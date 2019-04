La Joconde et ses mystères (suite). Son regard, son sourire...

Merci à Agoravox d'avoir publié et republié mon article du 6 avril malgré le petit nombre de commentaires qu'il a suscités. Car il n'est vraiment pas facile de se faire entendre. Quand je conteste la localisation du site de Bibracte, les archéologues fuient le débat ; le ministre ne répond pas ; et quand j'envoie aux experts du Louvre une étude qui me semble intéressante sur un tableau de Véronèse, ils ne me répondent pas non plus. https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-noces-de-cana-de-veronese-mais-190016

Et pourtant, quel sujet plus passionnant pour les enfants des écoles que l'histoire de la Gaule et des Gaulois ? Et les chefs-d'oeuvres que le passé nous a légués, comment pourraient-ils ne pas les intéresser ?

Le regard de la Joconde ? Il est génial. Elle vous regarde dès votre arrivée et ne vous quitte pas des yeux quand vous vous déplacez. Vous n'échappez pas à son regard. Cela crée dans votre inconscient psychologique un étrange sentiment. Les hommes sont fascinés et les femmes s'évanouissent. Il y a un truc, un truc d'atelier, un secret que les peintres initiés ne dévoilent pas au profane. "On croit qu'elle regarde le spectateur. [...] En fait, elle regarde un tout petit peu après", note Florent Aziosmanoff, créateur de Living Joconde".... une illusion d'optique que le peintre aurait réussi à mettre dans son tableau ?

Le sourire de la Joconde ? Il est tout aussi génial.

Il ne fait pas de doute, à mon sens, que le domestique de Léonard de Vinci, Salaï, a servi de modèle comme première ébauche, mais l'imaginer jusqu'à revêtir le riche vêtement aux plis complexes d'une femme bourgeoise de l'époque, non, ce n'est pas possible. Or, Léonard pouvait compter, pour cela, sur un autre modèle : l'épouse de son ami et voisin, Francesco del Giocondo... Mona Lisa. Je fais l'hypothèse que le sourire de la Joconde est celui de Mona Lisa...

Évoquant le fameux sourire de la Joconde, Vasari écrit dans sa Vita que le Vinci s’entourait, durant les séances de pose, de musiciens, de chanteurs et de bouffons (livre de M. Branly, page 294).

Je ne sais pas de quelle Joconde parle Vasari, mais si c'est celle du Louvre, cela confirmerait que Mona Lisa a bien posé après Salai. Lorsque les musiciens jouaient un air gai, Léonard de Vinci peignait le côté gauche de son visage. Quand les musiciens jouaient un air triste ou mélancolique, il peignait le côté droit.

J'en veux pour preuve un tableau de Titien. Agé de 31 ans quand Léonard de Vinci est mort, il a subi son influence. Peint probablement au début de sa carrière, cela pourrait expliquer que ce tableau ne soit ni connu, ni répertorié.

La Joconde de Titien.

Le portrait, en demi-figure, est celui d’une femme très belle, au profond décolleté, somptueusement vêtue de couleurs chaudes et fortes. Le sourire est le point central. C’est un sourire à la fois moqueur et attirant. Il est moqueur dans la joue droite du fait de la subtile influence qu’exerce sur la bouche l’œil malicieux qui regarde en coin. En revanche, dans la joue gauche, il est pur, naïf et attirant. Les deux côtés du visage sont très différents l’un de l’autre. Le côté gauche est celui d’une jeune ingénue. Le côté droit, avec sa joue très légèrement empâtée, est celui d’une "bohémienne’’ rouée et experte dans tous les jeux de l’amour.

L’effet est très curieux car lorsqu’on croise son regard, même si la bouche paraît gourmande, on hésite, suivant qu’on fixe un oeil plutôt que l’autre, entre une grande courtisane et une jouvencelle. Du côté ‘’jouvencelle’’, l’accroche-cœur de l’abondante chevelure reste discret ; du côté ‘’péripatéticienne’’, il se prolonge par une tresse insidieuse qui caresse l’épaule dénudée, puis suit la dentelle du décolleté jusque vers le creux de la gorge. Le bras, du côté gauche, dans un geste élégant et discret, présente ostensiblement dans sa main ouverte la couronne en fleurs d’oranger des vierges. Du côté droit, le bras droit, nu, à l’image de la gorge déshabillée de tout collier, émerge de l’ample vêtement mordoré. Avec nonchalance, la séductrice l’appuie mollement sur un voluptueux coussin brodé dont la couleur rouge vibre au contact du velours vert de la cape et dont les deux coins sont ornés de glands. L’un de ses glands se devine dans l’ombre, dans la main qui l’enserre ; l’autre pend sur le bord de la table... un gland décoré de passementerie fine.

Derrière, à l’arrière-plan, le spectateur se demande ce que l’Amour veut lui faire comprendre par son index tendu. De toute évidence, si l’on tient compte des lois de l’optique, ce n’est pas l’enfant qui se reflète dans la glace, mais le lecteur ou la lectrice qui lit ma prose. Ces yeux concupiscents de l’Amour, cette bouche sensuelle à demi ouverte, ces joues en feu, c’est votre désir. Vous tendez la main vers l'épaule gauche de la belle pour vous emparer du merveilleux médaillon rond à la chaude couleur rouge pourpre aux huit facettes qui ne demande qu’à s’ouvrir et d’où goutte une perle mais j'interviens et vous dis : "Holà ! On ne touche pas !"

Nous sommes toujours à Florence. Titien, c'est la génération qui suit celle de Léonard de Vinci, un maître toujours admiré. Ce tableau est-il la Joconde de Titien ? Oui !

Nous sommes dans l'univers de l'illusion, dans l'univers magique des grands maîtres de la peinture.

Un long processus d'élaboration.

Vu la rareté de ses oeuvres, on devine que le génie de Léonard de Vinci n'était probablement pas dans sa rapidité d'exécution mais dans le soin qu'il apportait à sa réalisation jusqu'à l'oeuvre aboutie, ce qui explique, par ailleurs, le temps qu'il lui fallait pour honorer ses commandes. Ce long processus d'élaboration apparaît clairement pour la "Vierge à l'enfant" de mon précédent article. Voyez son modello ci-dessous (à gauche). Rien à voir avec Salaï, ou avec Mona Lisa.

Dans cette ébauche que j'ai agrandie par rapport à l'oeuvre aboutie, Léonard a dressé dans l’embrasure de la fenêtre une colonne très rigide aux contours très nets, mais dans son tableau final, il s'est rendu compte que cela ralentissait le mouvement de l’âme vers l’infini et ne l’a pas représentée. Dans son souci d’aller à l’essentiel en supprimant le superflu, il a accentué les effets de lumière sur la Vierge et l’enfant et mis de l’obscurité tout autour, y compris sur la cape jusqu’à la rendre invisible.

C’est ainsi qu'il a fait revivre son rêve sur la toile jusqu’à l’idéal. Tout en peignant, il regardait son ébauche dans le reflet flou que lui renvoyait un miroir - ce qui explique que les deux images soient inversées. Cela lui permettait d’imaginer une scène plus expressive et plus belle.

Pourquoi cette Joconde bleue ?

J'ai traité le sujet dans un manuscrit intitulé "la Joconde bleue"... refusé par les maisons d'édition, comme d'habitude. Je l'ai évoqué dans un article Agoravox du 13/11/2011, mais en ne pouvant croire que le domestique Salaï ait servi comme modèle à l'origine, erreur que j'ai, depuis, corrigée.

Vu la qualité du tableau de la Joconde et sa célébrité, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait été copié de nombreuses fois, mais pourquoi en couleurs froides comme pour celui que j'ai représenté ci-dessous, à côté. Pourquoi cette absence de reflets dorés sur les manches, sur les montagnes et sur les chairs, tels qu'ils existent dans le tableau du Louvre ? C'est comme si cette Joconde bleue avait été peinte avant le lever du soleil, alors qu'aucun de ses rayons ne vient éclairer une terre pour ainsi dire morte. Mais voici que le soleil se lève. Voici que ses premiers rayons parviennent jusqu'à nous. Les replis des manches de la Joconde se dorent, sa peau retrouve progressivent son teint de chair. Les montagnes brunissent, les eaux des lacs verdissent ainsi que le fond de l'air. Non ! le soleil ne s'est pas encore levé. Il va se lever, et ô miracle, tout s'éclaire. Génie du peintre qui, en partant de couleurs froides, comme mortes, les réchauffent de jaune solaire.

Et cela signifie que la Joconde bleue que j'ai représentée ci-dessous devrait, vraisemblablement, être de la main du maître, tout en s'inscrivant dans le processus d'élaboration dont j'ai parlé pour la Vierge à l'enfant, et cela, avant l'exécution du tableau abouti.

Et, en effet, Léonard de Vinci n'a-t-il pas, en passant de l'un à l'autre, fait d'ultimes corrections ? N'a-t-il pas corrigé un avant-bras droit trop raide en baissant le coude pour le rendre plus souple, écarté davantage l'index, miniaturisé un peu plus le pont pour prolonger la perspective ? Peut-être ? Je laisse à d'autres que moi la responsabilité de le dire.

Mais j'en veux pour preuve les deux célèbres tableaux de la "Vierge aux rochers", qui me semblent, de même, l'un éclairé un peu avant le lever du soleil, en couleurs froides, l'autre à son lever, en couleurs plus chaudes. Ne le voyez-vous donc pas, dans la trouée ?... le soleil ! Il embrase le ciel et l'arbre en pinceau devient visible en se profilant sur l'infini.

"Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l’œil et observe. Ce que tu as vu d’abord n’est plus et ce que tu verras ensuite n’est pas encore" (carnets de Léonard de Vinci)

Emile Mourey, photos Wikipédia et de l'auteur, 8 avril 2019.