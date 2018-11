La justice pardonne les viols sur mineur ?

En ce mois de novembre, en France, un réfugié bangladais est acquitté du viol d'une lycéenne, mineure à l'époque des faits.

La raison déterminante pour la cour et les jurés ? « Il n'avait pas les codes culturels » pour comprendre ce qu'il faisait. Ainsi, il ne mettra pas un seul orteil en prison. Il s'en tire avec un ridicule bracelet éléctronique, d'ailleurs attribué pour une agression sexuelle commise sur... une autre fille mineure. Nul doute qu'il doit rire grassement de cette naïveté mortifère et n'aura aucune crainte à récidiver, si ce n'est déjà fait.

Ce jugement fait écho à d'autres faits similaires, où la justice s'est montrée particulièrement laxiste.

Rappelons-nous des centaines de viols de Telford en Angleterre, organisés par un réseau de pakistanais ; et des agressions sexuelles de Cologne en Allemagne, essentiellement commises par des gens venus de loin. Toujours, la justice complaisante et bienveillante a pleinement contribué à laisser l'horreur impunie, la couvrant même parfois en toute connaissance de cause sous prétexte de « ne pas stigmatiser les minorités ».

Laisser un monstre en liberté sous prétexte de lui laisser une seconde chance, c'est condamner à la souffrance celles et ceux qui croiseront sa route.

Ce que ce jugement nous hurle, à nous français, c'est que l'on peut violer impunément pour peu que l'on ne soit pas issu d'un pays judéo-chrétien. La justice pardonnera, la justice autorisera.

D'ailleurs, un autre personnage, que nous connaissons cette fois, Mehdi Meklat, profite de cette même indulgence. Ses écrits compilent tout ce que la haine la plus repoussante peut produire : antisémitisme, racisme, homophobie, éloge de meurtriers terroristes... assez pour le condamner à l'opprobre puis l'oubli définitif.

Mais pas lui. Lui a eu le droit – la chance ! – de pouvoir présenter ses excuses à une heure de grande écoute. Il en a profité pour... se faire passer pour la victime de l'histoire, nous expliquant que – c'est quand même terrible – quand on est arabe et qu'on écrit « faites entrer Hitler pour tuer les juifs », « les blancs vous devez mourir asap » ou « Je réclame un autodafé pour ces chiens de Charlie Hebdo », les gens râlent.

En réalité, il ne s'excuse pas pour ce qu'il a écrit, il est juste désolé d'avoir été pris.

Et moi, j'écris pour me souvenir, car tous ces événements sont liés ; avec de nombreux points communs. Mes yeux sont ouverts, je vois les faits, et si les faits sont horribles, il faut les voir tout de même car l'ignorance ne protège pas.

Si je peux, modestement, aider mes lecteurs à mieux voir, ce sera déjà une réussite.

Tellurix