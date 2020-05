La jeunesse est la flamme de la solidarité

La solidarité n’est pas une question d’âge, mais un engagement personnel. Mais pour l’accomplir, il faut être disponible ; c’est pourquoi en ’temps normal’ on voit surtout des retraités.

Avec l’arrêt de l’économie et des études, les jeunes étaient plus disponibles, et donc plus visibles. Dans de nombreuses années, ils deviendront, comme leurs anciens, des bénévoles retraités.

Quand on s’engage, on le fait toute sa vie. Et les vieux cons sont d’anciens jeunes cons