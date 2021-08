La laïcité piétinée par le Gouvernement

La laïcité est définie, en dehors des polémiques habituelles, par le respect sacré et inconditionnel des croyances et des opinions, ainsi que l'obéissance aux lois de la République. Or ni l'état, ni les journaux, ni les élus ne repectent plus la laïcité quand ils sont enfermés dans la certitude de leur "pensée unique"...

REFLEXIONS SUR LA LAÏCITE FRANCAISE ET SES CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE LA SANTE

La laïcité se définit (hors polémiques) par le respect éminent de toute croyance, toute opinion et point de vue ainsi que le respect des lois républicaines. Quand un président dit des citoyens Français hésitant à se faire vacciner qu’ « ils menacent la démocratie » il piétine et bafoue la laïcité en stigmatisant 35% des citoyens qui ont une autre opinion que lui. Nombre de citoyens pensent que l’immunité naturelle d’une personne est aussi importante que l’immunité chimique. En effet, prendre soin de son corps et donc de notre 1° environnement, c’est respecter le code pénal de juillet 1994 qui stipule, dans l’article 16, que le corps humain est inviolable, que la loi interdit toute atteinte à l’intégrité du corps humain... Ne pas connaître les effets secondaires à long terme d’un vaccin peut alors conduire un individu à douter, au pays de Descartes : on peut comprendre qu’il veuille appliquer pour lui et ses enfants le principe de précaution, quand la période d’observation des cobayes ne se termine qu’en janvier 2023.

Les citoyens qui refusent le vaccin pour préférer être attentifs à leur hygiène, pour surveiller leur alimentation, pour respecter leur environnement, leur corps, et la nature : cette attention exige discipline et courage, préférant réduire leurs voyages, leurs consommations, ils ont le droit de choisir des traitements qui auraient le même résultat que les vaccins, préférant des remèdes naturels pour soigner le covid, considérée comme maladie du désordre. Ils acceptent les risques en confiant à leurs médecins et en leur immunité le soin de les protéger. Méritent-ils d’être insultés et traités de mauvais citoyens, égoïstes et irresponsables pour autant : leur opinion n’est-elle pas aussi respectable que celle des personnes qui se vaccinent, évitant des formes graves (tant mieux) et calmant par la chimie leur angoisse (pourquoi pas) ? Les uns ne sont-ils pas aussi courageux et aussi responsables que les autres ?

Je laisse le soin aux lecteurs de répondre, et me demande combien de temps encore les autorités bafoueront le principe de la laïcité... et discrimineront une partie des français, adeptes qu’ils sont aujourd’hui d’une pensée unique qu’ils imposent comme la seule valable ? Auraient-ils perdu conscience et discernement en oubliant que les citoyens français sont égaux en droits et tous responsables de leurs actes ? Les politiques, quelques journaux, nombre d’élus, des parlementaires, et les adeptes de la pensée unique et officielle, dans un pays laïque et républicain, ne seraient-ils pas bien avisés de respecter la Constitution Française qui nous rappelle que « tout individu ne saurait être inquiété pour ses opinions » ? En tant que Docteur en Philosophie , je me pose la question : a-t-on le droit de penser autrement et de l'exprimer publiquement en France ?

G. Lheureux, 74 ans, philosophe, pédagogue, et chercheur universitaire [Trélazé (49800)]

Dernier ouvrage publié : Les valeurs humaines peuvent-elles sauver le monde ? (aux éditions Société des Écrivains, 2020)