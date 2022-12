Les chiens couchants qui sévissent sur les chaînes de désinformation en continu ne cessent de nous vendre que la Russie est honteusement vaincue par la valeureuse Ukraine, que bientôt Moscou tombera et que V. Poutine sera pendu à la plus haute tour du Kremlin.

L'Occident qui se pense le centre du monde et le seul porteur de valeurs universelles devrait pourtant tourner son regard vers le reste du monde.

Le reste du monde, c'est-à-dire 80% de la population mondiale ne sont à plat ventre quand Biden le sénile balbutie et ne gobent pas les mensonges de l'Occident.

En aperçu de ce que pense le non-Occident, un texte de M. K. BOHADRAKUMAR, diplomate de carrière pendant 30 ans dans les services indiens des affaires étrangères.

Posté le 25 décembre 2022 par M. K. BOHADRAKUMAR

La guerre en Ukraine sonne le glas de l'OTAN

Le moment décisif de la conférence de presse du président américain Joe Biden à la Maison Blanche mercredi dernier, pendant la visite du président Zelensky, a été son admission virtuelle qu'il est limité dans la guerre par procuration en Ukraine, car les alliés européens ne veulent pas d'une guerre avec la Russie.

Pour citer Biden, "Maintenant, vous dites, 'Pourquoi ne donnons-nous pas à l'Ukraine tout ce qu'il y a à donner ? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, il y a toute une Alliance qui est essentielle pour rester avec l'Ukraine. Et l'idée de donner à l'Ukraine des éléments fondamentalement différents de ceux qui existent déjà aurait pour effet de briser l'OTAN, l'Union européenne et le reste du monde... J'ai passé plusieurs centaines d'heures en tête-à-tête avec nos alliés européens et les chefs d'État de ces pays, et j'ai expliqué pourquoi il était dans leur intérêt, à une écrasante majorité, de continuer à soutenir l'Ukraine... Ils le comprennent parfaitement, mais ils ne cherchent pas à entrer en guerre avec la Russie. Ils ne cherchent pas une troisième guerre mondiale".

Biden s'est rendu compte à ce moment-là que "j'en ai probablement déjà trop dit" et a brusquement mis fin à la conférence de presse. Il a probablement oublié qu'il s'attardait sur la fragilité de l'unité occidentale.

Le fait est que les commentateurs occidentaux oublient largement que l'agenda de la Russie n'est pas axé sur la conquête territoriale - même si l'Ukraine est vitale pour les intérêts russes - mais sur l'expansion de l'OTAN. Et cela n'a pas changé.

De temps à autre, le président Poutine revient sur le thème fondamental selon lequel les États-Unis ont toujours cherché à affaiblir et à démembrer la Russie. Pas plus tard que mercredi dernier, Poutine a invoqué la guerre de Tchétchénie dans les années 1990 - "l'utilisation de terroristes internationaux dans le Caucase, pour en finir avec la Russie et diviser la Fédération de Russie... Ils [les États-Unis] ont prétendu condamner Al-Qaïda et d'autres criminels, mais ils ont considéré que les utiliser sur le territoire de la Russie était acceptable et leur ont fourni toutes sortes d'aides, notamment matérielles, informationnelles, politiques et tout autre soutien, notamment militaire, pour les encourager à poursuivre la lutte contre la Russie."

Poutine a une mémoire phénoménale et aurait fait allusion au choix judicieux de William Burns par Biden comme chef de la CIA. Burns était la personne de référence de l'ambassade de Moscou pour la Tchétchénie dans les années 1990 ! Poutine a maintenant ordonné une campagne nationale pour déraciner les vastes tentacules que les services secrets américains ont plantées sur le sol russe à des fins de subversion interne. Carnegie, autrefois dirigée par Burns, a depuis fermé son bureau de Moscou, et le personnel russe a fui vers l'Ouest !

Le leitmotiv de la réunion élargie du conseil du ministère de la défense à Moscou mercredi, à laquelle Poutine a pris la parole, était la réalité profonde que la confrontation de la Russie avec les États-Unis ne va pas se terminer par une guerre en Ukraine. Poutine a exhorté les hauts gradés russes à "analyser soigneusement" les leçons des conflits ukrainien et syrien.

Plus important encore, Poutine a déclaré : "Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de la triade nucléaire. C'est la principale garantie que notre souveraineté et notre intégrité territoriale, la parité stratégique et l'équilibre général des forces dans le monde sont préservés. Cette année, le niveau d'armement moderne des forces nucléaires stratégiques a déjà dépassé 91 %. Nous continuons à réarmer les régiments de nos forces de missiles stratégiques avec des systèmes de missiles modernes équipés d'ogives hypersoniques Avangard."

De même, le ministre de la défense, Sergueï Choïgou, a proposé, lors de la réunion de mercredi, un renforcement des capacités militaires "afin de consolider la sécurité de la Russie" :

La création d'un groupe de forces correspondant dans le nord-ouest de la Russie pour contrer l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN ;

Création de deux nouvelles divisions d'infanterie motorisée dans les régions de Kherson et de Zaporozhya, ainsi que d'un corps d'armée en Carélie, face à la frontière finlandaise ;

Transformation de sept brigades d'infanterie motorisée en divisions d'infanterie motorisée dans les districts militaires de l'Ouest, du Centre et de l'Est, ainsi que dans la flotte du Nord ;

Ajout de deux divisions d'assaut aérien supplémentaires dans les forces aéroportées ;

Création d'une division d'aviation composite et d'une brigade d'aviation d'armée avec 80-100 hélicoptères de combat au sein de chaque armée combinée (de chars) ;

Création de 3 commandements de division aérienne supplémentaires, de huit régiments d'aviation de bombardement, d'un régiment d'aviation de chasse et de six brigades d'aviation de l'armée de terre ;

Création de 5 divisions d'artillerie de district, ainsi que de brigades d'artillerie super lourdes pour constituer des réserves d'artillerie le long de l'axe dit stratégique ;

Création de 5 brigades d'infanterie de marine pour les troupes côtières de la marine, sur la base des brigades d'infanterie de marine existantes ;

Augmentation de la taille des forces armées à 1,5 million de personnes, dont 695 000 sous contrat.

Poutine a résumé : "Nous ne répéterons pas les erreurs du passé... Nous n'allons pas militariser notre pays ou militariser l'économie... et nous ne ferons pas des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, au détriment de notre peuple et de l'économie, de la sphère sociale. Nous améliorerons les forces armées russes et l'ensemble de la composante militaire. Nous le ferons de manière calme, régulière et cohérente, sans précipitation."

Si les néoconservateurs aux commandes du Beltway voulaient une course aux armements, ils l'ont maintenant. Le paradoxe, cependant, est que cette course sera différente de la course aux armements bipolaire de l'époque de la guerre froide.

Si l'intention des États-Unis était d'affaiblir la Russie avant d'affronter la Chine, les choses ne se passent pas ainsi. Au contraire, les États-Unis s'enferment dans une confrontation avec la Russie et les liens entre les deux grandes puissances sont à un point de rupture. La Russie attend des États-Unis qu'ils freinent l'expansion de l'OTAN, comme ils l'avaient promis aux dirigeants soviétiques en 1989.

Les néoconservateurs s'attendaient à une situation "gagnant-gagnant" en Ukraine : Une défaite russe et une fin honteuse de la présidence de Poutine ; une Russie affaiblie, comme dans les années 1990, qui tâtonne pour prendre un nouveau départ ; la consolidation de l'unité occidentale sous l'égide d'une Amérique triomphante ; un coup de pouce massif dans la lutte à venir avec la Chine pour la suprématie dans l'ordre mondial ; et un nouveau siècle américain sous l'égide d'un "ordre mondial fondé sur des règles".

Mais au lieu de cela, il s'agit d'un Zugzwang classique en fin de partie - pour emprunter à la littérature allemande sur les échecs - où les États-Unis sont obligés de faire un geste sur l'Ukraine, mais quel que soit le geste qu'ils font, il ne fera qu'aggraver leur position géopolitique.

Biden a compris que la Russie ne peut être vaincue en Ukraine et que le peuple russe n'est pas d'humeur à se révolter. La popularité de Poutine monte en flèche, car les objectifs russes en Ukraine se réalisent progressivement. Ainsi, M. Biden a peut-être le vague sentiment que la Russie ne voit pas exactement les choses en Ukraine comme un binaire de victoire et de défaite, mais qu'elle se prépare pour le long terme à régler le problème de l'OTAN une fois pour toutes.

La transformation du Belarus en un État "à capacité nucléaire" est porteuse d'un message profond de Moscou à Bruxelles et à Washington. Biden ne peut pas le manquer. (Voir mon blog NATO nuclear compass rendered unavailing, Indian Punchline, 21 décembre 2022.

Logiquement, l'option ouverte aux États-Unis à ce stade serait de se désengager. Mais cela reviendrait à admettre une défaite abjecte et sonnerait le glas de l'OTAN, et le leadership transatlantique de Washington s'effondrerait. Et, pire encore, les grandes puissances d'Europe occidentale - l'Allemagne, la France et l'Italie - pourraient commencer à chercher un modus vivendi avec la Russie. Mais surtout, comment l'OTAN pourrait-elle survivre sans "ennemi" ?

Il est clair que ni les États-Unis ni leurs alliés ne sont en mesure de mener une guerre continentale. Mais même s'ils le sont, qu'en est-il du scénario émergeant en Asie-Pacifique, où le partenariat "sans limites" entre la Chine et la Russie a ajouté une couche intrigante à la géopolitique ?

Les néoconservateurs du Beltway ont mordu plus que ce qu'ils pouvaient mâcher. Leur dernière carte sera de pousser à une intervention militaire américaine directe dans la guerre en Ukraine sous la bannière d'une "coalition de volontaires".