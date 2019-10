La laïcité tout simplement

Je cite : « L’attitude brutale de Julien Odoul ».

Aucune brutalité, juste une demande polie de retirer le voile.

La brutalité moi je la vois dans l’attitude de cette femme qui en fait respecte le coran où les versets brutaux sont légion :

s33 v59. Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées.

Ce voile sert donc à distinguer les femmes respectables et celles qui peuvent être offensées, partout et surtout dans l’espace public où les musulmans se sentent autorisés à agresser les femmes qui ne portent pas ce voile et qui sont donc non respectables.

Voilà où est la brutalité.