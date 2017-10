La liste de tous les ancêtres de Jésus et de son père Joseph ! (2ème partie)

Dans mon article du 2 octobre dernier je publiais le nom des 59 ancêtres de Jésus, tels que la Bible chrétienne les énonce dans ce qu’elle nomme, elle-même : la généalogie de Jésus (Matthieu 1 et suivants).

Je rappelle ici que le terme de « généalogie de Jésus » n’est pas le mien, mais celui de l’apôtre Matthieu dans l’évangile du même nom. Matthieu ne parle pas de la généalogie de Joseph, l’époux de la dénommée Marie, mère du dit Jésus. Matthieu ne peut être suspecté de déformer la Vérité, car la Bible est vraie et authentique, disent les chrétiens !

Cela étant, recherchons dans la Bible chrétienne la date de naissance de chaque ancêtre de Jésus et, par la même occasion, leur durée vie.

Avec ces informations, la première question qui vient à l’esprit de tout le monde, non-croyants comme croyants en quelque dieu que ce soit, c’est évidemment : quelle est la date de naissance du plus vieil ancêtre de Jésus, donc de l’Humanité, c’est-à-dire celle d’Adam ? Adam, le mythique personnage biblique, serait le premier Homme sur la Terre, créé le 6ème jour de la Création divine. Adam, le fidèle compagnon de la non moins célèbre Ève, première Femme sur la Terre, créée à partir d’une des côtelettes d’Adam (Genèse 2-22) (sic !).

Comme beaucoup des 59 ancêtres de Jésus n’ont pour moi et peut-être aussi pour vous aucun intérêt, je ne vais m’attarder que sur quelques personnages emblématiques de la fable biblique, et d’abord par le tout premier :

- Adam ! C’est l’ancêtre non seulement de Jésus, mais aussi de toute la population terrestre. Et cela, que l’on soit athée ou pas, agnostique ou pas, chrétien ou pas, musulman ou pas, bouddhiste ou pas, hindouiste ou pas, hébreu ou pas, taoïste ou pas, vaudouïste ou pas, etc., etc. ! De fait, les églises chrétiennes nous persuadent qu’Adam est notre seul est unique ancêtre, et nous l’impose. Bien sûr, la science n’ayant jamais été leur amie, dans leur obscurantisme profond elles ignorent naturellement l’existence de LUCA, notre ancêtre scientifique à toutes et tous !

Que dit la Bible sur le dénommé Adam ?

Adam est mort, selon la Bible, à l’âge respectable de 930 ans (Genèse 5-5). Apparemment dans la Bible chrétienne, plus on est vieux et plus longue est la vie ! C’est contraire aux données scientifiques, mais rappelons que le fait scientifique n’est pas vraiment l’ami des religions.

N.B : le trop irrationnel n’étant plus du tout au goût du jour, désormais certains chrétiens, à la suite d’intellectuels mahométans, commencent à penser (oui, ça arrive) et à diffuser qu’il ne s’agirait pas d’années de 365 jours, mais de périodes beaucoup plus courtes, sans dire combien. Ils utilisent le même stratagème pour la Création divine en disant l’exact contraire : les jours de la Création n’ont pas 24 heures, mais sont en fait des périodes beaucoup, beaucoup plus longues, sans dire combien, pour laisser penser (à quelques demeurés) que la Création divine aurait en fait duré des milliards d’années (*). Le Dieu chrétien serait alors cohérent et en phase avec la science humaine ! CQFD !

Il semblerait, pour les chrétiens, que leur Dieu soit très largement perfectible, car il confond allégrement jour, année, siècle, millénaire et peut-être même année-lumière. Pourtant, ils y croient ! Plus encore, certains l'adorent tellement qu’ils ont commis et commettent toujours des crimes et des massacres en son nom !

Quel âge aurait Adam aujourd’hui, s’il n’était pas mort ? De fait, quelle est sa date de naissance ? Mais, quel calendrier utiliser ?

La réponse est assez facile, car la durée de vie de chacun des 59 ancêtres de Jésus est indiquée dans la Bible chrétienne et aussi, bien sûr, dans la Bible originelle, celle des juifs : la Bible hébraïque. Bible recopiée telle quelle par les chrétiens sous le nom d’Ancien testament. Bible sacrée, dont les 5 premiers livres (dans le Pentateuque : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome) sont aussi à l’origine du Coran. Coran révélé au Prophète par l’angle Gabriel, qui a eu, lui l’ange envoyé par Dieu, l’honnêteté de reconnaître l’inspiration qu’il a puisée dans ce qu’il nomme : le Livre (celui de Moïse, sourate La vache, verset 53) (sic).

Quid du calendrier ?

Chaque pays utilise son propre calendrier, parfois deux en même temps. Il y a une centaine de calendriers utilisés sur notre planète. Beaucoup sont relatifs à la religion qui les porte, d’autres sont basés sur la révolution du Soleil ou de la Lune, ou de ces 2 astres et parfois, enfin, d’autres conjuguent les 3 éléments en même temps.

En Occident, les pays chrétiens (hors orthodoxes, qui ont leur propre calendrier) s’appuient sur le calendrier du très catholique et apostolique Pape Grégoire XIII, depuis 1582 (seulement !). Calendrier solaire qui n’est pas autre chose que le calendrier scientifique de Jules César (calendrier julien) qui a été utilisé, durant plus d’un millénaire, par tous les pays sujets de la Rome antique, dont la France. Les savants du Pape Grégoire ont modifié le calendrier de Jules César pour : d’une part corriger son erreur quant à la durée de la révolution de la Terre autour de son Étoile (l’année tropique ne dure pas 365,25 jours, mais 365,2421898 jours), et d’autre part, désigner le jour de la naissance de Jésus : le 25 décembre.

N.B : on sait aujourd’hui que le jour de Noël, le 25 décembre, n’a jamais été le jour de la naissance du Seigneur (Jésus), mais qu’il a été consacré : jour du Seigneur Soleil (Sol Invictus) par l’empereur Aurélien. C’était le monothéisme du Dieu Soleil ! Un Dieu que l’on voit tous les jours quelle que soit la religion ou la non-religion des uns et des autres ! Dieu, sans lequel nous ne pourrions vivre !

Sous l’effet du développement du commerce international des pays chrétiens (Venise, la Hollande, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et la France, notamment), la nécessité d’un calendrier commun des affaires s’est rapidement imposée. Le calendrier catholique grégorien est donc devenu peu à peu le calendrier le plus utilisé dans les relations internationales, sans qu’aucun pays n’abandonne, bien sûr, son calendrier national. Le calendrier catholique est donc devenu le calendrier dit de « l’ère commune », dit aussi de Jésus-Christ en Occident. On parle alors de « x » années avant ou après l’ère commune ou bien : avant ou après J.C (J.C comme Jésus-Christ, non comme Jules César comme certains non-croyants en l’existence de Jésus tentent de l’imposer dans notre langage courant).

De fait, le besoin de convertisseurs de calendriers s’est avéré indispensable. Ainsi, l’année 2017 du calendrier grégorien, calendrier de la France, correspond à : l’année 1439 du calendrier musulman (l’Arabie Saoudite par exemple), à l’année 1396 de celui perse (l’Iran par exemple), à l’année 1939 de celui indien (l’Inde par exemple), etc., et à l’année 5778 du calendrier hébraïque (d’Israël par exemple).

Quel calendrier utiliser pour la date de naissance du premier homme sur la Terre : Adam (selon les chrétiens) ainsi que pour les autres grands et illustres personnages de la généalogie de Jésus ?

Le plus simple est d’utiliser le même calendrier qu’utilisent les archéologues pour dater l’âge des premiers hominidés ! Calendrier incontesté et reconnu par le monde entier. Rationnel bien sûr, où les années ne sont pas constituées de périodes journalières variables comme les musulmans et les chrétiens (qui leur ont emboîté le pas !) tentent depuis quelques décennies de nous le faire croire !

À suivre !

(*) "Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés" (Confucius, Les Entretiens, Éditions Gallimard, Collection folio, Paris, 1987).

