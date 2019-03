La guerre du bidet aura-t-elle lieu ?

Il est vrai que le monde est en paix, qu'il n'y a presque plus de guerres, que la mansuétude domine les sentiments, que les sociétés sont exemptes d'extrémisme. Alors, on a tout le loisir de se consacrer aux choses secondaires, voire superficielles. Il en va ainsi du bidet.

J'en avais bien déjà entendu parler dans certains films humoristiques, mais maintenant, je vérifie une réalité de terrain. Non pas que j'ignorais l'existence de ce "meuble d'eau" (comme dit Wikipedia), qui trouve son étymologie dans l'ancien français pour désigner un petit cheval de poste, car, et cela, je ne le savais pas, "bider" signifie trotter.

Pourtant, l'idée du bidet ne trotte pas dans l'esprit des Italiens, elle y effectue une course effrénée. Attention, dans cet article moqueur, je ne conteste pas l'utilité de la chose, je moque simplement la place que nos amis péninsulaires lui accordent dans leurs préoccupations, au point de le mettre au centre de multiples conversations.

Ainsi, ils se targuent d'en représenter de fidèles usagers. Tant mieux pour eux ! Là où le discours devient énervant, c'est quand il prend le ton du jugement, et meme du jugement à connotation raciste. Paf ! Le mot est lancé. D'aucuns le trouveront exagéré. Mais, comment interpréter cette croyance que seul le pays de Dante (qui n'en avait pas ; on se demande bien comment il se débroullait) possède des bidets ? D'autant plus qu'elle s'accompagne de considérations hygiénistes et bien-pensantes sur le fait que sans, on est porteur de crasse et même, qu'on dégage une puanteur.

J'ai rencontré des gamins (enfin, 15 ans quand même) censés suivre un cours de français, mais dont l'unique préoccupation concernait la pseudo-absence de ces objets, surtout dans les pays francophones !

Je rappelerai donc à tous ces pères et ces mères-la-propreté que le fameux bidet n'a rien d'italien, mais que le premier est apparu en France, en 1710. Il figure également dans le relevé des dépenses de Madame de Pompadour, en 1751, en bois de hêtre, intérieur en porcelaine. Certains, à l'époque, étaient munis d'une petite serrure pour en concerver un usage personnel, n'est-ce pas le comble de l'hygiène ? Qui peut me dire quand il est apparu en Italie ?

Françoise Beck