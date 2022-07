Je viens de terminer la lecture d’un livre qui traite d’une des questions qui taraudent actuellement l’ensemble de la population mondiale, l’inflation galopante que connaissent les prix de l’énergie. Il s’agit du livre de Charalambos Petinos intitulé « La guerre du gaz en Méditerranée orientale. Les nouveaux pirates du Levant » paru fin juin de cette année chez l’Harmattan.

En effet, les questions énergétiques sont de plus en plus au centre des préoccupations de la communauté internationale. La crise ukrainienne de la fin des années 2000 et la guerre du début de 2022 - avec les sanctions occidentales contre la Russie - ont posé clairement la problématique de l’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel et en pétrole. La diversification des sources et des routes de l’énergie est vitale, en particulier pour les pays qui ne disposent pas suffisamment de ressources propres.

Dans cette perspective, les récentes découvertes d’hydrocarbures offshore en Méditerranée orientale offrent la possibilité de transformer le levantin en un nouvel eldorado énergétique. Mais, ces découvertes ont ouvert les appétits et enflammé les rivalités déjà exacerbées dans cette partie du globe, où de nombreuses frontières terrestres et maritimes sont contestées.

L’auteur de cette étude, historien spécialiste de Byzance et de géopolitique de la Méditerranée, présente la situation prévalant actuellement dans l’ensemble du levantin et dans chacun des pays qui le composent. Ainsi sont passés au crible les relations israélo-palestiniennes, les différends gréco-turc et turco-chypriote, les situations en Lybie en Syrie et en Égypte ainsi que les différentes possibilités d’exploitation des hydrocarbures découverts en Méditerranée orientale.

Éditions L’Harmattan :

https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_guerre_du_gaz_en_mediterranee_orientale_les_nouveaux_pirates_du_levant_charalambos_petinos-9782140272189-73731.html