pas innocents et attisent souvent les braises. L'influence extrémiste est plus forte que jamais. La neutralité dans un conflit local n'est quasiment pas respecté. Ce samedi, On apprend que le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, met sur la table la proposition d'inscrire la neutralité des fonctionnaires dans la Constitution. "La neutralité des actes administratifs et l'impartialité des fonctionnaires, c'est au cœur de notre vision de la gestion publique en toute impartialité".

Mais, les discussions politiques commencent déjà au niveau familial.

Le livre "Et c'est ainsi que nous vivrons" de Douglas Kennedy imagine les Etats-Unis en 2045 qui serait plus divisée que jamais.

"En 2045, les États-Unis n’existent plus, une nouvelle guerre de Sécession en a redessiné les frontières. Sur les côtes Est et Ouest, une république où la liberté de mœurs est totale mais où la surveillance est constante. Dans les États du Centre, une confédération où divorce, avortement et changement de sexe sont interdits et où les valeurs chrétiennes font loi. Les deux blocs se font face, chacun redoutant une infiltration de l’autre camp".

Le pouvoir et l'argent, ne sont-ils plus en adéquation vu les inégalités qui se sont creusées ? La complémentarité civile et le devoir vivre ensemble d'une manière ou une autre, ne sont plus à l'ordre du jour même dans des pays syndicalisés de gauche et de droite.

Le conflit idéologique entre deux Etats comme l'Ukraine et la Russie qui s'opposent sur des points existentiels. Le conflit entre Israël et le Hamas qui s'opposent au niveau des religions et par possessions territoriales.

Henry Kissinger qui vient de mourir à l'âge de 100 ans, a été considéré comme le diplomate du 20ème siècle. Le documentaire qui lui est consacré, montre surtout la période pendant laquelle il était conseillé de Richard Nixon sous l'angle de la guerre froide Est-Ouest. Il a conseillé beaucoup d'autres présidents américains avant de prendre sa retraite. Les stratégies bien que très amorales suivaient la "real politic" avec le principe de "la fin justifie les moyens" capitalisme contre communisme.

La stratégie des Etats occidentaux et des sociétés privées sont équivalentes dans leur finalité dirigée par une autorité par un désir de faire grossir le PIB par le travail dans des compétitions pour être le meilleur. Des Américains se sont même retirés du monde extérieur dans des sortes de "blockhouses" avec des réserves de nourriture et des armes pour résister en cas d'agression en cas d'une fin du monde potentielle.



La Belgique est devenue une plaque tournante de la drogue et fait partie des pays européens – aux côtés de l’Italie, la Suède, le Danemark et l’Autriche – dans lesquels le taux de violence criminelle par armes à feu est le plus important, d'après plusieurs études publiées par un Institut flamand en marge du lancement d’un moniteur européen des incidents liés aux armes à feu. Le 7 décembre, une fusillade à même éclatée.

Il est parfois nécessaire d'avoir une telle nouvelle à se mettes sous les dents ;

La neutralité d'esprit n'est plus bien vue. Désormais, il faut prendre parti pour exister dans la sphère politique et citoyenne. Les "anywhere" mondialistes que l'on retrouve dans mes multinationales ne sont pas bien vus par les "somewhere".

Les deux verbes auxiliaires "être" et "avoir" s'opposent alors qu'ils pourraient être complémentaires.

Les rivalités poussent au radicalisme de toutes parts, menées par des dirigeants qui y trouvent leur intérêt personnel.

En temps de paix, on tue quelqu'un et on devient un assassin à punir de prison.

En temps de guerre, on tue mille personnes, on devient général avec des honneurs supplémentaires.



Le dessinateur de presse, Nicols Vadot

Il fête ses 30 ans à l'hebdomadaire "Le Vif" et se demande ce qui avait changé depuis lors. Aujourd'hui, il fait de l'observation par ses dessins sans prendre parti. Dans un préambule d'une de ses livres, Alex Vizorek dit qu'il dessine à gauche quand il pense être à droite et pense à gauche quand il dessine un sujet de droite. "J'ai eu mon lot d'insultes et de procès d'intention", dit-il. Nicolas possède trois nationalités et donc trois passeports, ce qui fait de lui un "anywhere".

Par rapport à lui, je veux exercer la même neutralité, en tant qu'observateur, retraité et signant "Allusion". Je suis sorti de tous les jeux politiciens et religieux en ajoutant seulement des appréciations bien séparées du rappel de l'actualité. La solidarité avec des groupements politiques ou religieux sont trop mal définie avec des buts trop opaques dans ses développements et projets, pour en faire partie. Le chacun pour soi est donc de rigueur dans ce domaine.

Mon couple est complémentaire depuis plus de 51 ans. Chacun est dépendant de ses prérogatives, de ses envies et de ses compétences. C'est loin d'être facile mais les discussions se terminent toujours par des compromis et chacun apprend de l'autre.

"Le Vif" de cette semaine venait en écho au journal de l'information économique L'Echo, où Nicolas dessine également.

Le dossier principal est "Comment dépenser son argent en 2024 ?" ajoute des constations aux conseils de placements et d'investissements.

Le ticket de caisse n'aura que de 3 à 3,5% d'augmentation.

Le pouvoir d'achat ne changerait pas et l'épargne sera possible avec une inflation limitée à 2% et un déficit du PIB de 4,6%

Les secteurs cycliques comme la chimie seraient à éviter.

Les obligations et les actions dans les technologies de l'IA en relation avec les performances des deux ans.

La qualité dans les actions de santé

Une stratégie des deux extrêmes.

La stratégie des extrêmes intervient dans ce contexte là mais pas ailleurs.

30 ans depuis les débuts de Nicolas à Le Vif, cela nous ramène à 1993.

J.L. Dehaene était la bête noire de l'époque.

Le 7 décembre 2023, "The beast is back" (La bête est de retour), , peut-on lire au début d'une vidéo spéciale diffusée par son ancien parti, le CD&V. L'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene a été ramené à la vie grâce à une intelligence artificielle basée sur de vieilles images et de vieux extraits sonores. Elle fait partie de la pré-campagne du parti centriste en mettant l'accent sur "plus de respect pour le peuple". J.L. Dehaene était appelé à chaque fois pour déminer une situation inextricable de blocage politique. "Il suffit de penser aux efforts déployés par l'ancien premier ministre Dehaene à la fin des années 1990 pour faire entrer notre pays dans la zone euro". Je ne suis ni flamand ni fan de Jean-Luc mais je suis obligé de lui trouver une qualité indéniable de démineur et de diplomate pour déblayer les manques de cohésion à la création de gouvernements sur le chemin des batailles politiciennes.

Aujourd'hui, nous nous écartons de plus en plus de ce qu'on appelle la "Social-démocratie" qui cherche des solutions via des compromis sans compromissions. Courant politique et économique, apparu au xixe siècle, cette "Social-démocratie" tend à incorporer certains éléments du socialisme dans une démocratie libérale.

Il va sans dire que La démocratie doit garder la tempérance pour exister.

Le centrisme politique est quasiment inconnu en France.

Le Monde diplomatique a des titres d'articles explicites de la situation :

"Politique française, l'ère du vide avec un ancrage local avocat d'une France périphérique"

"Feu sur le droit de la guerre dans un paroxysme du droit international humanitaire élaboré en 1945"

"Peur croisée et instrumentalisation""

"Un racisme parmi d'autres"

J'avais commencé mon billet "Le culte de la richesse " par le proverbe allemand "Dieu règne au ciel et l'argent sur la terre. ". L'argent aurait pour dieu Mammon cité dans la littérature juive dans un sens péjoratif ou personnifié pour asservir le monde dans les Évangiles. La foi en ce que permet l'argent sur terre est celle avec laquelle j'ai été éduqué dans la vie. Un test dans le billet précédent sur Saint Nicolas pour adultes avec le meilleur cadeau en gagnant du Loto et un prochain Saint Nicolas à élire j'écrivais même en panacher toutes les couleurs des partis au travers de la liste de candidats.

Comme Nicolas, je suis un observateur. J'apporte des constations sans convictions dans mon journal "Réflexions du Miroir" et je peux me tromper de bonne foi commet tout le monde.

Un dialogue avec l'interlocuteur Don Quichotte

Je pense que le dernier dialogue avec lui peut apporter un éclaircissement du dénigrement à tout va dans ce que je peux écrire :

- Je partage informe en tant qu'allusion, un texte complet avec des liens en fonctions de ma devise "Tout est dans tout et inversement", à l’opposé de slogan et de conclusion hâtive qui disent que je donne des convictions. Ton désespoir vient de là, écrivais-je.

- Quel désespoir ? Depuis quand décrire la réalité serait un aveu de désespoir ?



- Parce que les convictions existent dans un secteur souvent très étroit avec une vision restrictive. Chez moi, tout se passe à 360° et tout se tient. Les causes entraînent les effets et les effets, d'autres causes dans une boucle concentrique sans fin. Je te parle des Etats Unis parce que souvent ils sont les précurseurs de ce qu'il se passe en Europe parce qu'elle est très poreuse aux idées américaines.



- L’Europe n’est PAS poreuse aux idées américaines. Je pense que la philosophie transnational de l’évolution de l’actionnariat des médias impose de globaliser les analyses donc ne pas se limiter aux frontières nationales mais d’avoir une vue d’ensemble de la situation et donc des interférences de l’actionnariat qui lui est bien transnational.

Que répondre ? Tu as raison ? Que mon journal m'était destiné en priorité pour mon propre usage de mémorisation pour comprendre l'évolution à ce que j'avais écrit depuis près de 19 ans. Je sentais qu'en répondant, j'allais m'embourber dans la semoule de riz sans pouvoir en sortir. Au sujet de la guerre, je lui ai transbahuté des souvenirs personnels au sujet de ce que j'avais appris au "Musée de la guerre" de Bruxelles et des billets que j'avais convertis en billets. "Si tu veux la paix, prépare la guerre" est le principe de la paix et de la guerre. "Crises et nostalgies en paix", ""Et la guerre 14 arriva", "Au cœur de la tourmente", " La guerre de cicatrices", "Les amalgames de l'histoire", "Les jouets de la guerre et "Chienne de guerre".



- Trop souvent tes références ne correspondent pas à la réalité. Tes références correspondent à des mythes. Toute personne ayant déjà travaillé dans un laboratoire ou un centre de recherche ou dans une équipe ne se référera jamais à ta vision de la société. Tout dépend des profils travaillant dans ces équipes. Pas seulement pour réaliser l’idée mais également pour créer cette idée après maintes brainstormings, conférences, lectures, essais et encore essais, etc. Cette vision mythologique nous différencie, c’est une évidence. Chacun peut se revendiquer d’être intelligent, inventeur, scientifique, littéraire, etc, mais seule la réalité, ç'est-à-dire ce qu’il dit, énonce, écrit, affirme, dévoile ce qu’il est vraiment et en conséquence ce qu’il n’est pas.



- Si la vérité n'existe pas à cause de dépendances de visions personnelles interprétée. Les réalités non augmentées et neutres n'existent pas plus. Si "Amérique, il y a de faux rêves et vraies réalités", dans le domaine des sciences, les réalités sont à déchiffrer autrement.avec une 'anomalies pet se produire dans une odyssée dans un autre espace-temps"..

Lisait-il les billets dont je donnais les références avant de sortir ses commentaires ? J'ai constaté que sur le forum Agoravox se passait les mêmes lacunes, Vu les attachements d'un billet modéré que j'envoyais, il n'était pas possible d'en comprendre complètement le sens dès sa publication. Ce sont souvent des impressions qui entament les commentaires.

Revenu au départ du dialogue, je lui ai demandé de répondre au sujet de la situation actuelle dans les Balkans avec la Serbie en contre-point à la suite de la vision du documentaire doc shot "Les loups de Poutine à l'assaut des Balkans,qui pour moi était un ver au sein de la pomme européenne ; L'influence de la Russie sur la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro"

.- Mon avis, plus circonstancié à ce sujet, n’a aucune espèce d’importance.



- D'accord, il faut être circonstancié. L'importance est d'avoir un avis.

Combien de fois, n'ai-je pas lu sa remarque "ce n'est pas factuel" alors que tout l'est actuellement, de la base de la population jusqu'au sommet de la hiérarchie avec la liberté d'expression.

- Tu comprendras ainsi ce que je représente avec la causticité de l'humour quand il arrive au stade de l'idéologie et du parti-pris par l'humour sarcastique dans ce cas.



- Une idéologie serbe ….. Qu’est-ce que cette affirmation signifie ? Il s’agit peut-être d’humour sarcastique !.



- Jusqu'à preuve du contraire : oui, cela en est une. Mais il faut démontrer le contraire. C'est à toi qui en connais beaucoup plus que moi vu les liens familiaux dont tu disposes avec la Serbie qui peut apporter des compléments.

Je luis ai envoyé une série de questions qui ont été répondues par d'autres questions.

- Voici mes réponse :

Est-ce que la communauté musulmane approuve la perte des 40% des morts serbes recensés lors de la guerre en Bosnie ? Les autres 60% étant musulmans et croates.

Est-ce que la communauté croate approuve l’expulsion par la force avec l’aide de l’OTAN des 200.000 serbes qui vivaient dans le nord de la Croatie depuis des lustres ?

Est-ce que la communauté croate approuve la destruction systématique des habitations de ces serbes pour s’assurer qu’ils ne reviendront jamais ?

Est-ce que la communauté musulmane approuve l’engagement de milliers de combattants djihadistes qui ont semés la désolation dans les montagnes et villages occupés par les serbes depuis des lustres ? Est-ce que celle-ci approuve également que nombre de ces djihadistes se sont retrouver en occident pour organiser la terreur dans nos populations ?

Est-ce que la communauté croate approuve que des paramilitaires habillés et chantant des champs nazis de la dernière guerre ont semés la terreur dans les territoires croates et bosniaques ou habitaient les serbes ?

Est-ce que la communauté musulmane de Bosnie approuve le fait que ses dirigeants au débout de la guerre en Bosnie, ont tout d’abord approuvé avec les dirigeants serbes, un plan de paix de l’américain Cyrus Vance, envoyé spécial des Nations Unies qui avait proposé un découpage de la Bosnie en cantons basé sur l’expérience Suisse, mais qui finalement et sous la pression des autorités américaine ont imposés aux dirigeants musulmans de retirer leur accord tout en leur promettant des armes et finalement beaucoup de sang inutile. La suite est connue pour ceux qui s’y intéresse vraiment.

Fins de non-recevoir de sa part et de non-retour de la mienne.

- Tu serais incapable de disserter plus de 5 min. sur ces sujets mais tu as une opinion.

J'avais envie de répondre à la belge "non, peut-être". Je n'ai pas de famille sur place. Tout le monde a souvent une opinion faussée par la propagande qui se révèle dans un dialogue de sourds qui ne peut fonctionner utilement dans un débat sans la neutralité d'un ombudsman, de quelques questionneurs et de spécialistes qui y répondent comme on le constate tous les jours dans les 28' sur ARTE. Dénigrer tout en vrac, n'y trouver que du négatif, décourage à débattre.

Si j'ai écrit récemment "Au diable les convictions et les préjugés".

Ce n'est pas pour trouver un autre monde possible comme Don Quichotte le prétend. Tellement d'autres mondes le sont tout aussi possibles. Tous les citoyens d'un pays se doivent de s'y adapter ou d'en partir. Tout un chacun ne doit pour sombrer dans les travers du sectarisme de tous bord dont déradicalisation était seulement par le terrorisme mais avec l'intelligence de trouver des compromis en prenant un miroir devant soi

Conclusions

"Aux armes ou aux larmes, Citoyens", écrivais-je en 2007.

La science démontre que "Le cerveau est câblé pour obéir" et cela permet de comprendre les conflits.

Jeudi passé, l'œil dans le tournant de Arnaud Ruyssen parlait de la montée de l'extrême-droite

Les "Coulisses du pouvoir" de Bertrand Henne s'occupaient du blocage politique concernant le débat au sujet de l'interdiction de manifester pour les casseurs

L'invité de ce matin-là était le président de DEFI qui parlait de la laïcité



.

En 2007, j'écrivais déjà être "Laïc, c'est le hic" parce que se trouver au centre de l'échiquier politique, attentiste, c'est en réagissant avec opportunisme comme le chante Dutronc. Les religions visent plus les athées comme des infidèles à Dieu et à Allah.

Un extrait de la page 81 de "Furie divine"va dans ce sens "Les kafirun ont exterminé les trois mille martyrs de l'armée de Mahomet , que son np-om soit sacré à jamais. les kafirun ont tué tous les croyants a Al Oueds. Les kafirun de Napoléon ont envahit l'Egypte et la Syrie. Les kafirun sont venus chez nous contrôler notre pétrole. Les kafirun nous ont imposé des gouvernements fantoches pour nous dirger à leur gré. Les kafirun nous imposent des lois qui sont contraires à la charia...".

Pour moi, retrancher ses responsabilités au nom d'un Dieu est, on ne peut plus bizarre si pas étrange.

Il ne faut pas penser que du côté chrétien, la croyance est "blue sky".

J'ai toujours appris de battre le fer quand il est chaud, mais il en faut pas pour cela qu'il brûlant et qui ne puissent pas se refroidir.

Etre centriste, au milieu est le chemin le plus court pour rejoindre la gauche ou la droite, le haut et le bas, même si c'est relativement risqué de ne pas prendre parti.

Aujourd'hui, tout évolue à une plus grande vitesse que par le passé.

C'est Taylor Swift désignée personnalité de l’année 2023 par le magazine « Time » qui coïncidait ce mercredi 6 décembre avec le jour de Saint Nicolas.

La star américaine de la pop Taylor Swift a secoué l’industrie de la musique après une tournée au succès phénoménal.

« Une grande partie de ce que Taylor Swift a accompli en 2023 est incommensurable. Elle s’est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées », a souligné le rédacteur en chef du magazine, Sam Jacobs.





Elle ne fait pas partie de ma génération et je ne connaissais pas.

Je me demande seulement si c'est une cause qui a créé l'effet ou un effet qui a engendré la cause ?

Le principe de base n'est-il pas d'être jeune, beau, riche et bien portant ?

Allusion