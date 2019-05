La journaliste Charlotte d’Ornellas a eu le courage de dire au rappeur Nick Conrad : « la porte est ouverte ! »

J’évoquais plus haut le procès de l’agresseur de Finkielkraut, et la clémence des juges. Il est difficile à des citoyens d’aller contre des décisions politiques ou des décisions de justice. Peser sur l’orientation des choses, en démocratie, d’élection en élection, ça prend du temps, et en outre, il ne semble guère que les choses, en France, aillent dans le bon sens.



En revanche, il serait de la responsabilité immédiate des lecteurs, et surtout des rédacteurs qui ont accès à « l’espace de modération » d’AgoraVox, de faire barrage à l’infamie en écrivant systématiquement à la REDACTION D’AGORAVOX dont on trouvera l’adresse au milieu de la page qui définit la charte, pour empêcher sur ce site la publication des plus immondes saloperies. C’est la chose la plus facile, et j’ai déjà pu obtenir la suppression d’articles proposés en modération, mais on ne doit pas être bien nombreux à faire ce boulot indispensable, et la dérive s’accentue.



Témoin cet article récent, à faire vomir, à propos de l’agression subie par Finkielkraut :



https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/finkielkraut-dans-l-arroseur-215310

Ou encore cette apologie du terrorisme, où on pourra lire un éloge appuyé de Nasrallah, parfaite crapule à la tête de l’une des mafias les plus ramifiées et les plus criminelles, à la botte des ambitions génocidaires de l’Iran :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/facebook-supprime-le-compte-sayed-215199#forum5492942

AgoraVox étant devenu l’un des pires vecteurs de l’abjection et des idéologies haineuses, encourageant systématiquement ce que sa charte prétend proscrire, et où il est devenu quasi impossible de faire paraître l’article le plus neutre et factuel (comme celui que j’avais envoyé après les 700 missiles tombés sur Israël) je pense que je ne vais plus continuer très longtemps à fréquenter une officine vouée au terrorisme, à l’antisémitisme, à l’apologie de tous les totalitarisme.



Quand tous les fanatiques pourront donner libre cours, ici, à leur excitation haineuse sans qu’il y ait plus personne pour les inquiéter et donner l’illusion d’une possibilité de débat démocratique déjà inexistante, les choses seront enfin beaucoup plus claires.