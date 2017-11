La Libye : Une Catastrophe différée

La crise libyenne est un cas oublié dans l'agenda de l'action collective internationale. Récemment, des reportages médiatiques parlent d'une vidéo choquante diffusée par CNN, filmant de jeunes Africains vendus lors d'une vente aux enchères d'esclaves en Libye. La vidéo a également rapporté les « prix » de vente de ces jeunes Africains ; les prix varient entre trois et quatre cents dollars pour travailler sans salaire ou avec des salaires trop bas.

L'Union africaine a appelé à des poursuites contre les personnes impliquées dans ce commerce « ignoble » qui fait ressortir des pratiques obsolètes et abuse gravement de l'humanité au XXIe siècle. L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré en avril qu'elle avait des preuves d'esclavage en Libye, confirmant la validité de la vidéo. L'OIM a déclaré que de telles pratiques existaient déjà dans ce pays ravagé par des organisations terroristes, soulignant que ces organisations reçoivent un soutien financier et des armes de certains pays du Moyen-Orient.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a également déclaré dans un rapport sur les modèles d'immigration illégale que la Libye est devenue la destination préférée des réfugiés et des immigrants illégaux cherchant à traverser la Méditerranée.

Selon le même rapport, les réseaux de criminalité et la contrebande d'immigrants clandestins se développent largement en Libye. Ces réseaux sont devenus plus professionnels dans le traitement des problèmes liés à l'immigration illégale et à l'asile dans les pays européens, a indiqué le rapport. Le HCR a déclaré que le nombre de migrants en provenance de Syrie et d'Afrique de l'Est était en baisse, tandis que le nombre de migrants et de réfugiés en provenance d'Afrique de l'Ouest augmentait.

Les rapports ne sont pas pris au sérieux par la communauté internationale. Ce sont des jeunes avec peu ou pas de niveaux d'éducation. Ils ont de l'espoir pour l'avenir, ce qui signifie qu'ils sont des cadeaux prêts pour les organisations terroristes. Ils peuvent être utilisés comme mercenaires pour lancer et mener des attaques terroristes n'importe où, pas seulement en Libye.

La dimension morale de cette crise est liée à la transformation de la Libye d'un pays qui possède une grande richesse pétrolière en un marché de trafic humain. La communauté internationale doit travailler sérieusement pour parvenir à des mesures pratiques qui s'attaqueraient au sort des migrants africains dans un pays déchiré entre les gouvernements, les milices et une armée nationale.

L'Europe doit assumer une grande part de responsabilité. La Libye joue un rôle important pour les pays européens. Le pays est un exportateur de pétrole et représente la première ligne de front dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson.

Les rapports se concentrent sur les résolutions de la crise de l'immigration illégale en Libye sans aborder la crise fondamentale du chaos, de l'insécurité et de l'effondrement de l'Etat. L'Europe suggère des clôtures électroniques à travers la frontière sud de la Libye. Des centres pour les immigrants illégaux sont établis en Libye en préparation de leur rapatriement. Les Nations Unies ont déjà qualifié ces centres d ' « inhumains ». Les déclarations du Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'OIM les ont qualifiés d ' « esclavage moderne ». » « Il existe une forme moderne de violence sexuelle et de meurtre sous prétexte d'empêcher les gens d'atteindre les côtes européennes », a déclaré le Haut Commissaire.

Les rapports parlent de vingt mille clandestins actuellement détenus dans ces centres ; une augmentation d'environ trois mille par rapport à septembre dernier. La stratégie européenne avait déjà réussi à réduire le nombre des migrations volontaires en Méditerranée de plus d'un million en 2015 à moins de 130 000 en 2016. Cela a été réalisé à la fois par l'accord Turquie-UE sur les réfugiés syriens et en réduisant le nombre d'immigrants illégaux. à travers la Méditerranée.

Les estimations concernant les immigrants illégaux qui ont réussi à se rendre en Italie cette année sont inférieures à 4 000 personnes, ce qui représente moins de 20% du nombre de personnes qui y sont arrivées l'année dernière.

Le renforcement des contrôles aux frontières dans les pays du sud de la Méditerranée et la lutte contre les bandes de trafiquants d'êtres humains sont considérés comme des solutions clés pour contrôler l'immigration clandestine en Europe. Il est également nécessaire que l'Europe cherche des résolutions radicales pour parvenir à la sécurité et à la stabilité. Restaurer la domination de l'État libyen et éradiquer les organisations terroristes est également indispensable. C'est le meilleur investissement politique à long terme en Libye.

Libérer la Libye des organisations terroristes est inévitable pour mettre fin à toutes les crises résultant du vide sécuritaire et de l'absence de l'Etat. Selon certaines sources, la Libye peut être une destination pour les éléments fuyant Daech dans le but d'établir un califat alternatif dans ce pays.