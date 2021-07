La guerre qui nous est livrée sera longue

Étonnant tout de même cette civilisation en voie d’effondrement (économique, financier, social, culturel) qui inonde le monde avec les deux mêmes grands thèmes servis en boucle 24h sur 24 :

1/ la « cata climatique »… qui entretient la peur ancestrale d’un « ciel qui va nous tomber sur la tête »

et...

2/ le virus qui, tous les 2 mois, sort de son chapeau des « variants » comme autant de lapins du chapeau d’un illusionniste.

L’ingénierie sociale a de beaux jours devant elle… à force de voir des complots partout ou de n’en voir nulle part, l’homo covidien est sommé de choisir son camp : vacciné ou non vacciné. Point, fermez le ban !

De nuance, de débats constructifs, de décisions raisonnables, de partage des connaissances, de mondialisation de l’intelligence pour de vrai… que nenni point du tout ! Vous verrez la vie en noir et blanc, et remontez votre muselière sur le nez s'il vous plaît !

Faire peur 24h sur 24, inventer des catastrophes imminentes, menacer de mort (sociale ou physique) tous ceux qui refusent de foncer tête baissée vers ces chiffons rouges agités à dessein est le nouveau dada de nos évangélistes culpabilisateurs en diable qui après avoir envahi l’espace médiatique pendant des années, ont curieusement disparu on ne sait où ? Je parle bien sûr de "nos intellectuels français reconnus dans le monde" (ah bon ??)

Mais où qui sont les Attali, Minc, Finkenkraut, Enthoven père et fils et autres intellos de la pensée sur fauteuil cinéma ? Seul, sieur Onfray, avec son pass débat « Front populaire » papier, s’en vient encore nous donner des leçons, non plus philosophiques mais de modernité mâtinée d’anarchisme de salon. Onfray est un abonné des médicastres qui "l'ont sauvé" assure-t-il. Il est donc un fervent défenseur de l’hostie covidienne sous forme d’injection. Tous les autres intellos sont certainement en train de se détendre dans leur résidence secondaire confortable en attendant une rentrée que d’aucuns annoncent chaude… C’est à voir… rien n’est plus du tout sûr dans ce monde où l’émasculation des hommes est très tendance et la transidentité le dernier chic du progressiste citadin à trottinette.

Il faut se tenir loin des ondes néfastes, celles de l’infotainment en l’occurrence, au risque de finir par gober du séroplex ® quotidiennement comme font les personnages de « 1984 » en avalant leur « soma » obligatoire. Les croyances fabriquées sont les armes les plus redoutablement efficaces pour dresser, manipuler, contrôler les foules et leur imposer des comportements qu’elles n’auraient, en temps normal, jamais acceptés. Autant les anesthésier en plus, histoire d’être sûr que ces salauds de gaulois ne s’en viennent pas rejouer les Gilets rouge guerre civile à la rentrée.

On nous promet un monde for-mi-dable ! Schwab l'affirme dans son bouquin mal écrit : "vous n'aurez rien et vous serez heureux !". La mise en orbite de la nouvelle religion de la disparition est en marche. La virtualisation de la vie des peuples transformés en troupeau de bovins à étiqueter, flashcoder, traçer est le plan des psychopathes qui ont pris partout les leviers du pouvoir : la finance. Dans les cartons, la nouvelle monnaie de remplacement : le Phœnix, attend son heure. Ne rigolez pas, la couverture du petit magasine spécial financiers mondialisés en a fait sa « une » dès 1988 ! Ma bonne dame, ces gens-là auraient-ils donc réfléchi à notre bonheur si tôt ??

« Oyez ! oyez ! bonnes gens... les financiers du monde parlent aux financiers du monde ! ». Chers bovins, on ne vous cache rien, vous n’avez qu’à apprendre à lire nos messages. Joliment codés mais pas non plus incompréhensibles… sauf pour le rappeur du coin qui rime « nique la Fronce avec J’la défonce ». L’usure est devenu l’état d’esprit du monde, la majorité des jeunes de bonne famille (!) qui envisagent « d’entrer sur le marché du travail » rêve d’être trader, cloud computing, Responsable DevOps ou juriste en commerce international. L’emploi systématique de titres en anglais permet de se donner du galon à bon compte. DRH ça fait mieux que Chef du personnel… non mais, c’est quoi ce titre de fonction à la papa ?? Ou encore se voient-ils dans la silicone vallée d’Inde ou de Californie, comme futur « génie » de l’IA… Les séries américaines que les quinquagénaires trouvent décidément géniaaaales et dont les dialogues sont d’une indigence crasse, font le boulot. Les petits derniers s’appellent Nathan, Augustin, Nour ou Ambre et ils rêvent de voyager dans le monde. Bingo ! ça fera beaucoup de petits pass sanitaires en perspective. La collecte de données est l'or transparent des joueurs de casino des marchés volatiles... flûte ! encore des plumitifs !

Le dressage global va bon train, nos gouvernements successifs, ici comme partout ailleurs, méprisent leurs peuples devenus gênants, obsolètes par la « grâce » de l'IA, autre pendant de la nouvelle religion technoscientiste. Le biopouvoir se nourrit de vos données intimes et de vos diminutions... il envisage peu de monde sur sa planète privatisée et de préférence des individus "augmentés"... ça mange moins de pain et moins de viande !

Après avoir détruit le corps social partout, vidé les âmes de leur transcendance, voici que le Système d’Usure Globalisée s’approprie les corps physique devenus le support ultime de toutes les expérimentations. Et lorsque l’ennemi inventé de toute pièce, invisible et donc prolongeable ad libitum comme le furent 90 % des attentats sous faux drapeaux, ne sera plus suffisamment efficace, les Dr Mabuse de la digitalisation intégrale de ce désastre planétaire lanceront leur autre arme de manipulation globale : le changement climatique !

Et tous les sites d’information continue de balancer quotidiennement des informations à 98 % anxiogènes. La peur, l’angoisse ça se vend très bien auprès des peuples occidentaux qui, n’ayant plus aucun rêve autre que l’enrichissement par « placements sur marchés fluides » ou par le chant des sirènes des prêtres des cryptomonnaies, se bousculent au portillon du tiroir-caisse dématérialisé : Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, Polkadot, Solana, etc… autant de noms qui donnent des frissons aux jeunes surfeurs du casino en ligne. Les autres, parce qu’ils ne sont plus totalement très jeunes, tremblent en réalisant qu’ils sont mortels. On leur avait vendu l’immortalité et voilà qu’on leur balance depuis plus d’un an et demi une litanie quotidienne de liste sans fin de morts.

Croyez-vous que ces masses reprendraient leur esprit et surtout leur intelligence ? Que nenni, nous sommes des troupeau de lemmings et nous fonçons d’un seul homme vers l’abime au bord duquel le système a planté une pancarte indiquant « par ici la nouvelle vie ! ». Eliminer, lentement ou brutalement ce trop-plein « d’inutiles » (sic. L’urologue Laurent Alexandre reconverti en prophète de l’homme augmenté) est le rêve que caressent ceux qui ont décidé d’utiliser le « chaos constructif » pour sauver leur système d’usure totale. Une dévastation générale sous forme de « crise sanitaire » vaut bien une bonne guerre mon bon monsieur !... et ça rapporte sacrément plus.

Une tempête de poussière, phénomène vieux comme le monde, filmée et passée en boucle sur le réseau de la vacuité intellectuelle et du blabla de comptoir, fait le boulot. Déjà terrifié par le covid19, véritable « ben laden » de l’homéostasie organique, le surpiqué de l’an 1 covidien, reste bouche bée devant les images avec effet loupe de chaque « catastrophe climatique » présentée comme le début de la fin. Faut bien préparer le gogo de la « sortie du covid », n’s’pas ? Après l’ennemi nano particulaire remanié, voici les catastrophes climatiques. Vous reprendez bien une petite tranche d’ours blanc isolé sur son glaçon flottant ? La Greta Thunberg va nous être re-servie à la rentrée avec son regard divergent comme preuve de son inégalée maturité. Elle sera peut-être accompagnée d’un petit biafrais retrouvé inopinément au milieu de l’énorme chantier à ciel ouvert qu'est devenue l’Afrique sinisée du nord au sud devant les tronches baveuses d'envie des occidentaux qui n’ont plus la main et sont tentés par un autre chaos façon largage de bombinettes au phosphore et à l’uranium « appauvri ». Aaahhh mais un baroud d’honneur de perdant ça ne se fait pas forcément dans la dentelle, surtout avec les yankees pour qui l'efficience se fait par l'arme lourde et le drone à largage chirurgical.

En attendant le crépuscule de notre civilisation millénaire, Le gogo consommateur perpétuel serre les fesses et s’installe sous sa cloche stérilisée en matant ceux qui résistent encore. L’ennemi est tout trouvé, ce sera celui que la 5ème colonne médiatique montre du doigt comme étant forcément, oui forcément, le porteur irresponsable de la mort invisible. Cas contact, cas asymptomatiques, charge virale forte ou légère, ARN et ADN messager sont les mots nouveaux répétés à satiété. Leur objectif ? Imposer dans le tissu social (et organique !) la « nouvelle normalité ». Rien que ça ! Tombé de rideau, assurément…

Le rêve Schwabien de la fusion technologie / organisme / IA est notre cauchemar en cours. On ne soigne plus par l’universel principe du « mal par le mal » (les vaccins classiques) mais par la modification génétique pour tous. L’agent infiltré n’est plus le virus atténué mais l’espion Spike, dit aussi « protéine de pointe » parce qu’elle se trouve originalement à la surface de la membrane du SarsCov2. On vous l'injecte comme un produit réactif lâché dans un tube à essai... on va voir ce que ça fait, dit le petit chimiste en formation. Bonne chance...

Nous sommes donc destinés, pour ces triturateurs de gènes pas suffisamment « performants », à être OGMisés, que ça nous plaise ou non. Bien sûr qu’ils savent que des effets secondaires, anodins ou inquiétants, font partie de l’expérience, mais quoi ? il faut bien sauver les cobayes de laboratoires pour faire plaisir aux « amis des bêtes », des moustiques et les écolos bouffeurs de graines germées ! Le post humain, déjà malade chronique par les pollutions de l’air, de l’eau et des sols, sera donc le nouveau cobaye du Grand Labo Mondialisé qui reluque en salivant les milliards qui s’ajoutent à son portefeuille en ligne à chaque injection. Quelques morts ? Allons bon, que faites-vous de la balance bénéfices / risques, hein ?

Bon, évidemment, si c’est dans votre famille et parmi vos très proches que ça calanche, je ne dis pas… vous allez peut-être ronchonner, mais quoi, vous serez parmi les courageux soldats qui auront su se sacrifier pour la technoscience futuriste qui remplace Dieu. Vous aurez peut-être votre nom gravé sur les virtuelles stèles aux morts dans le Cloud Global qui ira errer dans l’infini sidéral du vide une fois que la Terre aura été nettoyée de ses milliards d’encombrants que nous sommes.

En attendant, chers amis commentateurs de tout poil, souvenez-vous que l’enfer est pavé de bonnes intentions… Méfiez-vous de ceux qui clament qu’ils vous veulent du Bien… comme dirait l’autre, « ça sent souvent la pisse, non ? ».

Bonne balade à ceux qui en font encore dans notre beau pays dont la beauté résiste malgré tout à la laideur de la modernité progressiste et mortifère.

Djam