La liste de tous les ancêtres de Jésus et de son père Joseph (3ème et dernière partie)

Adam, l’emblématique personnage de la fable biblique aurait vécu 930 ans (Genèse 5-5). Normal ! disent les chrétiens, les mahométans et les juifs, car créé par Dieu, le Dieu d’Abraham et de tous les êtres humains (selon ces croyants-là), Adam n’a pas été un homme comme les autres.

Admettons ! alors, quelle aurait été la date de naissance de cet Adam, l’ancêtre de toute l’Humanité ?

Stupide ! disent les chrétiens et les mahométans (quelque 2 ou 2,5 milliards paraît-il), car le début de l’Humanité remonte à des temps immémoriaux !

Non ! disent les juifs, car dans notre calendrier hébraïque, la création du Monde, en 6 jours par Yahvé (Dieu), est parfaitement documentée dans la Genèse, premier livre de Torah, Loi remise par Dieu à Moïse (Exode 19 et ses versets). Loi de laquelle est tiré notre calendrier. Calendrier tout aussi crédible que n’importe quel autre calendrier. Calendrier d’ailleurs jamais contesté par qui que ce soit. Ni par les chrétiens ni par les mahométans, notamment. La Création divine et 6 jours après celle d’Adam et Eve (toujours selon le récit de la fable biblique), sont fêtées religieusement durant Rosh Hashana, le 1er Tishrei (le 20 et 21 septembre en 2017). C’est le Nouvel An juif ! Cohérent ce calendrier, alors que le Nouvel An chrétien (calendrier grégorien) est totalement déconnecté d’un quelconque moment relatif à Jésus : sa naissance, sa circoncision ou sa mort.

Bref ! Au-delà de ces querelles de chapelles, Adam serait né il y a 5 778 ans, selon toutes celles et ceux qui croient que la Bible est authentique et dit la Vérité. C’est-à-dire évidemment tous les vrais chrétiens, via la Genèse de l’Ancien testament et aussi tous les vrais mahométans, via le Livre de Moïse (la Vache verset 53).

Ainsi, la généalogie de Jésus (selon l’apôtre Matthieu) serait constituée de 59 personnages, dont le premier humain, Adam, est né il a 5 778 ans. La durée des générations est donc de 97 ans, très supérieure à celle que la science connaît. Normal, car beaucoup des ancêtres de Jésus, dans la fable biblique, ont vécu presque 1 000 ans : Seth, le fils d’Adam, est mort à 912 ans (Genèse 5-8) ; Enos, le fils de Seth, à 905 (Genèse 5-11) ; Quénan, le fils d’Enos, à 910 (Genèse 5-14) ; Melaléel, fils de Quénan, à 895 ans (Genèse 5-17) ; Yéred, fils de Melaléel, à 962 ans (Genèse 5-20) ; Hénoch, fils de Yéred à 365 ans (Genèse 5-23) ; Mathusalem, fils de Hénoch, à 969 ans (Genèse 5-27) ; Lémek, fils de Mathusalem, à 777 ans (Genèse 5-31) ; Noé, fils de Lémek, à 950 ans (Genèse 9-29) ; Sem, fils de Noé, 600 ans (Genèse 11-11) ; Arpaxad, fils de Sem, 438 ans (Genèse 11-13) ; Chéla, fils d’Arpaxad, 433 ans (Genèse 11-15) ; etc., etc., Abraham, fils de Téra, a vécu 175 ans (Genèse 25-7), etc., etc. et cela continue jusqu’à Jésus qui aurait vécu 33 ans et serait mort il y a environ 2 022 ans.

Évidemment, pour quelqu’un ayant un cerveau normal, ces personnages aux âges féeriques n’ont jamais existé !

Sans ancêtres de chair et d’os, Jésus a-t-il aussi existé, lui qui appartient en totalité à la fable biblique ?

Tous les personnages de la Bible apparaissent comme étant issus de nombreuses fables pour enfants. Ainsi, les premiers mots de Bible devraient être : « Il était une fois des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, etc. Il y a 5 778 ans Dieu créa un être nommé Adam, qu’il fit vivre 930 ans. Cet être, créé à son image, eut 59 descendants, dont le très célèbre Jésus mort, lui, à seulement 33 ans. Etc. Jésus, l’enfant unique de Dieu est mort pour racheter les péchés des hommes, eux aussi créés par Dieu. Etc. Jésus le fils de Dieu et de Marie, aurait dit un jour (sic) : Matthieu 5-17 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir (voir dans mon article du 11/09/17 ce que Jésus n’a jamais remis en cause) » ; Matthieu 10-34 : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » ; Matthieu 10-35 : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ».

Heureusement qu’il s’agit d’un conte de fée, car l’épée apportée par Jésus a fait bien des morts sur notre planète depuis plus de 1 500 ans. Cette Vérité biblique est malheureusement bien réelle, vraie et authentique. Si la Bible avait été écrite aujourd’hui, elle aurait très sûrement été interdite de publication !

Pour conclure ce 3ème article sur notre supposé ancêtre Adam, vieux d’à peine 6 000 ans, je pense aux malheureux enfants des familles chrétiennes (notamment américaines) et mahométanes qui envoient leurs enfants dans des écoles où l’on enseigne les faits bibliques et le calendrier attenant comme vrais, car issus d’un Dieu. L’évolution darwinienne y est interdite, car considérée blasphématoire ! L’obscurantisme n’est pas mort, chaque vrai croyant, autour de nous, en porte une fraction plus ou moins importante !

Que feront ces enfants, une fois grands, quand des personnes lambda leur diront qu’aucun homme n’a jamais vécu plusieurs centaines d’années, que le plus vieux des hominidés n’a pas 5 778 ans, mais quelque 13 millions d’années et que, le plus ancien organisme vivant, le stromatolite, a presque 3 700 millions d’années ? Prendront-ils l’épée comme cela est préconisé par Dieu dans l’Ancien testament (versets ici) et comme Jésus, Dieu le fils, est aussi venu pour accomplir, l'épée à la main, la volonté funeste de son père (Matthieu 5-17) ?

Errare humanum est, perseverare diabolicum ! L’erreur est humaine, persévérer est diabolique ! Pourtant cela perdure depuis des siècles. Que faire pour arrêter cette supercherie ?

Crédit photo : hominides.com