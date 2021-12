La laïcité a du souci à se faire.

Les enquêtes dans les établissements scolaires, montrent que les jeunes, dans des pourcentages plutôt inquiétants, estiment que la loi religieuse doit primer sur la loi de l’Etat, n’utilisent pas le même robinet dans les lavabos, ne participent pas à certaines activités, se regroupent à la cantine selon une logique communautariste ...

D’autres enquêtent montrent que des contestations à fondement religieux frappent souvent le contenu de certains enseignements.

Selon leur technique de communication, les gouvernants du moment ont bien conscience du problème, invoquent la mémoire de Samuel Paty, et, (après cinq ans passés aux affaires) vont faire ce qu’il faut.

Alors, à quoi ont-ils pensé ?

Pour l’enseignement ils vont envoyer des équipes de « formateurs » auprès des enseignants pour éveiller ces derniers à la laïcité. Et ils mettent en place des équipes rectorales qui sont prêtes (pour quoi faire ?) quand des atteintes à la laïcité ne sont pas « réglables » au sein d’un établissement.

Le problème, c’est que les Islamistes, Salafistes et autres fondamentalistes s’en moquent. Ils décident … Et ce qu’ils ont arrêté est scrupuleusement mis en application au sein des établissements scolaires. Depuis des années. Et, comme ils connaissent bien leur monde (1), sans cesse plus. Ainsi que les statistiques ci-dessus le confirment de manière éclatante.

Quant aux enseignants, il y en a quand même beaucoup qui savent ce que c’est la laïcité. Et qui n’ont pas besoin des missionnaires gouvernementaux porteurs de la bonne parole pour l’apprendre.

Il y a aussi des enseignants qui mettent le principe en œuvre dans leur enseignement.

Le problème, c’est que ça ne leur réussit pas.

Ils se mettent en danger ( v. ce qui est arrivé à S. Paty et les menaces sur certains autres).

Et leur hiérarchie leur tombe dessus (et des collègues suivent naturellement le sens du vent) lorsque leurs propos … laïques choquent lesdits Salafistes. ( Voir la sanction qui a frappé il y a peu, un professeur d’université qui a trouvé une formule originale pour illustrer la manière dont les religions se transmettent. Voir la situation des professeurs d’universités, dont la liberté d’expression a été érigée en garantie constitutionnelle, mais qui n’osent parfois même plus utiliser telle formule qui pourrait déplaire à quelqu’un dans l’amphi - avec les conséquences possibles sur leur carrière comme il vient d’être dit - ) (2)

La défense des fonctionnaires contre les attaques dont ils sont l'objet (et la réparation) est du ressort de l’Etat (donc des personnes en assurant les fonctions, lesquelles pouraient lire le statut des fonctionnaires).

La position debout ou couchée des chefs d’établissements est également du ressort de celui qui est au sommet de la chaine de commandement.

Et sur ces questions purement techniques, quelle est la solution (juridique) trouvée par les autorités actuellement aux affaires ?

Aucune. Le vide intégral.

Pas même la moindre idée. (3)

La laïcité a du souci à se faire …

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.

(1) C’est que les Salafistes et autres sont de bons psychologues, et savent qu’ « en face » d’eux , « on » est mou, complaisant ou lâche. Et ils ont le coup de main : ils protestent, voire portent plainte, et organisent des manifestations en s’appuyant sur divers syndicats et organisations. Ca marche à chaque fois.

(2) Voir aussi, dans la même logique, ce qui s’est passé à l’IEP de Grenoble et le jugement porté par un professeur d’Allemand sur le comportement de l’administration de cet établissement.

(3) Pourtant …