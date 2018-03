La haine des médias

"Elle a peut-être raison, mais il vaudrait mieux que ce soit pour un projet humanisant que pour un repli sur soi en voulant s’enfermer dans un nationalisme, qui nous le savons est pourvoyeur de guerre, quand surgissent les crises du capitalisme qui doit se ressourcer.«

L’UE, elle, ne nous entraine pas à la guerre ? En Libye, en Syrie, non bien sur, c’est pour la bonne cause, celle des États Unis sous couvert de l’OTAN...

Savez vous que dorénavant pour appartenir à l’UE il faut aussi devenir membre de l’OTAN ?

Pour le coup nous voilà en »guerre" au moyen orient où le renversement de bachar est plus important que de lutter contre Daech et ce en totale infraction sur le plan international dont la France au sein de l’UE enfreint les règles de non ingérence.

Quelle est belle cette UE ! Humaniste et tout et tout.

Et on traitera de nationaliste ceux qui réclament la souveraineté de la France ! Ben merde elle est bonne celle là !Tous les pays qui n’appartiennent pas à l’UE sont donc des nationalistes épris de guerre....

On amalgame tout ceux qui détestent cette UE dictatoriale ( des non humanistes pour sur) qui veulent que la France retrouve sa liberté en sortant de ce bourbier UE, euro, OTAN.

L’UE est irréformable, art 48 des traités européens ! il faut l’unanimité des états membres pour changer les traités européens.

Pour ce qui est des médias, Mélenchon s’en plaint mais on lui donne souvent la parole, il fait parti de ce cirque médiatique, Il est l’un des 5 pour qui les médias autorisent un débat lors des élections présidentielles, c’est un opposant de pacotille. Plan A, plan B et plan T comme en Grèce ! Et tant qu’il endormira son monde avec des illusions d’Union européenne qui n’est rien d’autre qu’une URSS remaniée, les médias lui offriront toujours un siège sur les plateaux TV.