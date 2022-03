La guerre en Ukraine, un piège américain ?



Un peu d histoire

Le succès de l’armée française en 14 doit beaucoup à l’alliance tri partite franco anglo-russe grâce à laquelle les Allemands durent combattre sur deux fronts obligeant l'état major à dégarnir le front ouest d'un million d’hommes. Pour en finir avec cette division des forces ils ont favorisé le retour de Lénine qui prônait la fin des hostilités par un traité germano-russe.

Cette alliance tripartite que Staline voulait reconduire pour faire face à Hitler, fut refusée dans un contexte international de lutte de classes (révolution de 1917, luttes de la classe ouvrière victorieuse en 1936) par les forces anglo-françaises désireuses de laisser les mains libres aux nazis espérant les voir s'entre-détruire avec les soviétiques. Tout ceci connu et très bien documenté ! il suffit de se reporter aux archives diplomatiques qui montrent les anglo-français a) traîner des pieds b) n'envoyer aucun diplomate mandaté aux "négociations" cf. A.L. Riz et les ouvrages américains sur le sujet !

Quel rapport avec l’Ukraine ?

Vous ne trouvez pas curieux

1 que les groupes néo-nazis ukrainiens bombardent depuis 8 ans une population russophone qu’on a poussée au séparatisme par une politique de négation de leur langue, et autres provocations concernant leur patrimoine et leur identité ?

2 que les modestes propositions d’autonomie faites par le pouvoir russe destinées à régler ce conflit, soient délibérément restées lettre morte pendant 8 ans, poussant la Russie à bout devant les appels à la fois des séparatistes dont 14000 civils ont été tués et de sa population indignée par le martyre de leurs frères ?

On est en droit de se demander si les néo-nazis, principale force du coup d’état de Maiden n’ont pas été encouragés et payés pour entraîner Poutine à réagir, d’autant plus que les accords de Minsk, que les Occidentaux ont fait traîner indéfiniment, ont subi le même sort que les démarches des Soviétiques pour prévenir la 2e guerre mondiale ?

Les faucons américains en grande difficulté pour vendre leur gaz de schiste et perdant leur domination sur le pétrole, ont montré leur détermination à empêcher par la force (Yougoslavie, Irak, Libye, etc.) tout concurrent économique ou indépendant en général et dans le domaine de l’énergie en particulier. Les exportation de blé russe et ukrainien entravées par la guerre laisseront la place aux céréales US. La Russie exportera moins d énergie et importera moins de technologie. Les faucons US et leurs complices ont bien jouée la partie de billard !

Il semble qu’ils aient bien manœuvré en poussant les Russes à envahir une Ukraine gangrénée par la corruption et noyautée par les extrémistes néo-nazis, afin de les affaiblir économiquement, ce que les pouvoirs européens (en concertation ou non avec les extrémistes US) se sont empressés de mettre en œuvre, au détriment de la paix et des intérêts économiques et politiques des peuples, abusés par la propagande de guerre qui ne supporte plus les voix dissidentes. Les pouvoirs européens se seront compromis avec les bellicistes d'Outre-Atlantique et un fossé s’est creusé entre deux nations issues d’un même peuple.

La France mène une guerre économique, que Lemaire a eu le tort de dire tout haut, pour le Roi de Prusse : les faucons yankees et l’internationale des « multimilliardaires réunis » !