La guerre indirecte entre l’Iran et Israël

La scène du chaos au Moyen-Orient n’est pas inconnue à la lumière de ce qui s’est passé au cours des deux dernières décennies. Cependant, le chaos a atteint son apogée et ses caractéristiques et ses parties sont devenues plus évidentes que jamais. L’Iran, ses mandataires et ses armes terroristes ouvrent rapidement de nouveaux fronts. Ils ne se limitent plus à Israël et aux cibles américaines. Nous avons été témoins de la récente tentative de frapper des cibles à l’intérieur du Pakistan. Islamabad a exprimé sa colère face à la violation de sa souveraineté et a réagi fermement et rapidement au comportement irresponsable de l’Iran.

Il existe sans aucun doute un conflit clair entre l’Iran et ses mandataires, d’une part, et les États-Unis et Israël, d’autre part. Ce conflit est susceptible de s’intensifier dans un avenir proche, d’autant plus que les opérations spéciales d’Abdul-Malik Al Houthi visant des personnalités clés de la Garde révolutionnaire s’intensifient, ce qui met les Iraniens dans une situation très inconfortable.

L’assassinat de cinq éminents conseillers des Gardiens de la révolution iraniens en Syrie représente un nouveau coup dur pour les services de renseignement, avec de sérieuses implications. Il montre à quel point les mouvements des dirigeants des Gardiens de la révolution sont exposés aux opérations de surveillance menées par les services de renseignement israéliens. En même temps, elle souligne la faiblesse et l’inadéquation des capacités de renseignement iraniennes. Cette opération n’est pas la première du genre. Elle fait suite à des violations répétées de la sécurité en Iran.

Tous ces incidents confirment que la principale faiblesse de l’Iran réside dans ses capacités de renseignement, peut-être en raison de la supériorité technologique d’Israël en matière de contrôle, de surveillance et de suivi.

Les brèches dans les systèmes de renseignement israéliens, qui ciblent spécifiquement des sites iraniens et des personnes supposées bénéficier de mesures de protection de haut niveau, ont été répétées ces dernières années et indiquent des vulnérabilités de sécurité non découvertes ou difficiles à traiter. La tâche n’est pas facile pour les Iraniens. Les attaques répétées d’Israël contre des personnalités iraniennes en Syrie pourraient réduire la présence iranienne, au moins au niveau des dirigeants, qui se sont révélés difficiles à protéger de manière adéquate. Les frappes israéliennes contre des personnalités iraniennes de haut rang peuvent contribuer à dissuader le régime iranien et ses mandataires. Les dirigeants de ce régime et de ses milices accordent une priorité absolue à leur survie. Leur survie symbolise la victoire, la résilience et autres slogans.

Le contraire est tout à fait vrai. Il y aura sans aucun doute des révisions sécuritaires rapides pour consolider les dirigeants exposés ciblés par Israël, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen ou dans les territoires palestiniens. Nous ne pensons pas que les frappes du Mossad israélien à cet égard soient directement liées à ce qui se passe à Gaza. Il existe probablement un plan pour répondre à l’Iran et tenter de contrer ses menaces croissantes, en particulier en ce qui concerne les comportements des milices qui ont cherché à cibler Israël pendant la guerre de Gaza.

Ce qui est clair aujourd’hui, c’est qu’il s’agit d’une guerre indirecte entre l’Iran et Israël. Le rôle de l’Iran dans le soutien des milices en armes et en équipements, ainsi que dans la planification et l’exécution des attaques, n’est plus caché. La couverture a été levée, ou du moins en grande partie, les responsables iraniens se vantant ouvertement de fournir des armes, du matériel et de l’entraînement au mouvement terroriste Hamas. Il existe un trésor d’informations et de secrets à cet égard, dont nous sommes convaincus qu’il est en possession des États-Unis, qui ont gardé le silence sur le rôle de l’Iran pendant des années, peut-être dans l’espoir de relancer l’accord sur le nucléaire ou d’éviter la responsabilité de répondre aux menaces iraniennes. La position américaine à l’égard des milices houthies, que l’administration Biden s’est empressée de retirer de la liste des organisations terroristes, en est un excellent exemple. Washington a tenté par divers moyens de la persuader de cesser son comportement chaotique et perturbateur. Cependant, il s’est vite rendu compte de son erreur de calcul lorsqu’il a constaté que cette milice entravait le commerce mondial et prenait pour cible les intérêts israéliens et américains. Cela a incité les États-Unis à changer immédiatement de position, en remettant la milice houthie sur la liste des terroristes et en la traitant militairement.

Ce qui se passe en mer Rouge n’a aucun lien avec la guerre à Gaza, comme le prétendent les Houthis et les Iraniens.

Ce qui se passe, c’est que nous utilisons cette guerre pour atteindre les objectifs stratégiques iraniens - gagner plus d’influence régionale, démontrer la capacité de menacer la sécurité maritime et faire pression pour réduire la présence navale américaine dans le Golfe et le Golfe d’Aden. L’Iran considère cette région comme une sphère d’influence exclusive.

Le point essentiel est que l’Iran veut faire passer le message qu’il peut enflammer ou calmer le Moyen-Orient, et qu’il est un acteur majeur que l’on ne peut ignorer. L’escalade rapide actuelle ne peut être comprise en dehors des plans et des propositions qui circulent sur le sort de Gaza. L’Iran ne veut pas voir un recul ou une exclusion définitive de l’un de ses principaux mandataires, le Hamas. L’absence du Hamas dans toutes les discussions d’un jour à l’autre est une mauvaise nouvelle pour l’Iran. Il ne peut rester silencieux à ce sujet, tout comme parler du Liban sans le Hezbollah et du Yémen sans les Houthis. L’Iran se rend compte que la perte d’une de ses armes peut ouvrir la voie à la perte des autres.