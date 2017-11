La haine après la mort

@Antoine



les émeutes de la Toussaint, des jours de l’an (chrétien), des 14 juillets, les attaques de commissariat à Trappe, (un acte de guerre civile), et ceux à venir, etc et etc... les camions qui foncent dans la foule du 14 juillet, les camionnettes qui foncent dans les foules des fêtes de Noël, les caricaturiste kalachnikovés, l’hyper-cacher… l’innocence féminine égorgé à la gare Saint Charles... (impossible d’être exhaustif)

c’est "des ISLAMOPHOBES", attaques sous fausse bannière, sans doute ?