La limitation à 80 km/h a sauvé 349 vies sur 20 mois

@gruni

Ouaip, moi je suis un tres respectueux de l’autorité :

— Je mange 5 fruits et légumes

— Je bouge

— Je porte le masque partout, même sur le bateau ou dans la voiture seul

— je me lave les mains 25 fois par jour, chaque fois que je passe devant l’evier ou le lavabo, je fais même un détour pour ça

— Je me suis fait vacciner dès que ce fut possible

— je change de chaine lorsque le Pr Raoult parle

— et pareil, j’ecoute toujours, Castex, Veran et les Pr tres competents et neutres de l’APHP

— Sur la route 125 pour 130, 105 pour 110 etc, même qu’en ville je m’arrete quasiment pour passer les brise-vitesses

— je ralentis aux feux au cas ou il passerait jaune pour pouvoir m’arreter plus vite et j’attends qu’il soit bien vert pour repartir

— je met mon clignotant pour doubler et pour me rabattre même si personne n’est devant ou derriere

— je le met aussi en rentrant dans les rond-points, même si tout le monde sait qu’on ne roule pas a l’envers et je le met aussi pour sortir, deux ou trois sorties avant avant en roulant toujours le plus a droite dans le rond point

— Je passe mon controle technique 1 mois avant, au cas où le rendez vous serait trop tardif

— je respecte toutes les normes, j’ai banni les rallonge multiprises, j’ai changé mes ampoules... hélas je n’ai pas le gaz pour bien contnuer a respecter tout

— je tri mes poubelles et même je lave les boites de lait ou les pots de sauces

— j’eteins mes lumieres tout le temps, même si je ne fais que l’aller-retour dans la piece d’a coté

— je ferme l’eau pendant que je me savonne et pareil lorsque je me lave les dents

— j’ai déjà rempli ma déclaration fiscale lorsque le service s’est ouvert

— Il y a longtemps que j’ai banni TF1, LCI, mais aussi BFM ou Cnews, je ne suis que France Info et la 2, parfois la 3 locale

— je m’extasie devant ces magnifiques publicités où les superbes metisses aux cheveux fous seduisent toujours nos jeunes (l’inverse n’existe pas, je veux parler de la mignonne blonde seduisant le bel ephèbe noir)

— je suis toutes les nuits les documentaires pour mieux respecter la nature et les populations défavorisées qui viennent chercher un peu de reconfort chez nous en faisant comme moi

— depuis le COVID, je rentre toujours par la porte de droite dans les hypers bien que l’autre s’ouvre aussi et apres je mets du gel

.................. enfin, mais il y a long encore !

— je ne vous parlerai pas de la periodicité de ma coloscopie...ni de la mammographie de mon épouse

Mais bref, quand je vois ces salauds de français qui ne respectent rien et qui en plus râles, je ne comprends pas qu’on puisse vivre dans la contestation permanente, l’illegalité, l’égoïsme... Tout cela est fait pour notre bien par des professionnels de l’administration plein de bon sens et de respect pour les citoyens que nous sommes, je les ecouterais encore puisqu’ils me disent que si j’ai de mauvais sentiments ce n’est pas un problème de sécurité, c’est juste une impression qu’il faut que je maitrise....

alors, mr Gruni, lorsqu’on me dit que les 80 km/h ont économisés tous ces morts d’accidents de la route, je les crois, comme les 1 seconde au km perdu, qu’est-ce que c’est 1 seconde rien puisque cela fait 4 minutes pour un deplacement d’origine d’une demi-heure

Voila, je vous dirais simplement que je suis un bon citoyen, que je voterai encore Macron la prochaine fois, notre pays est parfait, tout le monde est heureux même si nous sommes les 1er consommateurs de Deroxat et d’Effexor... et si l’armée nationale est obligée de sortir de son silence pendant que le gouvernement va se permettre de choisir les préféts comme bon lui semble pour que nous soyons mieux encore.