La lapidation est-elle uniquement le fruit du Coran ?

« Quant à la lapidation, c’était une pratique courante chez les chrétiens. Jésus ne dit-il pas dans l’Évangile de Jean 8.7 »Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle".

Qu’est-ce que c’est que ce fatras d’absurdités, la lapidation, pratique courante pour punir l’adultère, a été abolie par les chrétiens ! N’avez-vous donc jamais ouvert une Bible ? Ce sont les écrits du judaïsme qui se définissent selon la loi de la chair, se focalisant sur la lettre, et non sur l’esprit.

L’Ancien Testament n’est qu’une ébauche, une maquette annonciatrice de la Parole d’Esprit dans le Sacrifice du Messie de la Nouvelle Alliance, qui en est sera sa réalisation vivante. C’est une étape d’apprentissage, une phase intermédiaire, pour lutter contre le Péché Originel.

Les Juifs n’y voient que la lettre, les lois de la chair, ils ne comprennent pas ce que cache chacun des nombreux témoignages (ils sont d’ailleurs régulièrement rappelés à l’ordre par le Seigneur), les lois de l’Esprit du Créateur :

« Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! »

Corinthiens II 3:6-8

Exemple, le Judaïsme prône :

« Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s’il commet un adultère avec la femme de son prochain, l’homme et la femme adultères seront punis de mort. »

Lévitique 20:10

« Celui qui blasphémera le nom de l’Éternel sera puni de mort : toute l’assemblée le lapidera. Qu’il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu. »

Lévitique 24:16

« on fera sortir la jeune femme à l’entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu’elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. »

Deutéronome 22:21

Le Christ est venu accomplir la Loi selon l’Esprit :

« ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. »

Jean 8:5-11

Après la destruction du Temple, les Juifs ont abandonné la Bible pour se consacrer au Talmud et ses textes immondes reniant Dieu.