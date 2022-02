La guerre en Ukraine est terminée

Il faut interdire aux navires russes d’accoster dans tous les ports des démocraties réelles. Il faut interdire à tous les avions russes de survoler l’espace aériens de tous les états occidentaux, ainsi que les diplomates. Tout doit leur être interdit. Poutine veut bâtir un empire, celui de l’ex URSS, il est déterminé. Les occidentaux sont face à leur responsabilité, ils ne sont plus crédibles, ils auraient du soumettre de force la Russie pendant la guerre froide après le démembrement de l’URSS, ils ne l’ont pas fait. Aujourd’hui Poutine a constaté que les occidentaux ne faisaient que du vent avec leur bouche, les sanctions n’ont pratiquement aucun effet. Petro Porochenko avait prévenu tout le monde : avec "Vladimir Poutine il faut être dure, impitoyable et ne pas reculer. Il faut être sans pitié". La France et Macron se sont fait humilier, en allant à Moscou pour négocier il n’a pas été accueilli par une délégation ministérielle, la France ne vaut plus rien et certains pays l’ont compris. Aujourd’hui Il faut une réponse forte de l’Europe, il faut rompre tout contact diplomatique avec la Russie officiellement et définitivement. Bloquer définitivement Nord Stream 2, Fermez toutes les ambassades de la fédération de Russie en occident et imposez à Poutine un ultimatum pour rétrocéder la Crimée, le Donbass et Lougansk à l’Ukraine, bien entendu il refusera, parce que c’est un homme très dure et que les européens ne veulent toujours pas comprendre qu’avec Poutine il faut être doublement plus impitoyable. L’objectif maintenant est de soutenir Kiev par des armes et troupes de l’Otan afin de faire comprendre à Poutine, d’accord tu as pris la Crimée, le Donbass et Lougansk mais l’Ukraine fait parti de l’Otan non officiellement mais on y est maintenant, à toi d’avancer tes pions. Les oligarques proches de Poutine, leurs comptes bancaires doivent être bloqués, leurs résidences secondaires en France et partout en Europe confisqués. Les comptes bancaires de la Russie doivent être neutralisés, plus aucun échange ne leur sera permis. Il faut isoler la Russie. Poutine a choisi d’aligner 100 missiles nucléaires nous devons aligner 1000 missiles face à Moscou, Poutine tue 200 soldats ukrainiens, nous devons tuer 2000 soldats russes, les mesures de représailles doivent être forte face au tyran. Poutine ne comprend que la guerre et la position de force.

The ’little hitler’ putin has completeley **cked up the world now...next China invades Taiwan and then all hell breaks loose. Welcome to Earth, the killing planet.