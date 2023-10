La guerre entre Israël et le Hamas entraînera de grands bouleversements politiques

Les évènements catastrophiques, tels que l'escalade du conflit israélo-palestinien, provoquent de profonds bouleversements politiques et des transformations stratégiques que personne n'aurait pu prédire.

Des tirs de roquettes, des prises d'otages et des tueries de masse en Israël ont eu lieu à un moment où l'ordre mondial était déjà à un point de basculement et l'ère de l'après-guerre froide avait été secouée par des évènements en Ukraine et par l'ascension de la superpuissance chinoise. Ces évènements pourraient entraîner une transformation encore plus profonde de l'ordre mondial actuel, souligne un article de CNN.

Le choc profond de ce qui vient de se passer, à savoir la fusillade de civils lors d'un festival de musique en Israël, les récits déchirants de familles séparées et la première vague brutale de représailles israéliennes sur la bande de Gaza, bouleverse le monde. Mais la politique ne reste jamais immobile longtemps. La perturbation soudaine et sanglante d'une rare période de calme et les espoirs de percée diplomatique au Moyen-Orient changent déjà les calculs en Israël, aux États-Unis, dans le monde arabe et dans le monde entier. L'attaque du Hamas est comparée aux attentats du 11 septembre aux États-Unis en 2001, lorsqu'une attaque relativement rudimentaire contre la population civile d'un adversaire plus puissant et expérimenté a défié les experts en évaluation des menaces à la sécurité nationale et l'ensemble de l'establishment politique.

La leçon de cette tragédie est que les mesures politiques et militaires prises par les dirigeants américains et autres, lorsque la politique normale est revenue à la vie, n'ont pas simplement changé le monde par le biais de l'action militaire. Ils ont libéré des forces politiques extraordinaires au sein de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, créant des conditions qui continuent d'influencer la société et les élections à ce jour.

Il se peut que ce soit exactement ce qui s'est passé en Israël. L'État hébreu est familier avec les tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza ou du Liban, ainsi qu'avec les attentats à la bombe et les kamikazes. Cependant, l'attaque du Hamas a détruit les illusions des Israéliens sur leur propre sécurité plus que jamais depuis la guerre du Kippour en 1973, lorsque les armées égyptienne et syrienne ont soudainement attaqué Israël. Ce sentiment de violence émotionnelle déterminera la réaction d'Israël dans les jours à venir et influencera la manière dont le reste du monde réagira à sa riposte.

Les prochaines démarches d'Israël seront cruciales. Jusqu'à présent, les émotions dominantes étaient la sympathie et l'horreur. Mais si la riposte d'Israël contre le Hamas entraîne encore plus de victimes parmi la population civile de Gaza, ou si l'enclave est coupée de l'eau et de l'électricité pendant plusieurs jours en raison du siège israélien, la politique pourrait changer même dans les pays alliés.

La "blessure nationale d'Israël" est exacerbée par l'énorme problème politique auquel est confronté le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui se considérait comme le principal garant de la sécurité d'Israël. Cependant, son long règne sera désormais marqué par l'une des défaites et des échecs du renseignement les plus dévastateurs de l'histoire de son pays. À l'heure actuelle, la division au sein de la société israélienne provoquée par la coalition d'extrême droite de Netanyahou et ses tentatives de réformer le système judiciaire d'une manière qui, selon les critiques, menace la démocratie, se sont soldées par la nécessité d'une unité nationale. La réalité douloureuse que le Hamas détient des otages israéliens, qu'il peut utiliser comme levier contre Netanyahou, rend la situation encore plus tendue. Les conséquences politiques à long terme de cela sont impossibles à prédire.

