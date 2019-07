La lecture sur internet...

Idiot. La lecture a plusieurs fonctions, cela peut être pour se détendre ou chercher une information précise, pour enrichir sa culture générale ou sa culture sur un sujet donné. Les livres et Internet n’apportent pas la même chose. Il ne me viendrait pas à l’idée de lire un roman sur un écran lumineux d’ordinateur, simplement car cela fatigue les yeux et l’efficacité en terme de mot lus par minutes en moindre. Il ne me viendrai pas à l’idée de chercher un livre pour me documenter sur un sujet précis et urgent, simplement car chercher un livre est long et coûteux et rien ne garantie que l’information sera dans le livre que je vais emprunter à la bibliothèque ou acheter à la librairie.

Vous parlez de concentration, de rigueur, mais le top 10 des livres les plus lus par les français contient exclusivement des fictions et des BDs. Le but d’un livre est majoritairement de se déconcentrer, de s’évader, de s’éloigner de la rigueur quotidienne. De vivre dans un monde imaginaire sur mesure créé pour le lecteur. Si un livre demande de la concentration, c’est qu’il s’agit d’un livre raté, d’une erreur qui ne se vendra pas.

Au passage, les études ont montré que les encyclopédies papier contiennent bien plus d’erreur que Wikipedia ...