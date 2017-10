La liste de tous les ancêtres de Jésus et de son père Joseph ! (1ère partie)

Et Dieu créa la Terre, le ciel, la Lune, le Soleil, les étoiles, les plantes, les animaux et les hommes, etc.

Quelle que soit la croyance des uns et des autres, les chrétiens ont tous à l’esprit ces mots mythiques, pour eux consubstantiels de la Création divine et de leur Bible.

Ces mots sont ceux des premières phrases de la Genèse, le premier des cinq récits du Pentateuque.

Le Pentateuque, appelé aussi Torah ou Loi, est la première partie de la Bible hébraïque (Bible juive). Cette Bible, qui comprend dans ses deux autres parties les récits des Prophètes et les Écrits, est le grand livre originel constitutif de l’Ancien testament et du monothéisme récent (il y a 1 500 ans environ). L’Ancien testament compose près de 70 % de toutes les Bibles chrétiennes.

La Loi, livre fondateur du peuple juif, aurait été révélée par Dieu à Moïse (au Mont Sinaï : Exode 19 et suivants). D’où son qualificatif de Loi mosaïque après l’exode d’Égypte vers 1 400-1 300 ans avant notre ère. Cette Loi est composée de cinq narrations emblématiques, notamment de la très célèbre Genèse.

C’est ainsi qu’à travers quelques phrases écrites dans ce livre fondamental, est relatée toute la Création divine, selon une chronologie en sept jours (Genèse 1-1 à 31) :

1er jour : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre, etc. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, etc. Il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour ».

Etc. jusqu’au :

6ème jour où Dieu dit : « Que la Terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, etc. Faisons l'homme à notre image, etc. Dieu créa l'homme et la femme, etc. Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la Terre, etc. Il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour ».

Ces faits mythiques et leur chronologie ont eu une importance considérable. Ils ont structuré les trois religions dites abrahamiques, d’abord autour du judaïsme fondateur, puis du christianisme et de l’islam. Ces religions sont attribuées aujourd’hui à quelque 2,5 milliards de personnes qui considèrent les événements de ces six jours comme réels et seuls explicatifs de la création du Monde et de l’Humanité (sic).

Ces mythes ont conduit à faire du premier couple humain biblique, Adam et Ève, les ancêtres emblématiques de Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu dans la Bible chrétienne (décision prise au concile de Nicée, en 325 de l’ère commune) et simple Prophète dans le Coran.

Beaucoup de comportements de notre époque, dits judéo-chrétiens, sont basés sur ces premières phrases de la Genèse.

Pourtant et aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis la révélation de la Loi mosaïque, tout s’est transmis oralement durant plus de 3 000 ans.

Ce n’est qu’avec la démocratisation et la popularisation de l’édition, plusieurs siècles après le procédé d’imprimerie de Gutenberg vers 1 452-1 455 de notre ère, que la société lettrée a eu véritablement accès de manière tangible aux écrits bibliques.

Les phrases relatives à la Création divine voient ensuite leur explication éludée par le fulgurant développement du prosélytisme des deux grandes croyances planétaires que sont l’islam et le christianisme. Prosélytismes finalement très peu fondés sur la Genèse, fondatrice du monothéisme abrahamique, mais surtout sur le Coran et les Évangiles. Démarches porteuses de leurs messages respectifs, celui d’un Prophète d'une part, et celui de Jésus, Seigneur du Dieu d'Abraham, d'autre part. Messages paradoxalement très sensiblement différents !

Chacun de nous n’a jamais clairement entendu, en bruit de fond de ces deux puissants prosélytismes monothéistes : le quand, le où, le comment, le pourquoi, etc. de la Création divine, notamment de l'humain ?

De fait, très peu de personnes ont porté une attention particulière à l’examen minutieux de ce fabuleux phénomène et notamment à l'arbre généalogique de Jésus. La foi suffisait pour croire en Jésus fils de Dieu et il paraissait inutile d’aller plus loin !

Si durant presque deux millénaires, l’accès à la généalogie de Jésus, via celle de son père Joseph, n’a pas été aisée, car sa formalisation n’existait quasiment pas et que, quand elle a récemment existé, très peu de personnes savaient lire. Aujourd’hui cela n’est plus du tout le cas. La Bible chrétienne est là, sous forme papier comme sous forme électronique, accessible pour quelques euros, voire gratuitement via Internet sur son ordinateur ou son smartphone.

Ainsi, chacune et chacun, croyant ou non-croyant en Christ, a désormais la possibilité de lire la Bible seul sans l'aide d'une personne se disant mieux éclairée quant à son interprétation - bien que les églises s’ingénient encore à proposer à leurs ouailles, incapables selon elles de comprendre toutes seules la fable biblique, leurs propres interprétations (différentes d’une église à l’autre, bien sûr)) - et de découvrir le nom de tous les ancêtres de Jésus ou du moins de ceux de son père Joseph, menuisier de son état et conjoint de Marie, très célèbre ma mère du Christ.

Certains chrétiens disent que la généalogie de Jésus est simple, car il n'a qu'un seul père : le Dieu d'Abraham, Jéhovah !

Essayons d'aller au-delà de cette affirmation qui tendrait à clore, un peu trop vite, notre sujet. N'ayons pas peur de voir les textes bibliques qui montrent bien que Jésus n'est, évidemment, pas né avant Adam et Ève, le couple mythique de l'Ancien testament. Sa généalogie est donc possible, à travers celle de Joseph !

Je rappelle ici que selon les chrétiens, la Bible est authentique et dit donc la vérité (sic) ! De fait, l'Ancien testament annonce la venue du Christ par un signe du Seigneur (Isaïe 7-14) : « La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel."

Le Nouveau testament, dans l’évangile de Matthieu (1-23 à 1-25), précise que le nom d'Emmanuel signifie "Dieu avec nous !" et que Joseph est bien l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus (premier nom donné par Joseph). Jésus est ensuite finalement nommé Christ (Matthieu : 1-16).

L'arbre généalogique de Jésus, via celui de Joseph, est parfaitement énuméré dans l’évangile, de Matthieu à d'Abraham. Et celui d'Abraham parfaitement décrit dans l'Ancien testament. Au final, l'arbre généalogique de Joseph et donc de Jésus se compose des 59 personnes suivantes, sachant que chacune d’elles fait l’objet d’un verset dans la Bible. Dans ce verset, il est toujours dit que le personnage évoqué est le fils de celui qui le précède et ainsi de suite, hormis pour Adam. Les orthographes peuvent varier suivant la Bible consultée :

Adam

Seth

Enos

Quénan

Melaléel

Yéred

Hénok

Mathusalem

Lémek

Noé

Sem

Arpaxad

Chéla

Eber

Péleg

Réou

Seroug

Nahor

Téra.

Abram (Abraham)

Isaac

Jacob (Israël)

Juda

Pharès

Esrom

Aram

Aminadab

Naasson

Salmon

Boaz

Obed

Isaï

David

Salomon

Roboam

Abia

Asa

Josaphat

Joram

Ozias

Joatham

Achaz

Ezéchias

Manassé

Amon

Josias

Jéchonias

Salathiel

Zorobabel

Abiud

Eliakim

Azor

Sadok

Achim

Eliud

Éléazar

Matthan

Jacob

Joseph

Jésus-Christ

N’est-ce pas formidable ! Avoir un arbre généalogique aussi précis et documenté relèverait d’une vraie fable s’il ne s’agissait pas de la Bible. Le livre peut-être le plus vendu en Occident ?

Dans mon prochain article, je livrerai les âges et les dates de naissance (oui !) de ces fabuleux personnages, pour la plupart devenus de véritables mythes, ayant vécu entre 900 ans et 1 000 ans. Nous aurions aimé que Jésus suive l’exemple de ses ancêtres et dépasse, pourquoi pas, 2 000 ou 3 000 ans ! Avoir Jésus encore vivant ce serait formidable, n’est-ce pas ?

Crédit photo : insolite.skynetblogs.be