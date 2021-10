La liberté ou le beefsteak ?

politique du coucou ! la domination de la diversité en galoches pour très riches

Parmi les thèmes de la contre-offensive anti-Zemmour, le groupe libéral libertaire qui se soucie subitement du beefsteak des Français, alors qu’il s’est préoccupé davantage des dividendes des actionnaires, et lui reproche de négliger leur pouvoir d’achat en faisant sa priorité de la sauvegarde de l’identité française.

Le libéral Zemmour sera-t-il poussé par ses adversaires à demander aux citoyens de faire le sacrifice du premier au profit de la seconde ou cela fait-il déjà partie de son « logiciel » ?

Le mouvement des gilets jaunes plaiderait-il en leur faveur en demandant de l’argent pour acheter le carburant nécessaire aux déplacements notamment professionnels ?

Ce qui apparaît d’emblée prioritaire dans les soutiens au polémiste, c’est pourtant le refus d’une politique migratoire, honnie par 80% des Français, qui met à mal leur nation, vouée aux gémonies par les libéraux libertaires.



Ils sont furieux que le nationaliste Zemmour combatte cette idéologie mondialiste (du démembrement de la protection sociale), soi-disant « progressiste » et qui n’exprime qu’un progrès dans la division de la société civile, ce qui arrange bien tous les gouvernements anti démocratiques. Ces derniers éprouvant de plus en plus de mal à contenir le mécontentement des populations maltraitées par la dérégulation générale.

Le libéral anti-libertaire Zemmour ne fait que reprendre ce diagnostic après 40 ans de dégâts ininterrompus, fragmentant la société par le communautarisme voulu par les libéraux libertaires qui souhaitent l’extinction de la résistance des esclaves salariés (devenus incontrôlables depuis les Gilets jaunes traités par eux de « fascistes »), jadis représentés par le défunt PCF et dorénavant par le duo anti-libertaire RN et Zemmour.

Est-ce la dernière manifestation de résistance française avant que la division ne rende le peuple impuissant à mobiliser une population désunie voire minée par les conflits internes ?

Les adversaires de Zemmour prétendent que l’immigration sauvera les retraites et le pouvoir d’achat des Français, alors qu’on voit fondre les unes et l’autre malgré cette immigration !

Il ne fera peut être pas mieux en tant que libéral soumis, non plus aux minorités, mais à la puissance de la banque comme les autres.

On peut conjecturer qu’avec eux, dans une France fracturée en communautés, les luttes unitaires seront rendues encore plus difficiles voire s’éteindront comme aux USA.

Au moins Zemmour (si au pire il maintient le statut quo économique) contribuera-t-il à maintenir la cohésion du peuple français, propice aux luttes communes pour la défense du pouvoir d’achat des salaires et des retraites, et à la conquête ultérieure de la liberté ! Et, quoi qu’il en soit, il sera plus facile à déboulonner que Macron !

Toutes ces bonnes âmes immigrationistes voudraient qu’on troque notre identité contre le beefsteak, mais s’ils gagnent (ils ne soucieront pas mieux de notre niveau de vie) nous perdrons l’une et l'autre !