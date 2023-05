La Hongrie indignée par la fuite de plans ukrainiens visant à faire sauter un oléoduc vital

Les médias hongrois bruissent de réactions de colère après qu’une fuite obtenue par le Washington Post a révélé que l’Ukraine prévoyait de faire sauter l’oléoduc Druzhba qui transporte du pétrole brut de la Russie vers la Hongrie.

Selon les documents divulgués, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé, lors d’une réunion en février avec le vice-premier ministre Yuliya Svyrydenko, que l’Ukraine fasse exploser l’oléoduc afin de neutraliser la partie de l’infrastructure énergétique hongroise qui dépend du pétrole russe.

How is it possible that Ukraine is plotting against a NATO country ??🤔🧐 https://t.co/pABhdPtG7I

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 14, 2023