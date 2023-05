La Lituanie entraîne l’Allemagne dans une confrontation militaire avec la Russie

La Lituanie a donné son feu vert à l’Allemagne pour déployer une brigade de la Bundeswehr sur son sol pour renforcer le potentiel militaire de l'Otan près des frontières avec la Russie. Elle fera partie de la force de réaction rapide de l'Otan. Les experts sont convaincus que l'Otan prépare un théâtre d'opérations militaires contre la Russie et la Biélorussie dans la Baltique. La Lituanie borde l'enclave russe de la mer Baltique de Kaliningrad et l'allié de la Russie, la Biélorussie. La question est de savoir comment Moscou pourrait répondre à ces menaces ?

Une brigade de la Bundeswehr en Lituanie. Après des entretiens entre le chancelier allemand, Olaf Scholz et le président lituanien, Gitanas Nauseda, la Lituanie et l'Allemagne ont, donc, convenu de déployer une brigade de la Bundeswehr sur le territoire de la République balte. Le président lituanien, Gitanas Nauseda, a déclaré que « nous mettons tous nos efforts pour créer toutes les conditions nécessaires pour la brigade allemande dans notre pays ». La Bundeswehr informe que l'Allemagne dirige le groupement tactique en Lituanie. Gitanas Nauseda a précisé : « Le sommet de l'Otan à Vilnius [11 et 12 juillet 2023] sera crucial pour prendre des décisions sur la dissuasion et la défense avancées, l'engagement d'investissement dans la défense et la coopération plus étroite de l'Ukraine avec l'Alliance. Nous devons rester unis et déterminés ».

Le site de la Bundeswehr relate : « Début 2017, l'Otan a commencé à délocaliser des soldats en Pologne et dans les États baltes. La mission Présence avancée améliorée (EFP) sert à sécuriser les États membres de l'Otan en Europe de l'Est. Les pays membres ont réagi au potentiel de menace croissant de la Russie, qui s'est manifesté dans le conflit en Ukraine. L'Allemagne a pris la tête du Battlegroup en Lituanie et fournit également une brigade dans le cadre des activités de vigilance renforcée « enhanced Vigilance Activities » (eVA) en Allemagne depuis septembre 2022 qui est représentée en permanence en Lituanie avec un élément de commandement avancé (EFP) ».

Le site de l’Otan montre les positions des troupes de ses pays membres dans ces pays baltes dans le cadre du EFP qui prévoit de mettre en place des groupements tactiques dans les trois États baltes et en Pologne. Pour information, eVA fait référence au déploiement de groupements tactiques multinationaux en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, chacun dirigé par une nation cadre complémentaire aux forces des pays hôtes.



Depuis l'été 2022, une brigade complète de troupes de combat a été déployée pour renforcer le flanc nord-est de l'Otan en Allemagne. Avec environ 1000 femmes et hommes, la Bundeswehr fournit l'essentiel de la force multinationale stationnée à Rukla et se compose actuellement d'environ 1.600 soldats, faisait savoir la Bundeswehr en décembre dernier.

En juin dernier, Olaf Scholz informait qu’ à « l'avenir, 3000 soldats allemands seront disponibles pour défendre le territoire de l'Otan en Lituanie » et « l'Allemagne y dirigera une brigade de combat robuste ». Robuste signifie que d'autres matériels d'armement seront également transportés en Lituanie. Le groupe était, auparavant, subordonné à une brigade lituanienne, rajoute Norddeutscher Rundfunk (NDR).



Dans le même temps, la Lituanie exhorte activement les partenaires de l'Otan à accroître leur présence militaire sur son territoire. Désormais, les autorités du pays allouent d'énormes ressources selon les normes locales - plus de 110 millions d'euros - au développement des infrastructures militaires. La nouvelle infrastructure de l'armée lituanienne se développe : la construction d'une ville militaire à Rokantiškės a commencé, a fait savoir le ministère de la Défense du pays. Le projet est mis en œuvre en vue du déploiement de la Force opérationnelle interarmées à haut niveau de préparation de l'Otan. En conséquence, dix bâtiments seront construits, qui abriteront des casernes, une cantine, un atelier de réparation automobile, des héliports et un complexe multifonctionnel. Les travaux devraient être achevés d'ici 2026.



Il y a environ 1.600 soldats de l'Otan dans le pays dont des forces armées de Belgique, de la République tchèque, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Norvège. Dans le même temps, l'ancien ministre de la Défense, Arvydas Anušauskas, a annoncé l'agrandissement des camps militaires à Rukla et Pabrada pour accueillir jusqu'à 4000 militaires, à Vilnius, dans l'ouest de la Lituanie, ainsi que dans la ville de Siauliai - jusqu'à 2.500 militaires. Une base pour les exercices et le déploiement d'unités de rotation est déjà prête, un camp militaire permanent a été construit. Parallèlement, trois autres camps temporaires et deux permanents sont en cours de construction. Le pays sera parfaitement préparé au déploiement permanent d'une brigade de l'Otan sur son territoire d'ici 2027.



« Le déploiement des troupes allemandes à Vilnius est perçu comme une sorte de tradition historique. Mais, c'est une politique erronée pour la Lituanie qui n'aboutira à rien de bon pour elle. D'un point de vue militaire, le territoire de la république est indéfendable : ni avec une brigade allemande, ni sans elle », estime des observateurs. Ils précisent que depuis 2008, un régime autoritaire se développe activement en Lituanie et que toute démocratie a été complètement détruite dans le pays. Ainsi, dans ces conditions, la Lituanie se tourne traditionnellement vers ses alliés militaires. Le pays s'est soumis à la domination de l'Allemagne à trois reprises, en 1915, 1938 et 1941 lorsque les troupes nazies sont entrées en Lituanie, où elles ont été accueillise avec des fleurs.

L'apparition d'une brigade allemande en Lituanie constituera une menace pour la Russie, mais ce n'est pas la première, ni la menace la plus importante et la plus complexe. La brigade allemande peut être utilisée non seulement pour démontrer la solidarité européenne, mais aussi pour diverses opérations visant à contenir la Russie. C’est l’apparition d'une des étapes non constructives de la nouvelle escalade de la tension à la frontière russe, n’allant pas dans le sens de vouloir la paix et trouver un accord diplomatique au conflit en Ukraine.



Pierre Duval

