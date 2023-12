La liaison entre l’Iran et ses agents

Les dirigeants et responsables iraniens ont pris l’habitude de désavouer toute association de leur pays avec les comportements des milices et des entités terroristes sectaires opérant au sein de ce que l’on appelle l’Axe de la Résistance dirigé par l’Iran. Cet axe, déclaré par Téhéran, comprend la Syrie et diverses entités terroristes telles que le Hezbollah libanais, le groupe houthi yéménite et plusieurs factions chiites en Irak, en plus du mouvement palestinien Hamas. L’Axe de la Résistance n’est pas une alliance traditionnelle ni un cadre institutionnel officiel. Il s’agit plutôt d’un plexus de milices terroristes dans lequel l’Iran a investi depuis des années par le biais d’un soutien financier et d’armements. Il repose sur des fondements idéologiques sectaires, prônant l’hostilité à l’égard de la soi-disant arrogance mondiale, en référence aux Etats-Unis et à Israël.

L’axe revendique la libération de Jérusalem et des territoires palestiniens et partage un terrain d’entente avec la Syrie depuis la révolution khomeyniste de 1979 et la création du Hezbollah après l’invasion de Beyrouth en 1982. Pour mesurer l’ampleur de l’influence iranienne sur ces entités, on peut se référer aux chiffres fournis par le Washington Institute en juillet 2015.

Selon cette source, l’Iran finance le Hezbollah à hauteur d’environ 200 millions de dollars par an, en plus de lui fournir des armes, des entraînements, un soutien en matière de renseignement et une aide logistique.

Ce soutien est affecté à la fois positivement et négativement par les revenus des exportations pétrolières de l’Iran. Téhéran tient à ce que ce soutien ne diminue pas de manière significative, étant donné le rôle central du parti dans la formation et le soutien d’autres entités terroristes régionales et son implication dans la planification d’opérations extérieures au profit des Gardiens de la révolution iraniens.

Malgré les différences idéologiques, la relation de l’Iran avec le Hamas terroriste revêt une importance exceptionnelle pour les dirigeants iraniens. Elle fournit une couverture vitale pour l’intervention de l’Iran dans la cause palestinienne, malgré le fait que les objectifs stratégiques de l’Iran depuis 1979 ne donnaient pas initialement la priorité à la question palestinienne.

Cette relation sert également de couverture cruciale à l’Iran pour réfuter l’idée d’un axe chiite et se rattacher au monde islamique sunnite en soutenant l’une des principales factions palestiniennes.

Notamment, ces factions avaient initialement des alliances fortes avec la Syrie, mais avec le rôle réduit de la Syrie depuis 2011, l’Iran a saisi l’opportunité de diriger cet axe, en employant certaines de ses entités dans des guerres par procuration pour soutenir le régime syrien. L’axe de la résistance est l’un des outils les plus puissants pour l’exécution de la politique étrangère iranienne, en particulier pour étendre l’influence de l’Iran, consolider sa domination stratégique dans la région arabe et se vanter de contrôler quatre capitales arabes.

C’est ce qu’a affirmé Heydar Moslehi, l’ancien ministre iranien du Renseignement, en avril 2015. Il a également affirmé que le groupe Houthi est l’un des produits de la révolution iranienne.

De même, un ancien conseiller du président iranien pour les affaires des minorités, Ali Younesi, a déclaré que l’Irak était le bastion du nouvel empire iranien, ce qui a provoqué des protestations officielles de la part de Bagdad. Compte tenu de ce qui précède et d’autres indicateurs, une question fondamentale se pose quant à la nature et aux limites des relations de l’Iran avec ses mandataires ou ses entités terroristes. Ces relations sont étroitement liées en raison des intérêts mutuels importants, étant donné que ces entités dépendent fortement du financement et de l’armement iraniens.

Si l’on ajoute le lien idéologique, en particulier avec le Hezbollah, les liens avec Téhéran restent profondément enracinés.

Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, affirme publiquement et à plusieurs reprises son allégeance première au Guide suprême Ali Khamenei, déclarant en septembre 2019 : « Je suis le bras de l’ayatollah Khamenei au Liban » et se vantant d’être « un soldat de l’armée du Juriste Gardien ».

Ismail Haniyeh, un dirigeant du Hamas terroriste, s’est rendu à Téhéran après l’éclatement du conflit à Gaza, où il a rencontré le Guide suprême Ali Khamenei.

Cela soulève des questions sur la véracité des dénégations officielles répétées de l’Iran quant à sa responsabilité dans les pratiques et les actions de ses entités disséminées dans la région, insistant sur le fait que si Téhéran soutient ces organisations, il n’interfère pas dans leurs décisions et leurs politiques, comme l’a continuellement souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian. Cette affirmation est difficile à accepter compte tenu des preuves existantes et de la nature complexe des relations entre l’Iran et ces pions terroristes, qui dépendent à des degrés divers du financement, de l’armement et du soutien iraniens.