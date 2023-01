La guerre des micropuces et la suprématie technologique

Bien que la littérature politique fourmille ces dernières années de spéculations sur une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine et sur la montée en puissance rapide de l’hégémonie américaine sur le système mondial, tout indique que la guerre anticipée s’est récemment concentrée sur le secteur technologique.

Un conflit mondial se prépare autour des technologies de l’intelligence artificielle, des armes hypersoniques, de la cybersécurité et des drones, qui sont devenues une arène de compétition intense en raison de leur efficacité croissante dans la résolution des batailles et des conflits militaires.

Les conflits d’aujourd’hui tournent en grande partie autour de l’idée de priver les adversaires stratégiques réels ou potentiels des motifs de supériorité technologique, qui sont devenus un élément du maintien de la domination, de l’influence et de l’emprise stratégiques.

Certains signes indiquent que les piliers traditionnels de l’avantage militaire s’effritent face aux formidables progrès de la technologie civile et militaire. Les distances se réduisent, et tout est fait pour assurer la supériorité stratégique sur les fronts civils et militaires.

Il suffit de dire que les armes hypersoniques menacent l’équilibre délicat dans lequel se trouve la capacité de réponse rapide ou de seconde frappe.

La vitesse de ces armes réduit le temps disponible pour prendre une décision appropriée : Il ne s’écoule aucun temps entre le lancement et la détection des armes hypersoniques et la décision de riposter, ce qui met à mal les équations de dissuasion conventionnelle qui ont assuré l’équilibre mondial, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce modèle de conflit suggère le rôle des puces électroniques dans les futurs conflits internationaux. Toutes les évolutions rapides de la technologie des armes reposent sur l’industrie des micropuces.

C’est actuellement le front le plus chaud dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, car les États-Unis cherchent à bloquer les progrès de l’adversaire chinois dans ce secteur vital dont dépend toute l’industrie électronique.

Les efforts américains dans cette direction comprendraient l’obligation pour les fabricants de micropuces d’obtenir une licence avant d’exporter des produits en Chine et l’interdiction pour les citoyens américains et les détenteurs de cartes vertes de travailler pour des entreprises chinoises de micropuces.

Cela montre à quel point les États-Unis sont sensibles à ce que Washington considère comme son propre intérêt de sécurité nationale.

La Chine a qualifié cette situation de « terrorisme technologique » et a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, la première du genre depuis l’entrée en fonction du président américain Biden, alléguant que les États-Unis abusent des contrôles à l’exportation pour maintenir leur leadership en matière de science, de technologie, d’ingénierie et de fabrication.

Les experts considèrent les restrictions américaines comme un nouveau coup dur pour les chaînes d’approvisionnement mondiales qui souffrent déjà de l’apparition de la pandémie de coronavirus et du début de la crise en Ukraine. Les pays se montrent solidaires des États-Unis en restreignant les ventes de produits de haute technologie aux entreprises chinoises.

Washington négocie déjà avec ses partenaires internationaux et compromet l’effet escompté en ciblant les contrôles américains non seulement sur les entreprises de micropuces mais aussi sur les fabricants d’équipements de micropuces. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous l’ancien président Trump s’est spécialisée.

Elle ne porte plus sur les droits de douane sur l’acier et l’aluminium, qui restent en place et couvrent environ un tiers des biens que la Chine exporte vers les États-Unis. Il s’est plutôt mis à assiéger la technologie des micropuces pour devenir un piège plus concret pour les ambitions croissantes de la Chine.

Les dernières mesures américaines ne sont pas les premières du genre, puisqu’elles ont été précédées d’une série de mesures initiées il y a quelque temps.

Elles visent toutes à limiter l’influence de la Chine dans l’industrie des micro-puces et des semi-conducteurs, et donc à réduire les capacités industrielles militaires de la Chine, ce qui limite son potentiel d’obtenir un avantage militaire sur les États-Unis. Il y a un débat entre les experts sur l’impact attendu des actions américaines.

Certains soutiennent qu’elles stopperont le saut technologique de la Chine. D’autres soutiennent qu’il y aura une pause temporaire. La Chine se concentrera sur le développement de ses propres capacités dans ce domaine et retrouvera plus tard une plus grande supériorité sur ses concurrents.

Pékin s’est déjà lancé dans un important programme d’expansion de ses capacités de production et d’innovation dans ce domaine. Une tierce partie estime que les conséquences dépassent le conflit bilatéral et touchent le monde entier. Les marchés souffrent déjà d’une pénurie de puces électroniques qui a ralenti la production dans de nombreux secteurs manufacturiers.

Tout cela menace l’économie mondiale d’une nouvelle récession.

Mais rien de tout cela n’a apparemment d’importance pour un chef du gouvernement américain concentré sur ce front, car le président Biden a signé en août dernier une loi qui affecte 280 milliards de dollars à la fabrication et à la recherche de haute technologie afin de promouvoir la supériorité technologique des États-Unis dans le conflit avec la Chine.

Des projets de puces sont en cours aux États-Unis pour ramener l’industrie sur le territoire américain en partenariat avec des entreprises taïwanaises et sud-coréennes. Selon les statistiques, les États-Unis ne produisent plus qu’environ 10 % des semi-conducteurs mondiaux destinés à toutes les grandes industries, des téléphones aux armes de pointe, contre environ 40 % en 1990.

C’est le seul endroit où le facteur x taïwanais entre en jeu. L’île est le plus grand centre mondial de production de puces informatiques et de semi-conducteurs. Une grande partie du conflit sur Taïwan semble être liée à cette industrie stratégique sensible.

C’est la souveraineté technique qui semble actuellement être au centre de la lutte entre les grandes puissances internationales. Le Japon considère même que le soutien interne à cette industrie est une « préoccupation nationale » au même titre que l’approvisionnement en nourriture et en énergie.

Les capacités américaines de fabrication de semi-conducteurs et de microprocesseurs sont encore relativement loin d’être restaurées. D’ici là, Washington défendra Taïwan qui, malgré son importance pour la sécurité nationale américaine, semble avoir plus de poids que l’Ukraine.